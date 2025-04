Pablo de Amallo, presidente del Básquet Coruña: “No queremos que venga un Florentino Pérez y compre el 51% del club”

Pablo de Amallo Corral (Ferrol, 1971) espera en la nueva y moderna sede del Básquet Coruña. En la sala de juntas resaltan tres fotos del ascenso. El presidente, en el cargo desde diciembre, reconoce entre risas que Roberto Cibeira le pasó una patata caliente. Con el equipo al filo del descenso y sin Heurtel por lesión, se esfuerza en transmitir estabilidad y tranquilidad institucional. Mañana se reunirá con el Consejo de Administración para empezar a tratar la ampliación de capital: “A Coruña es una ciudad ACB”, ambiciona.

¿Cómo le dio por meterse en el Básquet Coruña?

Mi empresa [Nordés Ancín] lleva patrocinando al Básquet Coruña ocho años y desde entonces empecé a tener una relación más personal con Roberto [Cibeira, expresidente] y Juan Carlos [Fernández Herrero, exvicepresidente]. Fue Roberto el que me contó su situación, que tenía que dejarlo y que estaba buscando alguien para ponerse al frente del club.

Y no lo dudó.

Al principio le dije que me daba un poco de respeto y me lo tenía que pensar. Le pedí entrar primero en el Consejo de Administración del club. Nos eligieron en la junta del mes de agosto [De Amallo entró en el Consejo junto a su primo Ángel Fernández Corral] y la idea era que Roberto terminase esta temporada, pero su salida se precipitó en noviembre: me dijo que lo tenía que dejar ya y entonces decidí dar el paso.

¿Le pasó la patata caliente?

Me pasó un poco la patata caliente, sí (risas), pero cuando tenemos cualquier duda recurrimos a él, nos da su opinión y experiencia. Son muchos años.

¿Cuánto tiempo ocupa el Básquet Coruña en su vida?

Por suerte tengo un vicepresidente estupendo, que es Miguel Valín. Él se ocupa de hablar con el staff, el director deportivo, el director general y los trabajadores, pero nos llamamos 27 millones de veces al día. Parecemos un matrimonio (risas).

Dos victorias en catorce partidos desde su llegada. ¿Se arrepiente del lío en el que se ha metido?

No pienso que sea un lío. Me gusta esto y evidentemente todos preferiríamos estar en la parte alta de la tabla o, al menos, en una posición cómoda para estar más relajados y contentos, pero esto es el deporte. Hasta los mejores sufren a veces.

¿Cuánto hay de continuista en la nueva directiva?

En el Consejo de Administración somos cinco nuevos directivos desde que asumí la presidencia [Felipe Fernández Rivadulla y Juan Pablo Otero González-Dans, además de los citados Ángel Fernández Corral, Miguel Valín y el propio De Amallo] y hay otros tres directivos de la junta anterior [Alberto Méndez, Enrique Muñoz y Carlos López Cachaza]. La transición ha sido en plena temporada y, ya lo dije el mismo día que salimos nombrados, nuestra intención es continuar con una gestión que fue muy buena.

¿Y cuánto hay de renovador?

Roberto cogió el club en una época muy complicada y lo tuteló junto a Juan Carlos. Eran las dos personas que básicamente decidían todo y nosotros hemos repartido un poco más las tareas. Evidentemente tendremos que abordar los resultados deportivos y, a lo mejor, hay que hacer algún cambio en el futuro, pero todavía no es el momento de afrontar esos cambios.

¿Se refiere a un cambio de entrenador?

Hace un mes refrendamos a Epi en el cargo y tiene contrato por otro año más, pero es un tema que no queremos abordar hasta el día después del último partido.

Epi declaró en rueda de prensa después de cumplir 100 partidos al frente del equipo que le gustaría seguir muchos más. ¿Cabe la posibilidad de que, aunque descienda, siga en el cargo ya que tiene contrato?

Todavía no nos hemos sentado a hablar con él.

¿Y hay algún jugador que tenga contrato en vigor la próxima temporada?

Si nos mantenemos en la ACB habría cuatro jugadores con contrato en vigor y otros tres con opción de renovación.

Lo que sí toca abordar es la ampliación de capital.

Sí. El Consejo Superior de Deportes todavía no nos ha comunicado nada y no sé si están a la espera de si mantenemos o no la categoría, pero si no seguimos en la ACB no sería una obligación.

Ha dicho que lo haría independientemente de la categoría en la que juegue el equipo.

La abordaríamos igual con un afán de estar cubiertos para volver a ascender cuanto antes, pero ojalá no bajemos. Es un tema que vamos a abordar en la junta de mañana.

¿A cuánto asciende el total de la capitalización?

En nuestro caso serán dos millones cuatrocientos y pico mil euros, de los cuales ya hemos puesto seiscientos mil en números redondos con fondos propios. Nos faltaría añadir un millón novecientos mil euros, si fueran necesarios para completar la capitalización.

¿Van a tener prioridad los actuales accionistas?

Claro. Eso es legislación mercantil. Los accionistas actuales, si quisiesen y pudiesen, podrían suscribir el 100% de la ampliación porque tienen un derecho preferente. Aunque todavía no hemos decidido cuánto va a ser el valor nominal de la participación, hay que preservar los derechos de los socios actuales. No solo se trata de una suscripción preferente, sino que estamos hablando de un nuevo capital. No es justo que si el club tiene ahora un valor de un millón de euros, llegue un señor de fuera y diga “yo compro una acción y ya tengo parte de ese millón”. No, el millón de euros es de los accionistas anteriores.

¿Le preocupa que aparezca un inversor dispuesto a adquirir el 51% del club?

