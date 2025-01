El Liceo reta a un Benfica de sangre culé

Son pocos los equipos con los que el Liceo tiene en contra el balance de victorias y derrotas. Uno, el Benfica, contra el que el conjunto verdiblanco no ha ganado ni uno de sus partidos, por lo menos en el tiempo reglamentario. Solo dos triunfos adornan su palmarés y ninguno fue en los 50 minutos reglamentarios, sino en la tanda de penaltis. Y como anécdota, ni uno ni otro fueron en A Coruña, donde el rey es el empate. Es el último resultado en el Palacio, un 3-3 hace dos temporadas.

La primera vez que ambos se cruzaron fue en las semifinales de la Liga Europea de 1992-93, la del último baile de Martinazzo, y la igualdad fue máxima. En la ida, disputada en A Coruña, el resultado fue de 3-3. Los portugueses se impusieron en la vuelta por 5-4, apeando a los coruñeses de la lucha por el título. Hubo que esperar cinco años por la revancha, hasta el curso 1997-98. Liceo y Benfica se jugaron la clasificación europea en la primera ronda. En A Coruña hubo empate a dos y en Lisboa se repitió el marcador, por lo que se necesitó una prórroga y después, los penaltis, que sonrieron a los verdiblancos por 0-2.

De nuevo los penaltis decidieron las semifinales de la 2000-01. En la final a cuatro disputada en Sevilla el partido terminó con empate a tres y en la ruleta de la pena máxima el Liceo se llevó por 2-1 el pase a la final (que perdió por 4-2 contra el Barça). No presentado

El siguiente duelo fue el más polémico, cuando el Liceo no se presentó a disputar la Supercopa de Europa 2011-12 al considerar que al ser elegida Viana do Castelo como escenario del partido, no se trataba de un territorio neutral. El Benfica ganó sin jugar.

A partir de entonces la superioridad benfiquista se incrementó. En los cuartos de la 2016-17 se impuso en la ida (2-3) y en la vuelta (6-2) y en la pandemia, en la fase de grupos concentrada que se vivió en luso, le endosó a los de Juan Copa, que venían de empatar contra el Barça, un 2-7. El técnico consiguió que pese a la distancia financiera, la deportiva disminuyera con dos empates en la fase de grupos de la 2022-23: 3-3 en Riazor y 2-2 en La Luz.