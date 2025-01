Liceo: Primera vuelta para alejar fantasmas

El Liceo cerró el domingo contra el Voltregà una primera vuelta que le sirvió para alejar fantasmas. Estos empezaron a resucitar cuando el equipo encadenó tres derrotas seguidas. Pero la respuesta fue contundente. Los verdiblancos no solo llegan al ecuador en segunda posición, sino que lo hacen con 27 puntos, nueve más con los que hace un año se quedaron fuera de la Copa del Rey. Este curso no solo se clasificaron sino que lo hicieron como cabezas de serie y evitando al Barça hasta una hipotética final. Nueve victorias y cuatro derrotas, solo una, contra el Reus, desde la jornada seis en la que empezó a engrasar la maquinaria, con 42 goles a favor y 31 en contra.



Los 27 puntos, uno más que el Reus con un adelantamiento en la última jornada y alejando a cinco al Lleida, son más que los 18 inusuales de la temporada anterior (solo seis triunfos y siete derrotas, balance negativo). Pero todavía está lejos del Barça, primero con un impresionante pleno de 39, y siguen siendo menos que los 30 de la 2022-23 (diez victorias y tres partidos perdidos), los 32 de la 2021-22 en la que se proclamaría campeón en los playoffs (diez triunfos, dos empates y una derrota) y los 43 de la 2020-21, aunque en este caso eran dos jornadas más (15 en vez de 13), con un impresionante casi pleno de 14 victorias y un empate (contra el Caldes).

Números Liceo



El líder goleador del equipo es Arnau Xaus, con 14 goles, cinco de ellos desde el punto de la falta directa en once de sus intentos, un 45% de acierto que le convierte también en el mejor en esta estadística de la competición y cuarto en el general de la clasificación de pichichis de la OK Liga por detrás de los barcelonistas Pablo Álvarez (16) y Ferrán Font (15) y del argentino del Lleida Nico Ojeda (15). Pero el protagonismo goleador del conjunto coruñés está repartido (igual que la portería, en la que empezó Martí Serra, siguió Martín Rodríguez y recuperó la titularidad el catalán en el tramo final), con aportación de los ocho jugadores de pista, todos salvo el lesionado Pablo Cancela, que pasó por quirófano antes del estreno de la temporada (por una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha) y todavía no ha podido debutar, aunque se espera que si sigue cumpliendo plazos, pueda hacerlo hacia final de curso. A Xaus le siguen en la lista César Carballeira, con ocho; David Torres, con seis; Nil Cervera, con cuatro; Fabrizio Ciocale, Bruno Saavedra y Jacobo Copa, con 3 y por último, Tato Ferruccio, que actualmente también está lesionado (pubalgia) y se espera su regreso hacia finales de enero, con uno.

Trayectoria



El Liceo abrió la temporada con dos victorias seguidas, frente al Alcoi en el Palacio de los Deportes de Riazor (2-1) y fuera de casa, en Lleida (4-6). Ahora, con perspectiva, son dos triunfos con valor porque los ilerdenses acabaron la primera vuelta en la quinta plaza y los valencianos, los únicos de fuera de Cataluña junto a los verdiblancos, en la sexta. Después llegó su momento de bajón. Primero, con el tropiezo en Vic (3-1), en la pista de un recién ascendido en un partido en el que sufrió falta de definición. Después, en casa frente al Barça, que aunque siempre puede entrar dentro de lo predecible, los coruñeses se quedaron lejos de su rival (1-4). Y la más dolorosa, quizás el peor momento de la primera vuelta, fue la abultada derrota en Igualada por 5-1. Como el curso anterior, se sufría lejos de casa, con muchos problemas para frenar a los rivales.



Juan Copa lo tenía claro. La recuperación vendría a partir de la defensa. Había que hacerse fuertes atrás. Eso lo primero. Por eso la victoria por la mínima contra el Sant Just (1-0) fue tan importante. Dejaban la portería a cero, sumaban tres puntos y gran confianza. Desde ese momento todo fueron victorias hasta terminar 2024, con cada vez mejores número en ataque, en el que el Liceo se mostró efectivo y letal en el juego de transición, a la contra. Ganó en Alpicat (1-5), se impuso al Calafell (6-3), asaltó el Ateneu del Noia (1-3), venció al Caldes (7-2) y culminó el año en Vilafranca con un nuevo triunfo (1-4). No pudo empezar bien 2025, con una derrota por 2-5 contra el Reus (que cuatro días después repitió el marcador contra todo un Porto en la Liga Europea), pero se repuso al ganar al Voltregà (1-3) para cerrar la primera vuelta.

Juventud



De los primeros trece partidos de la OK Liga del Liceo destaca la irrupción de los jóvenes: Nil Cervera (21 años), Bruno Saavedra (19) y Jacobo Copa (18). Es cierto que el equipo se mueve fundamentalmente al ritmo de los capitanes David Torres y César Carballeira. Ellos llevan la manija, siendo el cerebro de Juan Copa sobre la pista, el corazón y el pulmón, un todo en uno. Pero muchas veces la entrada de los adolescentes, con su energía y electricidad, cambia las dinámicas de los encuentros.



Bruno Saavedra no empezó bien el curso, sobre todo en comparación con cómo había acabado el anterior. Nil Cervera necesitó un proceso de adaptación, lo mismo que Jacobo Copa, que nunca antes había jugado en la máxima categoría. Los tres son una gran apuesta de futuro. Se les esperaba. Pero su calidad ha acelerado sus tiempos y ya son presente, el revulsivo. Ahora tienen toda la segunda vuelta por delante para seguir creciendo a pasos agigantados.