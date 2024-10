Noviembre terrorífico para el HC Coruña

La OK Liga Iberdrola fue la última competición nacional de hockey sobre patines en arrancar. Entre el Mundial, unas semanas de descanso y la Supercopa, se retrasó hasta el 26 de octubre, el pasado fin de semana. La masculina lleva dos semanas de ventaja y tanto la OK Plata como la OK Bronce, una. Y ahora, entran las prisas. El calendario hasta final de año comprime nueve partidos en seis semanas para el HC Coruña, con un mes de noviembre especialmente duro con hasta siete compromisos, cuatro de ellos en un período de diez días. Y eso que no tiene competición europea por el medio, porque si llegar a ser así, sería uno más. La mejor noticia es que tiene una plantilla larga, por lo que Stanis podrá dar rotación a las jugadoras. Y que ya tiene los tres primeros puntos en su casillero.



Las de Stanis García abrieron la competición con victoria por 3-2 contra el Sant Cugat. “Lo mejor fue el resultado”, reconoce el entrenador. Ahora empieza el maratón de noviembre, el mes que arranca con Halloween y que será terrorífico para el HC Coruña. El próximo sábado 2 visita al Bigues i Riells. Uno. El miércoles 6 recibe al Fraga. Dos. Tres días después le toca ir a Voltregá. Tres. Ahí el calendario le da un respiro, pero para volver con más fuerza: en casa contra el Bembibre (día 20), cuatro; viaje a Gijón (día 23), cinco, y de allí a Manlleu (día 27), seis, para terminar el mes en A Coruña contra el campeón Palau (día 30). Siete. “La Federación nos cambió el partido de Manlleu que tenía que ser el 16, para el 27, porque el rival tiene Europa”, aclara el técnico.

Arranque complicado



Le ha dado problemas el calendario al asturiano. La pretemporada fue complicada por la ausencia de las cinco internacionales y eso se ha arrastrado a este inicio de temporada en la que no ha podido contar con la chilena Efe Muñoz, que tuvo que regresar a su país por unos trámites administrativos aunque ya ha confirmado que regresa este fin de semana. “Todo inicio es complicado, a todo el mundo le cuesta. El Palau, que es el campeón, iba empatado con el Alcorcón, recién ascendido, hasta que quedaban cinco minutos de partido”, pone como ejemplo. En el caso del equipo coruñés ganó con remontada al Sant Cugat. “El equipo está en proceso de maduración y de encajar las piezas nuevas, pero también de coger el ritmo de competición. Hacía cinco meses del último partido. En Cataluña tienen la Copa Catalana y aquí lo hicimos como pudimos y sin internacionales”, se queja.



El choque además se complicó porque el rival marcó a los siete segundos de juego. “No ayudó muchos a los nervios e inseguridades, a gestionar esa emoción inicial. Y encima después conseguimos empatar, estamos esperando que llegara el descanso para retomar en la segunda parte... Y nos meten el 1-2 a un minuto del descanso. Dos goles psicológicos”, resume. Por eso lo mejor fue el resultado y la reacción del equipo. “A veces es más importante sacar adelante esos encuentros en los que no muestras una buena cara”, apunta, “no ganas los campeonatos en estos partidos, pero sí los pierdes”.

Debutantes



Una de las claves fue la aparición de Inês Severino, que en su primer partido oficial marcó dos goles. “A toda jugadoar nueva que llega, y más con su juventud (tiene solo 18 años), empezar con goles le ayuda mucho en su proceso de aclimatación. Para ella es todo nuevo: equipo, liga, país, idioma, ciudad, comida.... Todo”, valora Stanis, que se interesó por ella ya el año pasado. “Todo el mundo sabe que es una de las promesas del hockey portugués. El Benfica, por lo que sea, prefiere apostar por jugadoras más hechas. Y ella quería salir para jugar en España, una liga de más nivel, y se fijó en nosotros”, comenta sobre su llegada.



Con ella y con Laia Juan, el entrenador cree que tiene “la mejor plantilla del hockey gallego femenino en su historia”, por lo que para él es un “reto” y una gran “responsabilidad” saber hacerlas crecer. “Para mí lo bonito de contar con plantillas jóvenes es verlas crecer y sentir que mes a mes son mejores como equipo. Es un trabajo de pico y pala, pero también muy bonito y gratificante”, comenta Stanis, que tiene el “marrón” de hacer dos descartes cada semana. “No queríamos echar a nadie porque todas se merecían seguir. Y nos surgieron las opciones de Severino y Juan a las que no podíamos decir que no”, apunta.