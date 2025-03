El Liceo más ‘koruño’ sueña con la Copa del Rey

El Liceo siempre vuelve. Un año después del histórico batacazo, cuando se quedó fuera de la Copa del Rey, regresa al torneo que más veces ha ganado (diez). El buen momento, con la clasificación para los cruces de la Champions en el bolsillo y el segundo puesto de la OK Liga, y, sobre todo, la prematura eliminación del Barça, aumentan las opciones liceístas en el Pavelló Joan Ortoll de Calafell, sede por tercer año consecutivo. Bajo el influjo del cholismo, como todo el deporte en general, el equipo coruñés va partido a partido. De nada vale pensar más allá. Este viernes debuta en cuartos de final contra el incómodo y peligroso Igualada (18.15 horas, TVG2).

El Liceo más ‘koruño’ viajó con todos los jugadores de la plantilla por vez primera esta temporada, incluido el veterano Pablo Cancela, ya recuperado de una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla derecha y que ya se entrena con el grupo, aunque todavía no está disponible para Juan Copa.

A Juan y Pablo se unen los capitanes César Carballeira y Dava Torres, el portero suplente Martín Rodríguez y los dos benjamines del equipo, el santiagués Bruno Saavedra y Jacobo Copa. Seis jugadores y un entrenador de la casa saben mejor que nadie lo que significa la Copa del Rey para la historia del club. Diez trofeos y otras ocho finales salpican el palmarés verdiblanco.

Y no hace falta irse muy lejos en el tiempo para recordar la última alegría: el título de 2021 en Riazor contra el Barça. Sobre la pista ya estaban Dava y César, espina dorsal en el último ciclo ganador de un equipo que luego levantó la Supercopa y la OK Liga. En la grada estaban Bruno y Jacobo, ahora continuadores de ese ADN y legado que se transmite en el vestuario.

Algo más tangible son los números de Juan Copa como entrenador del Liceo: desde que llegó al banquillo en el verano de 2017, el equipo ha jugado cuatro finales de Copa (un título) y otras tres de la Supercopa (dos campeonatos). El técnico se mueve como nadie en partidos de eliminación.

Infografía | PABLO MORÁN

Si el Liceo llega avalado por su fiabilidad en los últimos torneos del KO y por una sólida campaña hasta el momento, de menos a más y siempre competitivo en los grandes escenarios, el Igualada se presenta como uno de los rivales más incómodos y peligrosos de los que no eran cabezas de serie en el sorteo, aunque no pasa de cuartos de final desde 2018, cuando precisamente cayó eliminado en semifinales contra el equipo coruñés.

Esta misma temporada, el equipo que dirige Marc Muntané ya sabe lo que es ganarle a los verdiblancos (5-1 en la primera vuelta de la OK Liga, 3-1 para los coruñeses en Riazor) y a las puertas de la Copa ha conseguido tres resultados de mucho prestigio: eliminó al Sporting de Portugal, último campeón de la Champions, en los cuartos de final de la WSE Cup (derrota por 3-2 en Lisboa y victoria por 3-2 en Les Comes, con resolución en los penaltis) y cortó la racha de victorias del Barça en la OK Liga con un empate en la última jornada (2-2).

Con solo dos jugadores en la plantilla por encima de los 30 años y otros dos por encima de los 25, el Igualada es uno de los conjuntos más jóvenes del hockey patines nacional y europeo. Suple su inxeperiencia con potentes dosis de inconsciencia y valentía. Juega de cara y no se arruga. Como el Liceo. Aguarda un partido vibrante y de alto ritmo.

“Es un equipo muy físico, son rápidos, fuertes y ambiciosos porque son muy jóvenes. Tienen muchas ganas de ganar y eso los hace peligrosos, pero nosotros somos el cabeza de serie y tenemos más experiencia en todo esto. Por otro lado, acaban de empatar con el Barça y ganar al Sporting. Va a ser un partido de cuartos incómodo y muy difícil, sobre todo porque vamos a tener que correr mucho”, advirtió el capitán Dava Torres esta misma semana en la rueda de prensa previa al torneo.

El jugador más destacado del Igualada es Marc Rouzé, nacido en Girona pero que juega con la selección francesa. El combinado galo ha encontrado en él un complemento perfecto para los hermanos Di Benedetto: Roberto, Carlo y Bruno. A sus 20 años es un buen patinador y el máximo goleador de su equipo, con 19 tantos en 24 partidos (12 en la OK Liga, seis en la WSE Cup y uno en la Continental Cup).

Por talento y proyección, Rouzé ha despertado el interés de la poderosa liga portuguesa y el próximo año jugará en el Oliveirense, según apuntan los medios lusos. Otro golpe a un Igualada que pierde potencial cada verano con un goteo constante de jóvenes que se marchan a grandes clubes, como ya le pasó con los hermanos Cercera: Eloi (Barça) y Nil (Liceo).

Después de una gran temporada en el Igualada, con el título de la WSE Cup, la clasificación para la Copa del Rey y los playoffs de la OK Liga, el ‘2’ verdiblanco se ha consolidado en la élite del hockey patines europeo. Muy fuerte físicamente y difícil de superar en defensa, ordenado en ataque y con un gran disparo de pala, a sus 21 años es uno de los argumentos de presente y futuro en el renovado Liceo.

La renovación en A Coruña no está reñida con la competición. Y el grupo de Juan Copa lo ha vuelto a demostrar. “Defendemos esta camiseta porque es lo mínimo que nos pide nuestra gente. Ahora vamos a dar ese plus más, a competir por un título, y el hecho de que el año pasado no estuvimos, seguramente nos da otro plus más”, destacó el técnico.

El carácter y el orgullo ‘koruño’ del Liceo asoman de nuevo en la gran escena del hockey patines, en el torneo posiblemente más especial del panorama nacional, con los ocho mejores equipos de la OK Liga en una misma sede: cuatro días, siete partidos y un solo campeón. La meta es llegar vivo al domingo.