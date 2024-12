El Leyma sale castigado de una guerra (74-89)

Cayó el Leyma Básquet Coruña en el Coliseum (74-89), no pudo sumar su segunda victoria consecutiva y acaba la décima jornada con un bagaje de 3-7 que le mantiene en el alambre. Se le fue la deseada cuarta victoria en una guerra baloncestística contra un Manresa feroz que le enseñó cual es la ruta que lleva a la permanencia en la ACB. O al menos una de ellas. El histórico club catalán ha conformado una plantilla joven tras reclutar peones de destinos tan variados como Uruguay, Rumania, Letonia, Bélgica o la República Checa. Dos españoles a los mandos, el veteramo Dani Pérez y el novel Mario Saint-Supery a los mandos. Y sudor, mucho sudor, agresividad, dureza en los contactos, bloqueos directos e indirectos excelente. Oficio, quien lo diría en un equipo con una media de edad que apenas supera los 25 años. Ganaron bien en el Coliseum. Hicieron su partido y dejaron fuera de él al Leyma, que pasó un calvario, siempre incómodo.

Todo empezó cruzado para el Leyma, que en la primera jugada del partido se quedó sin Augusto Lima, su pilar defensivo. El brasileño se dañó en un gemelo, le dolió a todo el Coliseum y los planes de Diego Epifanio se alteraron. Todavía lo hicieron más cuando al inicio del segundo cuarto Diagne acumuló dos personales en un pispás. Lo que ocurrió entre medias es que el Básquet Coruña pasó del control al desastre, de un inicio aceptable a lomos de la voluntad de Burjanadze bajo tableros a un galimatías atrás que no supo gestionar. Ocurrió, ni más ni menos, que un equipo defendió y otro no. Y Manresa se disparó en el marcador a pesar de que en el inicio también Dani Pérez, alma del equipo, se fue a la banqueta con dos faltas. Entró Mario Saint-Supery y fue peor para los coruñeses porque el principito del baloncesto español se estrenó con un triple que puso a su equipo por delante (8-9). Once de los 23 puntos de Manresa en el primer cuarto los firmó la joven promesa cedida por Unicaja, el mismo que guió la campaña pasada al modesto Tizona burgalés a las puertas de la ACB.

La exhibición de Saint-Supery, que no coincidió con Pérez en pista, difuminó al Leyma, incapaz de defender a un equipo que se abría en ataque para martillear el aro local y que en defensa se manejó siempre con trabajada agresividad. Se fajó Manresa para hacerse valer, para incomodar los ataques locales, que siempre encontraron una mano, un punteo o un cuerpeo. O directamente un palo. Y Diego Ocampo en el banquillo manejó tiempos y faltas de sus peones. La segunda falta de Diagne llegó con una ventaja de seis para los visitantes (17-23). Descansó entonces Saint-Supery y regresó Dani Pérez, que evitó contactos defensivos y se puso a encestar. A falta de 6:29 para el descanso un triple suyo disparó al equipo catalán (20-31). Pero su exhibición ofensiva se forjó en la defensa. Y en la incapacidad del Leyma para trabajar la pintura. Apenas Burjanadze le daba soluciones, todas ellas fatigosas.

En medio de todo el parasmo no hubo noticias de Thompkins hasta que embocó un triple en la recta final del segundo cuarto. Ahí ya estaba el Leyma tratando de minimizar daños porque tras verse veinte abajo (26-46) llegó al descanso con un 35-48 en contra que al menos invitó a la gente a soñar. O eso pareció cuando tras la última y exitosa defensa del equipo de Epi la gente ovacionó a su tropa antes de retirarse al vestuario. Lo sucedido se explicaba también desde los números. Antes del descanso Básquet Coruña perdió once balones, Manresa ninguno.

El inicio de la segunda parte devolvió a los chicos de Epi a la realidad que habían padecido. Manresa volvió a ponerse veinte arriba, pero el equipó remó y empezó a fajarse en la retaguardia. Porque aquella herida solo podía curarse desde la defensa... y de tres en tres. Y para encontrar ese tipo de atajos nadie como Barrueta, que empezó a ver el aro como una piscina olímpica. Dos triples suyos llevaron el luminoso a un esperanzador 44-55 con 5:33 por jugar en el tercer cuarto. Ocampo mandó parar, pero el partido se reinició con robo y mate de Huskic y por fin Básquet Coruña se vio por debajo de los diez puntos de desventaja.

Si algo no se le puede negar al equipo de Epi es su casta, el orgullo de alzarse en un partido árido, pleno de emboscadas, una liza de esas las que los jugadores acaban con los brazos llenos de cardenales porque Manresa se aplicó para defender no solo al poseedor del balón, amparado en un arbitraje de discutibles criterios para evaluar los contactos. Pero para lo grueso ya estaba Burjanadze, que le dio un último aliento a su equipo. El último ataque antes del final del tercer cuarto ejemplificó lo que era el partido. El hombre se fue contra tres rivales, chocó, tiró a un par de ellos, se llevó cuatro mamporros y sacó una falta personal. A la postre al último cuarto el equipo se fue trece abajo tras una canasta de Alston sobre la bocina (53-66).

Thompkins se había pasado el tercer cuarto en el banquillo. Salió de inicio en el último, pero no encontró su juego. Tampoco su socio Brandon Taylor. Gestionaron la situación con solvencia los visitantes, que no temieron por el resultado y ni así bajaron el pistón defensivo. A poco más dos minutos para el final, Scrubb falló un triple que hubiese vuelto a poner al equipo a nueve. Ya solo quedaba cerrar con dignidad (74-89) y pensar en Girona para buscar allí esa cuarta victoria que esta vez fue esquiva.