Pablo Arias: “Ahora hay muchos niños, pero faltan pistas y árbitros”

Pablo Arias (A Coruña, 1988) estrenó en Aveiro el cargo de seleccionador gallego de hockey patines con un empate ante el combinado de Minho (4-4). Criado en Dominicos, donde fue jugador y ahora es entrenador, afirma que el deporte del stick pasa por uno de sus mejores momentos en la ciudad y lanza el ambicioso objetivo de que Galicia se proclame campeona de España.

Nuevo entrenador, ¿nuevos objetivos para la selección?

Estoy muy ilusionado, muy contento con esta oportunidad que me llegó, no voy a desperdiciarla. El objetivo es ser campeones de España. Ahora tenemos de preparación un torneo en Aveiro este fin de semana y luego tenemos otro en Valongo, el 4 y 5 de enero. En Carnavales hay otro más, en Barcelos. El rival es Cataluña, que ya vuelve a venir a los campeonatos, hace años que volvió y mucho mejor yo creo porque así hay más competitividad y se ve dónde estamos. También estará Madrid, que ha crecido mucho, y yo este año apuesto también que va a estar entre los de arriba por Valencia.

¿Cómo está enfocando el trabajo de seguimiento de los jugadores de cantera?

La generación que entra este año en la selección es la de 2010, pero ahora estoy queriendo promocionar el hockey para que la gente se enchufe y decidimos hacer convocatorias a controles de la selección para tres años más, los de 2011, 2012 y 2013, y a lo mejor hacemos benjamín más adelante. La idea es también que vengan jugadores de todos los equipos y de muchos sitios diferentes para que tengan el aliciente de a ver si llegan, para que se motiven, y que no lleguemos a júnior y que no haya equipos, que es lo que está pasando y lo que no puede ser. Lo bueno es que cada vez hay más apreciación por el hockey en Coruña y ahora noto que ha crecido mucho y que hay muchos niños, incluso no sé si estaremos desbordados, yo encantado. Ahora el problema es la falta de pistas y de árbitros. El resto muy bien.

¿Hacen falta más pistas o arreglar las que hay?

Es uno de los grandes problemas de Coruña en cuanto a hockey, que no puede crecer igual porque no hay por dónde. Y después hay pistas como el Palacio, que es muy abierto, muy frío, con la pista de atletismo alrededor. La Polideportiva de Riazor si no fuera por sus dimensiones, que es muy pequeña, para mí sería la pista perfecta para que jugase el Liceo. Con el público ahí apretando encima. Pero no tenemos eso aquí. Lo único es Monte Alto y Elviña, pero con muy poquito aforo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la del Noia. Es perfecta para mi gusto para hockey. Está la grada cerca, no es muy, muy grande y se está muy cerca.

Están de moda los jugadores koruños, con seis en la plantilla del Liceo. ¿Es qué se caracteriza el jugador coruñés?

No sabría decir. Porque pensando en los mejores que hay ahora mismo, son muy distintos. Tenemos a Bruno (Saavedra), que es una bestia. Pero una bestia de la naturaleza. Yo lo he entrenado y no he visto a un jugador más fuerte en mi vida. Es impresionante. Luego está Jacobo (Copa), que es especial porque siempre aparece, tiene un don para los grandes momentos, como las finales de campeonatos, lo demostró con Dominicos, pero también con la selección española. Y yo ahora mismo en la selección estoy entrenando a Pedro García, del Compañía, y estoy flipando por cómo va de stick. Es espectacular técnicamente. Es del estilo de Ignacio Alabart, de la escuela Compañía, sin embargo Hugo Mareque ya no es tan como Pedro, ya es más hacia Bruno… Se está trabajando muy bien en Galicia y cada vez hay más nivel y eso es lo importante.

¿Si Cataluña tiene la cantidad, Galicia tiene que centrarse en la calidad?

Exacto. Es que allí por encima tienen las facilidades de que tienen mucha competitividad entre ellos. Entonces, al haber muchos equipos buenos, al final los buenos son mejores. Pero creo que nosotros estamos trabajando muy bien. Los clubes están muy implicados en general y yo estoy muy contento. Ahora mismo estoy preguntando a todos los clubes, porque obviamente no conozco a todos los niños de cuatro edades. Y pregunto y todo el mundo está hablando muy bien conmigo y todo muy bien. Hay buena colaboración. Aquí no hay rollos de ‘es que eres de Dominicos’.

¿Madrid ha crecido tanto?

Nos ha adelantado. Ahora es uno de los rivales a batir. Es que tienen muchas, muchas fichas. Al final esto es cuanto más niños tengas y más niñas tengas, más salen. Pero también están trabajando mucho. Se ha metido gente buena en la federación, como Sergio Layunta.. Y hacen muchas tecnificaciones de los domingos.



¿Y qué pasa con Asturias, por qué no sacan equipos ni selecciones últimamente si tradicionalmente era una de las potencias?

No sé muy bien lo que está pasando allí. Cuando yo era pequeño eran incluso mejores que nosotros. Sobre todo la generación que era mayor que yo, eran mejores. Y en OK Plata, cuando subía, es que era imposible ganarles. Y ahora es que ni casi ni existe. Los últimos años solo tiene un equipo que se metió en Campeonato de España.

¿Sería bueno para el hockey que se recuperase?

Cuanta más competitividad tengamos, vamos a ser todos mejores. Es como aquí. Cuanto mejor trabajen los clubes, mejor seremos todos. Y eso se está notando un montón. Por ejemplo, el Oleiros está trabajando muy bien. Se está trabajando muy bien en muchos otros sitios, como Riazor, Obradoiro... Lo que pasa es que al final llaman la atención los cuatro de siempre porque tienen más equipos: Dominicos, Compañía, Liceo y Oleiros. Pero en el caso de Oleiros, tiene una estructura muy formada, con muchos entrenadores con mucha formación. Y las instalaciones son buenísimas, con un gimnasio debajo de la grada... Creo que van a seguir creciendo mucho. Yo colaboro con ellos también y hacemos captación por los colegios.

Dominicos, selección y también Oleiros. ¿Algo más?

Hay que comer. Porque si el hockey estuviese bien pagado, yo no cogía más (se ríe).

