OAR y Culleredo juegan un derbi fratricida y antagónico

Fer (Vázquez) y Nando (González) comparten nombre, aunque uno ha elegido las tres primeras letras y el otro las siguientes (Fernando). También profesión, entrenadores de balonmano. Incluso son compañeros de promoción del curso de nivel de tercera categoría. Y hoy se verán las caras en San Francisco Javier (19.00 horas) en un derbi coruñés de extremos con un OAR que es líder y candidato número uno al ascenso a División de Plata (14 victorias y una derrota) y un Culleredo más modesto que pelea por la permanencia (3 victorias y 12 derrotas). Pase lo que pase será la fiesta de un balonmano provincial que está en un buen momento de salud y para el que será imprescindible que cada uno consiga sus objetivos.



“Un derbi siempre es un partido especial, sobre todo para la gente que es de aquí y los jugadores que han estado en ambos clubes”, señala Nando, del OAR, a su homólogo y tocayo del Culleredo. “El OAR llega en la dinámica de seguir creciendo como equipo, de competir contra cualquiera en las condiciones que sean, independientemente de su clasificación o puntuación y respetando mucho a un Culleredo que es un equipo joven y que quiere ponernos las cosas difíciles y seguramente quiere sumar los dos puntos igual que nosotros”, indica sobre cómo llega el OAR al duelo.



Fer, por su parte, todavía estaba pendiente de la evolución de un par de sus jugadores, sobre todo de los más jóvenes, para saber la convocatoria, aunque al margen de quien entre y quien vaya a la grada, la intención es “ser un poquito descarados, que es lo que siempre yo digo que es lo que puede tener de positivo la juventud, y poder competir contra un enorme equipo como es el OAR”. “Pero lógicamente, y hay que reconocerlo, en nuestra retina está un poquito lo que tenemos después del OAR, que es Juventud Las Palmas y Tacoronte, que realmente son los partidos de nuestra liga, que para nosotros va a ser vital”, añade.



Los objetivos son completamente dispares, dos filosofías diferentes pero que los dos coinciden en señalar que igual de meritorias. “Ninguna es mejor que la otra. Ojalá que nosotros pudiéramos tener un poderío económico y compaginar esos fichajes de gente más experimentada con nuestra juventud”, desea el técnico del Culleredo. “Por la casuística no es así, nos separan años de historia, nos separa que el OAR está dentro de una ciudad como es Coruña y el Culleredo en un pueblo… Cada uno tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra filosofía y trabajar, para esto somos los entrenadores, para trabajar con lo que tenemos, ser ambiciosos y dar pasos hacia delante en nuestros proyectos”, continúa.



“Creo que los dos equipos estamos trabajando para conseguir nuestros objetivos”, apunta Nando, que por muy bien encaminado que lo tenga el OAR, con seis puntos de margen sobre el segundo y siete sobre el tercero, no quiere echar campanas al vuelo. “La experiencia me dice que esto se resuelve en mayo o en abril. He tenido la suerte o la desgracia de vivirlas de todos los colores y soy de ir partido a partido. No pienso en la fase de ascenso, lo prometo, me preocupa Culleredo, después Porriño, Carballal, Teucro... Sí que es cierto que es mejor ir líderes con ventaja que ir pelados. Y eso es un mérito de los jugadores mayoritariamente. A partir de ahí tenemos que ser inteligentes, saber que empieza una segunda vuelta en la que nos quedan 15 partidos y que tenemos que jugar todos con la intensidad y la actitud que se requiere para llegar al primer objetivo, que es la fase de ascenso”, dice.



También tiene buenas palabras para su rival. “Creo que tienen menos puntos de los que se merecen por juego”, reconoce, aunque lo que realmente admira es la estructura de club de cantera. “Es un espejo en el que nos deberíamos mirar”, señala y si tuviera que fichar a un rival bromea que se quedaría con el entrenador. “Le echaría un poco de 3 en 1 en el brazo y lo devolvería al lateral”. Fer, con una larga trayectoria como jugador, incluido el OAR, se quedaría precisamente con algunos de sus laterales izquierdos. “Seguimos escaseando”, se ríe.