Martí Serra: "Me voy en mi mejor momento y sería bonito hacerlo con un título"

Martí Serra (Sant Hipólit de Voltregà, 1996) fue el gran protagonista de los dos primeros partidos de la semifinal del playoff contra el Reus. Mientras todo el mundo miraba a su homólogo en la meta rojinegra, un Càndid Ballart señalado como uno de los porteros más en forma, el del Liceo, sin hacer mucho ruido, se llevó todos los focos. El viernes, parando diez penaltis en una tanda final que sonrío a su equipo. Y el domingo, dejando su portería a cero. Y todo no tendría tanto mérito si no estuviera viviendo sus últimos partidos con la camiseta verdiblanca (negra en su caso) después de tres temporadas. Se marcha en su mejor momento y dando un ejemplo de despedida que, además, espera que sea por la puerta grande con un título de Liga que ya está un poquito más cerca. Aún no hay nada hecho y espera que los suyos puedan regresar de Reus con la clasificación para la final sin tener que jugársela en el quinto partido. “Cuanto antes mejor, ya hemos sufrido lo suficiente”.

Cuenta atrás de su estancia en A Coruña. ¿Piensa mucho en que está viviendo sus últimos partidos en el Liceo?

No es algo que piense sino que solo me centro en poder dar lo mejor de mí, intentar ganar y llegar lo más lejos posible en esta competición, que solo nos queda la Liga. Y bueno, con ganas de acariciar algún título antes de irme.



¿Cuando el club le comunicó que no contaba con usted para la próxima temporada, cómo encajó la noticia?

Pues la verdad es que bien. En el deporte siempre hay etapas y cuando se termina una, se empieza otra. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me dieron de estar aquí estos tres años. Y nada, solo pensé en disfrutar de lo que venía por delante, porque aún nos quedaba mucho. Estoy orgulloso de haberlo disfrutado, de cómo ha ido todo y de intentar terminar lo mejor posible.

Muchos están alabando su profesionalidad y su capacidad para rendir a su mejor nivel después de eso. ¿No es lo normal?

Es que en el club siempre me han tratado bien y entonces no cuesta hacer esto. El grupo también. Si estás cómodo, los compañeros siempre te han tratado bien, ha habido buena dinámica, buen rollo entre todos, pues no es ningún esfuerzo terminar bien y hacer lo que te gusta, que es jugar al hockey y darlo todo. Porque yo creo que es lo que toca y para eso estamos.

¿Es algo con lo que hay que aprender a vivir para manejarse en el mundo del deporte, sobre todo a nivel profesional, aunque el hockey no lo sea?

Es una profesión y a veces se mira como una empresa, ¿no? Cada uno intenta tener al equipo en el mejor rendimiento posible y a veces encajas, a veces hay cambios. Y eso es aceptarlo y dar lo máximo tuyo para, donde estés, ayudar al máximo al equipo.

¿Qué Martí Serra llegó y qué Martí Serra se va?

Uno con tres años más (se ríe). No sé (piensa). Llegó un Martí con ganas de vivir la experiencia, de ser profesional, de disfrutar del hockey, de vivir en Galicia. Y se va un Martí orgulloso de la etapa que hemos vivido aquí estos tres años, con muy buenas experiencias, con más amigos y nuevos compañeros y como un portero más experimentado y más seguro de sí mismo.

¿Cree que le toca irse en su mejor momento?

Sí, yo creo que sí. Yo creo que este año quizás ha sido el mejor de los tres y creo que sí, que me voy y estoy en un muy buen momento. Pero esto es la vida, son etapas y ahora hay que afrontar la siguiente.

¿También es el momento en el que está más cerca de ganar un título?

Sería terminar de una forma muy bonita estos tres años. Cada día que pasa estamos más cerca, cada día que entrenamos lo hacemos un poco más posible, a ver si nos puede salir bien.

