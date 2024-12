Olle Lundqvist: "En la ACB nadie es dios, solo es baloncesto"

Lundqvist es un disfrutón. Le gustan la buena mesa y los videojuegos, como a su compañero Aleix Font: “Jugamos al FIFA. Puede escoger el equipo que quiera y, aunque yo coja uno malo, le gano siempre”, bromea el sueco. Su ídolo de la infancia es Pistol Pete Maravich, leyenda de la NBA en los años 70 que descubrió por el amor de su padre al baloncesto y en vídeos de Youtube. ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?

Un día libre: dormir hasta las 10.00 o 10.30 horas, hacer un brunch, preferiblemente en Waco o Miss Maruja, después ir al Spa en La Casa del Agua, que tengo el abono, y luego un poco de PlayStation en casa. Por la tarde me gusta ir a cenar a algún lado como A Espiga. Ese sería un día perfecto para mí, comer, cenar y no hacer nada... (risas) ¿Qué hubiera sido Olle de no ser jugador de baloncesto?

(Piensa) Nada relacionado con el baloncesto, pero no tengo ni idea. ¿Un país para vivir?

Suecia o España. No puedo elegir solo uno. Quiero tener una casa en cada país. ¿Y uno para ir de viaje?

Me gustaría ir a las Maldivas, pero... Vamos con Grecia. ¿Un lugar favorito en A Coruña?

Todos los sitios para ir a comer (risas). ¿Y una comida preferida?

Un chuletón en el Bereket, que además es el patrocinador. ¿Puede que por esto me toque uno gratis? Por favor (risas). ¿Escucha música antes de los partidos?

Siempre escucho dos canciones antes de los partidos. Son en sueco, pero no las conocerías, no son de ABBA ni de Avicci (risas). ¿Un ídolo de la infancia?

Pete Maravich es mi favorito desde que tengo ocho años. Mi padre es muy fan de la NBA y vi muchos partidos suyos por YouTube. Es una leyenda. ¿Un compañero que le haya inspirado?

Trey [Thompkins]. Siete años en el Real Madrid no están mal, ¿eh? Sabe mucho, es muy tranquilo y tiene confianza. Es como un entrenador ayudante extra en el equipo. La última: ¿compra los muebles en IKEA?

¡Claro! Es el mejor sitio. ¿A que tú también? Todo el mundo (risas).