Liceo-Reus: la revancha de la revancha por un billete a la final de la OK Liga

Liceo y Reus, Reus y Liceo, otra vez frente a frente. Se han visto las caras 139 veces en 45 años. Es el otro Clásico del hockey patines nacional. Y no es uno más. Es una eliminatoria al mejor de cinco con un suculento premio: el billete para las finales de la OK Liga. La rivalidad está marcada por los cruces recientes: el equipo coruñés conquistó su octava Liga precisamente contra el Reus en las finales de 2022. Desde entonces, el equipo catalán domina el escenario. Suma seis victorias, las últimas cinco consecutivas, en los nueve choques recientes. Le tiene tomada la medida. Y ahí es donde entra en juego la sabiduría y experiencia de Juan Copa para darle la vuelta a una dinámica perdedora y evitar así una temporada sin finales, la primera de la ‘era Copa’ con la salvedad de la 2019-20, partida por la pandemia. La responsabilidad verdiblanca, con la magia del Palacio y el factor cancha de su parte, es doble. Este viernes a las 20.30 horas aguarda el primer capítulo.



Las semifinales suenan a revancha de la revancha. El Reus no olvida aquella derrota en el Olìmpic, su casa, donde el Liceo certificó el rotundo 3-0 de la serie final de la OK Liga y levantó el último trofeo del vasto palmarés que edificó en 54 años de historia y 46 desde que llegó a la élite: 43 títulos entre nacionales e internacionales (seis Copas de Europa, diez Copas del Rey, dos Recopas de Europa, tres Copas de la CERS, seis Copas Continentales, cinco Interncontinentales y tres Supercopas de España, además de las ocho Ligas).

Con más años de historia, el Reus nació en 1909 y acumula medio siglo en la OK Liga (antes División de Honor) con el único lunar de la temporada 1987-88, que jugó en Primera tras un dramático descenso. En su vitrina lucen hasta 32 trofeos del máximo nivel (ocho Copas de Europa, cinco Ligas, ocho Copas del Rey, dos Copas de la CERS, una Intercontinental, un Mundial de Clubes, una Recopa de Europa, una Continental y tres Supercopas de España).



Segundo y tercero en la fase regular de la OK Liga, Liceo y Reus son los dos principales aspirantes a ocupar el trono del Barça, que disputa la otra semifinal contra el Calafell. Son los grandes exponentes de la resistencia contra la tiranía azulgrana, cada uno a su manera, con un estilo propio y con jugadores de trayectorias similares y que entroncan a la perfección con la historia de sus clubes.

Nombres propios

Es el caso de los capitanes: el coruñés Dava Torres (30 años), líder verdiblanco en la pista y en el vestuario, un jugador total, que defiende, asiste y marca, y Joan Salvat (32), que nunca ha salido de Reus, donde nació, y que es el jefe de su equipo y la pieza sobre la que giran los sistemas defensivos de Jordi García.



Dava, tercer máximo goleador histórico del Liceo en partidos contra el Reus (suma 26 tantos) comparte generación con Marc Julià (30), patinador excelso, vertical y creativo, un generador de primer nivel y un peligro para las defensas en los primeros segundos. Un año menos tiene César Carballeira (29), el niño formado en el colegio que mamó el ADN liceísta desde que debutó en un equipo de leyenda con 16 años, el espejo para todos los jóvenes que quieren llegar a vestir de verde y blanco en Riazor. Y un digno representante de la famosa triple ‘C’ que hizo famosa Carlos Alcaraz: cabeza, corazón y cojones.

Eje defensivo del equipo coruñés, Carballeira será el encargado de frenar a Martí Casas (28), el jugador que dijo no al Liceo cuando estaba en el Forte dei Marmi italiano. Volvió a la OK Liga con el Calafell y, tras una segunda temporada con 59 goles, dio el salto al Reus. Esta también es su segunda campaña de rojinegro y suma 52 dianas, 29 en la fase regular de la OK Liga (solo superado por el exliceísta Àlex Rodríguez, con 32) y nueve decisivos en la conquista de la Copa del Rey (le endosó cuatro al Liceo en semifinales y cinco al Lleida en el partido por el título). En estos playoffs firmó un hat-trick en el primer partido contra el Noia y encadena siete partidos viendo la portería rival.



Las similitudes en la confección de sendas plantillas se acentúa con el cupo de extranjeros, dos por equipo, todos sudamericanos, y con la cuota de jóvenes valores curtidos en el hockey local y que comparten títulos con las selecciones españolas inferiores. En el Liceo apuran sus últimos días los argentinos Fabri Ciocale, veloz patinador de Buenos Aires con alma de coruñés, y Tato Ferruccio, un killer de San Juan. En el Reus juega el exliceísta Maxi Oruste, también argentino y campeón de la Copa del Rey en 2021, y el chileno Diego Rojas.



Niños, futuro

El futuro ya está aquí: los coruñeses Jacobo Copa (19 años) y Bruno Saavedra (20), surgidos de la cantera del Dominicos que ganó el Campeonato de España Juvenil precisamente ante el Reus, se reencuentran con los Nil Viña, (19) Guillem Jansà (20), Carles Casas (19) y Pol Martínez (19).



Tienen mucho que decir los dos porteros. Martí Serra, el guardián verdiblanco que dejará el equipo al final de esta misma temporada, y Cándid Ballart, probablemente el mejor guardameta de la OK Liga con permiso de Sergi Fernández. También destacan los otros dos catalanes del Liceo: el sólido Arnau Xaus, máximo goleador liceísta esta temporada (30 dianas entre todas las competiciones), y Nil Cervera, la joya de la cantera del Igualada que a los 21 años apunta a figura.



Por si la eliminatoria no tuviese suficientes alicientes, el duelo en los banquillos enfrenta a los dos entrenadores más longevos en la OK Liga actual. Juan Copa y Jordi García llegaron a la vez a sus equipos, en la temporada 2017-18 y desde la marcha de Edu Castro, que el pasado verano dejó el Barça por el Reus, son los más veteranos de lugar.

El Liceo ha celebrado cuatro títulos con el coruñés (la OK Liga en 2022, la Copa del Rey en 2021 y dos Supercopas de España, también en 2021 y la primera, en 2018). El equipo catalán suma dos trofeos con su técnico: la reciente Copa del Rey y la Supercopa en 2019. Son los dos únicos equipos que han sido capaces de discutir el dominio del Barça en la OK Liga en el siglo XXI: los azulgranas suman 21 títulos por dos coruñeses (2013 y 2022) y uno del Reus (2011).



Aspirantes a todo

Más allá de la historia, los números y los protagonistas, el otro Clásico presenta un atractivo choque de hockey puro, marcado por el sentido táctico de sus entrenadores, pero con espacio para dar rienda suelta al talento y la potencia de sus jugadores. El carácter emocional de la eliminatoria, las reminiscencias de enfrentamientos pasados y la última racha favorable al Reus le da a la serie un aire de revancha.



Es la revancha de la revancha que los catalanes ya se tomaron en los últimos partidos después de perder la OK Liga hace solo tres temporadas. De nuevo entre los cuatro mejores equipos de la competición, se citan por otra final y otra oportunidad ante la deriva de un Barça que se hundió en Europa y en la Copa del Rey y sufrió en cuartos de final contra el Alcoi. Lo saben en A Coruña y en Reus, pero primero deben superar el escollo de una dura semifinal a cinco partidos, los dos primeros en el Palacio de los Deportes de Riazor, esta tarde a las 20.30 horas y este domingo a las 12.30 horas. No se lo pierdan.