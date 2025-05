El HC Coruña niega que sus jugadoras estén desamparadas

El Hockey Club Coruña emitió este domingo un comunicado que fecha en sábado en el que desmiente “rotundamente” la información publicada el pasado viernes por DXT Campeón en la que una mayoría de sus jugadoras describen la situación que atraviesa el vestuario, que califican como “desamparo”. La misiva que hace pública el club, del que recientemente han salido tres de sus cinco cargos directivos, incide en que la información es “errónea, sesgada y no refleja la realidad”. Las jugadoras explican en ella su desazón por impagos, retrasos en los cobros y la precariedad en la que se manejan tanto en los desplazamientos como en el empleo del material o incluso del botiquín. En el comunicado emitido por el club se asegura que las declaraciones de sus jugadoras “no han sido contrastadas por la entidad y ofrecen una versión interesada y parcial” y se lamenta que el periódico “en ningún momento” se puso en contacto con ellos.

A día de hoy la persona que figura en los registros federativos como presidenta del HC Coruña es Lucía Sanjurjo, a la que se llamó para ofrecerle dar su versión ante las declaraciones de sus jugadoras. Pero evitó hacer comentarios: “Mejor no lo voy a utilizar [el derecho a réplica]. No voy a decir nada porque todo va a quedar aclarado en la asamblea”, explicó. Sanjurjo incidió además en que ya tenía fecha para esa reunión, pero no la quería hacer pública. “Hasta que no tengamos todo atado”, zanjó. Varios socios han reiterado que se está demorando esa obligación y se plantean acudir a los juzgados ante la falta de respuesta del club.



El HC Coruña, nacido de las cenizas del Liceo femenino, atraviesa una crisis deportiva y acumula seis jornadas sin ganar. Este sábado jugaron en la localidad barcelonesa de Palau-solità i Plegamans, donde perdieron 5-0 contra el equipo local. Viajaron el mismo día y pasaron la tarde en un parque del pueblo a la espera del inicio del partido. Tras la contienda, el plan del club era que el equipo pasase la noche en la terminal del Prat antes de emprender viaje de regreso a A Coruña a primera hora de la mañana el domingo, pero las jugadoras decidieron ir a descansar a la casa de una de ellas en una localidad próxima antes de desplazarse al aeropuerto.



Este periódico se puso en contacto de nuevo con la presidenta del club para que confirmase el plan de viaje de este fin de semana, pero en esta ocasión no contestó a los requerimientos. “Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte femenino y nuestras jugadoras”, se explica en el escrito firmado por la directiva, que de manera oficial está compuesta por dos personas. “El HC Coruña sigue trabajando con esfuerzo y dedicación para ofrecer las mejores condiciones posibles a sus deportistas”, completa.

El bienestar



El comunicado del HC Coruña tuvo alguna variación respecto a la primera versión que se había preparado. En el que finalmente se hizo público se omite una referencia inicial al compromiso del club por el “bienestar” de sus jugadoras. La nueva redacción lo cambia por “las mejores condiciones posibles”. Y se agrega además un punto, el segundo de seis, en el que se hace un rechazo expreso a un supuesto “ataque personal” a Xavi Cantón, al que se alude como delegado del club. Las jugadoras apuntaron en sus declaraciones, de manera tangencial, que en ocasiones se dirigió a ellas de malos modos y que no saben en calidad de qué se dirige a ellas si no forma parte de la directiva.



La información publicada por DXT Campeón entrecomilla o atribuye a las jugadoras las declaraciones que según el HC Coruña vulneran “los principios básicos del periodismo responsable”. Mientras tanto el equipo, que el año pasado jugó la Final Four de la Champions, ha caído a la novena posición en la tabla cuando quedan cinco jornadas por disputar y está diez puntos sobre el descenso.