No. Antes de sacar la ampliación de capital vamos a limitar la adquisición de acciones en los estatutos. Nadie va a poder tener la mayoría. Queremos que el Básquet Coruña sea de los coruñeses. No queremos que venga un Florentino Pérez, por decir un nombre, y compre el 51% del club.

Pablo de Amallo, junto a Leymita el día de su presentación como presidente del Básquet Coruña en el partido contra el Joventut | Javier Alborés

En diciembre empezó un mandato de cinco años. ¿Puede influir la ampliación de capital en su continuidad al frente del Básquet Coruña?

Yo estoy a disposición del club y de los accionistas. No me preocupa en absoluto.

Le preocupan más las derrotas, supongo. ¿Sufre mucho con el equipo?

Sufro en todos los partidos, pero sobre todo cuando nos quedamos a las puertas, como en varios encuentros. Ahí es cuando más sufro.

El entorno siempre busca y señala a los culpables cuando las cosas no van bien.

La experiencia me dice que buscar culpables nunca sirve de mucho. Está claro que siempre hay personas más y menos responsables, como en todos los proyectos, y tenemos que entender las críticas, pero yo creo que hemos tenido mala suerte con las lesiones, muy mala. Thompkins no empezó la temporada con el equipo, luego se lesionan Lima y Scrubb, ahora lo de Heurtel, otra vez Thompkins... Sin lesiones y si el arbitraje nos hubiese acompañado un poco más creo que estaríamos hablando de una situación completamente diferente..

¿Contempla un fichaje más para cubrir la baja de Heurtel?

No va a haber más fichajes.

La celeridad a la hora de fichar fue una de las principales críticas hacia la gestión del club.

Fichar no es una cuestión fácil. Depende de la altura de la temporada, de la posición de los jugadores y de una decisión en la que entran el director deportivo, el entrenador y la directiva. Es una cadena que ralentiza todo, pero más allá de eso creo que sí hemos llegado tarde a fichar y algún fichaje también nos ha salido mal.

¿Han pagado la novatada?

Se puede decir que sí, pero es que en este proyecto somos todos nuevos en la ACB y tuvimos muchos problemas para poner el equipo en funcionamiento. Yo no lo sufrí de primera mano porque cuando entré ya estaba todo prácticamente hecho, pero por lo que me contaron Roberto y Juan Carlos fue muy difícil. Hay jugadores que se fueron a otros clubes por menos dinero. ¿Por qué? Porque somos un recién ascendido.

Esas complicaciones influyeron en la confección de la plantilla.

A lo mejor es una explicación de por qué tenemos un equipo con una media de edad tan alta y que sufre contra rivales más físicos. Los problemas en defensa están muy vinculados con el físico. Tenemos jugadores con grandes cualidades individuales, pero lo que nos falta es un poco de físico en la defensa.

¿Confía todavía en las opciones de permanencia?

Hay que ser optimista, pero a la vez también hay que ser realista. Está muy complicado, pero no es imposible. Si ganamos cinco o seis partidos de los que quedan, el tema puede estar hecho.

¿Hace cábalas con el calendario?

Más que mirar nuestro calendario miro el del resto y hay algún partido que me preocupa. Por ejemplo, en la última jornada hay un Girona-Lleida y si uno de ellos no se juega nada...

¿Están preparando ya la temporada próxima con dos planes: ACB o Primera FEB?

No. Hasta que estemos matemáticamente descendidos nuestro objetivo es mantener la categoría y ponemos ahí todos nuestros esfuerzos. A Coruña es una ciudad ACB y queremos pelearlo hasta el final. Ahora mismo no toca hablar del futuro ni descentrar al cuerpo técnico, los jugadores o la afición del objetivo.

¿Es viable el actual organigrama en caso de descenso?

Vamos a intentar mantener todo el organigrama, pero es una cuestión presupuestaria. En el club todos los trabajadores pasaron de un salario en LEB Oro a otro superior por el convenio de la ACB, pero lo cobran como un complemento y todos saben que si el equipo baja de categoría lo perderían. Habrá gente que a lo mejor no quiere seguir, pero todas las personas que están dentro del club están muy involucradas y les gusta su trabajo.

¿Seguirán en el Coliseum independientemente de la categoría en la que juegue el equipo?

Esa es nuestra intención y nuestra relación con las instituciones es francamente buena. Es un tema que ya hemos hablado con Gonzalo Castro [tercer teniente de la alcaldesa y concejal delegado del Área de Fomento y Promoción de la Ciudad] y Manuel Vázquez [concejal de Deportes] y ellos confían en nuestra apuesta aunque descendamos a Primera FEB. Eso sí, no tendría sentido con mil abonados, pero si tenemos entre 4.000 o 5.000 seguiremos en el Coliseum.

¿Cómo cree que pueden convencer a una masa social que ha crecido tanto en la ACB para seguir con el equipo en Primera FEB?

Soy de los que opina que hay que estar siempre con tu equipo, a las verdes y a las maduras, porque esto es deporte. El Deportivo estuvo en Primera y en Champions y ahora está en Segunda, pero nunca le ha faltado apoyo. A Coruña es una ciudad de baloncesto y de ACB, lo ha demostrado y tiene que confiar en que vamos a dar el mismo espectáculo en la pista.

¿Es muy difícil estar siempre a la sombra del Dépor?

El Dépor es un club que va a cumplir 120 años de historia y que, evidentemente, está muy marcado en la ciudad, una ciudad que es muy futbolera. Nosotros tenemos muy buena relación con ellos, nuestro propio proyecto y creo que a la gente del fútbol también le gusta el baloncesto. A mí, personalmente, me parece un ambiente mucho más sano que el del fútbol para los niños.