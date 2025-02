La MVP de los 5.372 kilómetros en cinco días

“Nos duchamos a toda leche para que Nes pudiera coger el avión en Bilbao después del partido en Mondragón”, desvela el entrenador Fernando Buendía. Nes es Nevena Dimitrijevic, la base serbia de 24 años que lidera al equipo coruñés y el pasado sábado batió el tope anotador del club en Liga Femenina 2: 38 puntos con ocho triples en diez intentos. Y con una rodilla tocada. La exhibición le valió el MVP de la jornada. Tampoco pudo disfrutarlo. Esa misma noche viajó de Bilbao a Barcelona en avión. El domingo cogió otro vuelo a Belgrado. Y desde allí se trasladó a su hogar en Kragujevac por un inevitable problema familiar. El miércoles ya estaba de regreso en A Coruña, 5.372 kilómetros después, y este sábado lucirá de nuevo el ‘4’ en el partido contra el ABDA de Avilés (18.00 horas, Colegio Maristas).



“Es nuestra líder, la jugadora que nos guía y nos hace correr en la pista, es muy buena jugadora y muy solidaria”, le define Buendía, que ya le seguía desde que debutó en el baloncesto español con el Uni Ferrol en la temporada del ascenso a Liga Endesa (2022-23). El pasado curso jugó en el Vega Lagunera, también de Liga Challenge, y no parecía un fichaje al alcance del modesto proyecto del Maristas, en Liga Femenina 2. En edad formativa jugó en la Canterbury School de Gran Canaria y en la Universidad de St. Francis Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos), donde se graduó en Administración de Empresas.



“Nos llegó que es una enamorada de España, quería tener un buen contrato y la posibilidad de trabajar porque es una chica con una vida muy activa. Nosotros somos un club muy humilde, pero con opciones de hacer vida profesional en el cole. Hay muchas jugadoras que no lo contemplan, pero a Nes le encajaba”, recuerda el entrenador.



La serbia fue el primer fichaje del Maristas 2024-25 y enseguida se adaptó a la vida en A Coruña. Compagina su faceta de jugadora con su labor como monitora de tiempo libre tres días a la semana en el colegio y como entrenadora en las escuelas de baloncesto de Jesuitinas. Por si fuera poco, realiza prácticas para ser profesora de inglés.

Conexión

Dimitrijevic aceptó la llamada del Maristas no solo por la propuesta deportiva y profesional, sino por las buenas referencias de su amiga y paisana Marta Vulovic, exjugadora del equipo coruñés la pasada temporada y nacida en la misma localidad. “En la primera charla que tuve con ella creo que estaban juntas. Marta le habló bien del proyecto”, rememora el técnico.



El fichaje de Nes, una jugadora de categoría superior, afianza el estatus del club coruñés en la tercera división del baloncesto nacional y relanza sus opciones de repetir la fase de ascenso que ya jugó el pasado curso. Empezó la temporada con tres derrotas y en la última posición, pero desde entonces suma doce victorias (las últimas cuatro seguidas) y solo dos derrotas más para un balance de 12-5 en la tercera plaza del grupo B.



Máxima asistente de la Liga Femenina 2 con cinco pases de canasta por partido, la pequeña base serbia de 1,60 metros explotó con la mayor anotación en la historia del Maristas en la categoría el pasado sábado en Mondragón: sus 38 puntos superan los 32 de Amy Griffin en la temporada 2021-22 y los 29 de Joana Pereira en la 2020-21 y de Zhia Daniel este mismo curso.

Dos errores

“Sabíamos que tenía tiro y en las últimas jornadas lo ha encontrado. Es cierto que Mondragón empezó el partido pasando los bloqueos directos por detrás y falló los dos primeros triples, pero luego hizo ocho de ocho. No querían que repartiese juego con sus penetraciones y ella asumió el reto con acierto. Fue increíble”, relata su entrenador.



Buendía destaca su lectura del juego: “Empieza muchas veces desde el banquillo para entender lo que requiere el partido: las defensas de los bloqueos, los triángulos... Lo hemos pactado así y no tiene ningún problema. Si como jugadora es excepcional, a nivel humano es una persona excelente, tenemos muy buena comunicación y lo hace todo fácil”, zanja el entrenador, que no teme posibles ofertas de categoría superior. La MVP del Maristas no se mueve, al menos hasta final de curso.