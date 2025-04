Nia Daniel: "Lo estamos haciendo genial en liga y queremos llegar a la fase de ascenso"

Zhania ‘Nia’ Daniel (Charlotte, 2001) pisó por primera vez España el pasado verano cuando tomó la decisión de fichar por Maristas. Hasta entonces, había pasado toda su corta carrera en su Estados Unidos natal. Tras pasar por North Carolina, Alabama y Troy en la NCAA, tomó la decisión de dejar su país para dar el salto al baloncesto profesional, aterrizando de pie en A Coruña.



En su primera temporada con Maristas es la máxima anotadora y promedia 14,7 puntos por partido. Un dato que la sitúa como segunda entre las jugadoras del grupo B y tercera de toda la Liga Femenina 2, tan solo superada por Marta García (15,8) y Yohanna Morton (16,3).



Junto a Nevena Dimitrijevic forma un dúo exterior que está siendo letal a nivel ofensivo para Fernando Buendía. Tanto es así, que Maristas ya ha batido su récord de victorias en la categoría y todavía tienen tres partidos de liga regular por delante, en los que esperan conseguir la clasificación para la fase de ascenso.

¿Cuándo y por qué empezó a jugar a baloncesto?

Creo que empecé en sexto o séptimo grado, cuando tenía 14 o 15 años. Fue algo tarde porque antes jugaba a fútbol americano. Luego me cambié a baloncesto y me lo empecé a tomar más en serio.

¿Por qué cambió?

Porque en fútbol americano las mujeres realmente no tenemos futuro. No iba a llegar a la NFL ni nada, así que me decanté por el baloncesto.

¿Cuándo se dio cuenta de que el baloncesto iba en serio?

Creo que en mi año sophomore (segundo) de instituto fue cuando empecé a recibir ofertas de varias universidades y empezó a volverse realmente serio hasta mi último curso.

La mejor experiencia que tuve fue la gente que conocí en el camino y las lecciones que aprendí

¿Qué resumen haría de su carrera a nivel universitario?

Diría que hubo muchos altibajos y tuve que enfrentarme a muchas adversidades. A pesar de ello, fue una buena época. Terminé graduándome y llegué a ser profesional, así que diría que estuvo bien.

Pasó por tres universidades, ¿su mejor experiencia?

Creo que la mejor experiencia que tuve fue la gente que conocí en el camino y las lecciones que aprendí, que me han hecho quien soy hoy en día.

¿Cuándo decide dejar Estados Unidos y por qué elige venir a Europa?

Lo decidí en mi último año universitario, después de graduarme. Decidí venir porque siempre quise jugar a nivel profesional y encontré la oportunidad perfecta para hacerlo aquí en Maristas.

Mi objetivo principal cuando estaba en la universidad era llegar a ser profesional. Creo que ahora estoy viviendo en mi objetivo y solo quiero seguir creciendo y mejorando

¿Qué le convenció de Maristas? ¿Tuvo otras ofertas?

Tuve otras ofertas, pero esta era la que más me encajaba. Hablé con el entrenador (Fernando Buendía), me pareció un buen tipo y un gran club. Por eso lo elegí. Además, jugadoras que militaron en él en otras temporadas me hablaron muy bien de este club.



¿Qué objetivos se marca en su carrera baloncestística?

Mi objetivo principal cuando estaba en la universidad era llegar a ser profesional. Creo que ahora estoy viviendo en mi objetivo y solo quiero seguir creciendo y mejorando.

¿Qué piensa de la temporada del equipo hasta el momento?

La estoy disfrutando mucho. A todo el mundo le encanta ganar, creo que lo estamos haciendo genial en liga y queremos llegar a la fase de ascenso.

Fue un poco duro estar tan lejos de mi familia, ya que nunca he estado tan lejos

¿Qué le parece el nivel de baloncesto en España?

Creo que es una gran liga, algunos de los equipos contra los que hemos jugado son muy buenos. El estilo de juego en España es algo nuevo para mí, pero creo que es una gran liga en la que jugar.

¿Cómo fue su adaptación a la ciudad y al equipo?

Fue un poco duro estar tan lejos de mi familia, ya que nunca he estado tan lejos. En cuanto al baloncesto, diría que no fue tan complicado, ya que llevo jugando mucho tiempo. Se siente como cuando estaba en la universidad. Levantarme, entrenar y jugar partidos. Lo típico.

¿Cómo valora su temporada a nivel individual?

Creo que lo estoy haciendo muy bien para ser mi primer año. Por supuesto, siempre se puede mejorar, pero creo que, para ser mi primera vez, lo estoy haciendo muy bien.

La semana pasada hizo un gran partido.

Sí, me sentí muy bien y pudimos ganar, que es lo más importante para mí. Seguir ganando y entrar en la fase de ascenso.

¿Cómo ve el final de temporada regular?

Creo que podemos clasificarnos para la fase de ascenso. Mientras sigamos jugando como lo hemos hecho en las últimas semanas, creo que tendremos opciones de ello, pero para que suceda debemos continuar ganando los encuentros que tenemos que disputar.