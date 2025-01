Benfica, el gigante luso de los mejor pagados

Un millón de euros. Pau Bargalló se convirtió el pasado verano en el jugador de hockey sobre patines mejor pagado del mundo. Nada que ver con los sueldos del fútbol. O del baloncesto. Pero la cifra se hizo pública (cuando no suele ser lo habitual en este mundo) porque el contrato que liga al ex del Barça y el Liceo al Benfica alcanzó cuotas nunca antes vistas, por más que tenga truco, porque el vínculo y el montante corresponde a la suma de las cinco temporadas en las que se mudará a la capital portuguesa, unos 200.000 euros al año (lo que equivaldría a unos 17.000 al mes). El equipo lisboeta, con más ex como Roberto di Benedetto y Lucas Ordóñez y que también contó con los refuerzos culés de João Rodrigues y Edu Castro en el banquillo, visita mañana el Palacio de los Deportes de Riazor (20.30 horas) para medirse a los verdiblancos en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, formando parte de una galaxia muy, muy lejana en cuanto a salarios y presupuesto.



Ya no solo es Pau Bargalló. Roberto di Benedetto también está entre los más valorados. El francés fue una de las piezas clave en el Liceo del ciclo ganador que encadenó Copa del Rey, Supercopa de España y Liga hace tres años. Los verdiblancos habían apostado por él cuando estaba en el Lleida. Siempre se había dicho que era el más bueno de los tres hermanos (Carlo, el mayor, está en el Porto; Bruno, su mellizo, en el Oliveirense y los dos también pasaron por el Liceo). A las órdenes de Juan Copa no dejó de crecer y su actuación con la selección francesa en el Europeo de 2021 disparó su cotización. El Benfica le hizo una oferta irrechazable quintuplicándole lo que ganaba mensualmente en A Coruña, una ficha que subió con el fichaje de Pau Bargalló ya que de rebote, y para que no hubiera dudas de su valía, le renovaron hasta 2029.



En total, el presupuesto del Benfica ronda los cuatro millones de euros y la mayoría está destinado a pagar a la plantilla porque no tiene grandes gastos de viajes. El último que aprobó el Liceo, para la presente temporada, fue de 640.000 euros, bajando de los 745.000 del curso anterior y de los 964.494 de hace dos, aunque en el presente solo tiene que mantener un equipo mientras que al ceder las plazas de OK Liga Iberdrola y OK Plata centró todos los recursos en el equipo de Juan Copa. La economía de los coruñeses se ha saneado, pero aun así está a años luz de lo que maneja el Benfica, hoy por hoy el club más poderoso. Aunque las estrellas de Porto, Barça y Sporting (otras res secciones vínculadas a un club de fútbol) también están bien pagadas, la clase media del Benfica es más alta. Los mejor pagados en el Liceo (Dava Torres y César Carballeira) se situarían a la cola, de lejos, de los peor remunerados del conjunto encarnado.



El número de personas que integran los staffs de los equipos es muchas veces un indicativo del poderío económico del club. También ahí se lleva la palma el Benfica, con casi más miembros, doce, que de la plantilla (los diez principales y tres sub-20). Edu Castro llegó en verano bajo el ala de Bargalló y no lo hizo solo, sino acompañado del segundo entrenador Jordi Roca y del preparador físico Daniel Fernández (también insólito en el hockey). El cuerpo técnico se completa con nutricionista, analista, utillero, fisioterapeuta, psicólogo, médico, coordinador general, coordinador de base y mánager del equipo. Dos realidades diferentes que no ocultan que lo envidiable, a lo que se debería mirar es, salvando distancias, al Benfica y no a la semiprofesionalización o amateurismo de la mayoría de clubes en España.