¿Después de las dos victorias contra el Reus se puede pensar ya en la final?

Son dos victorias y estamos contentos, pero tenemos que tener claro que no se ha hecho nada aún. Hemos dado un paso importante, sí, pero todavía no estamos en la final. El Reus tiene ahora la bola en su tejado y les toca a ellos dar el golpe. Nosotros queremos finiquitarlo el viernes y si hacemos un partido como el del domingo, que estuvimos muy finos, lo tendremos más cerca para llegar a la final.



¿Fue un fin de semana perfecto parar todos los penaltis el viernes y dejar la portería a cero el domingo?

Fue un fin de semana redondo. Si lo puedo repetir esta semana, sería ya ideal.

¿Aunque le esperen otras collejas, norma no escrita del vestuario, si vuelve a quedarse sin encajar un gol?

Sí, claro, eso es lo de menos. Si nos quedamos a cero, bienvenidas las collejas.

¿Collejas o caricias fuertes?

Como quieras llamarlas (se vuelve a reír).

¿Quién las da más fuerte?

Martín, siempre mi compañero Martín (Rodríguez, el otro portero de la plantilla) es el que se lleva la palma.



Se quedó a siete minutos y 50 segundos de batir el récord de la OK Liga de tiempo con la portería a cero. ¿Le queda esa espina?

No porque no fue un mérito individual, sino un mérito colectivo. Nos quedamos justo a unos minutos, pero lo importante es que esos minutos que estuvimos con la portería a cero nos sirvieron para puntuar y para clasificarnos en Champions y para asegurar el segundo puesto en la Liga. O sea, que bienvenidos fueron.

¿Volverá la serie a Coruña o la dejarán sentenciada en Reus?

Yo confío en el equipo, en que vamos a sacar uno de los dos partidos allí. Mejor que lo dejemos ya hecho. Porque el Barça parece que va fuerte también y el que pase lo tendrá que preparar bien. Así que cuanto antes, mejor. Ya hemos sufrido lo suficiente.

La de Reus no es precisamente la pista más fácil para jugar como visitante.

No, no es una pista fácil, pero es lo que nos ha tocado y vamos a por ello. La afición presiona bastante. Seguro que habrá buena entrada. Y eso se nota. Y además seguro que en el pabellón ha empezado a hacer calor en estas fechas ya y se nota un poco todo. Pero bueno, ya estamos acostumbrados también aquí en Riazor a estar con mucha gente, pero en nuestro favor. Y será un partido donde sabemos a lo que vamos y qué es lo que queremos obtener.

Un calor que, además, el que más sufrirá será usted (y el portero contrario)

Sí, exacto. De eso sí que no nos libramos. El equipamiento de portero no ayuda a la refrigeración precisamente.

¿Cuántos kilos de sudor se deja en la pista?

Normalmente unos dos, entre dos y tres. Lo que es importante en estos partidos es siempre hidratarse bien, intentar recuperar lo antes posible los líquido perdidos y descansar bien. Aunque después del partido lo que queremos es ir a comer porque normalmente tenemos un hambre del copón. Hay que recuperar esa energía que has liberado en el partido.

¿Es de los que, como hace algún compañero, se recupera después de los entrenamientos y los partidos con un baño en la playa de Riazor, incluso en pleno invierno?

El agua fría y yo no somos muy amigos. El agua de las playas de aquí no es apta para todos. Eso seguro que no lo echaré de menos.

¿Qué es lo que echará de menos entonces?

A la gente, la comida, el ambiente, a los compañeros, el día a día... Estamos en el mismo país, pero es como una cultura diferente, ¿no? Cada ciudad se vive de una forma diferente y esto se echa de menos cuando has estado tanto tiempo. Pero cada sitio tiene sus cosas y es valorarlas cuando las tienes.

¿Se puede saber ya su próximo destino? Todos apuntan a que el Calafell.

No, no. Aún no.

Tenía que intentarlo.