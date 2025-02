Dulce venganza del Liceo ante el Igualada (3-1)

El Liceo recuperó la segunda posición de la OK Liga, que le habia robado momentáneamente el Reus con su victoria del sábado frente al Noia, tras imponerse al Igualada por 3-1 con goles de Dava Torres, Jacobo Copa y Fabrizio Ciocale. Los verdiblancos, hablando sobre la pista, fueron superiores a un equipo bien plantado, que fue sostenido por su portero y que era contra el que habían encajado la peor derrota del año, demostrando sus enormes progresos desde que empezó la temporada.

Hubo intensidad desde el segundo cero, en ataque en el caso del Liceo, en el que Dava Torres salió dispuesto a calentar a calentar a Guillem Torrents; en defensa en el del Igualada, bien situado, saliendo a taponar todos los tiros y saltando todo el banquillo para celebrarlo, una lucha y un baile que escenificó el duelo entre Nil Cervera y Marc Rouzé, compañeros el año pasados, rivales este curso, mano a mano

Los verdiblancos tenían ganas de borrar la imagen del partido de la primera vuelta, quizás el peor de la temporada (5-1), y la consigna era no hacer prisioneros. A la mínima, tirar. Lo hizo Nil Cervera, se estrelló contra el palo. Volvió a intentarlo el capitán, con el mismo resultado. Se empezaba como se había terminado hacía una semana en el Palau, con los postes como protagonistas.

El Liceo agotaba sus posesiones, haciendo suyo el dicho de que no hay mejor defensa que un buen taque. Teniendo la bola, impedía que el Igualada pudiera hacer de las suyas. De hecho, el Igualada casi no tuvo ocasiones, salvo acciones aisladas, a veces más por errores o pérdidas de los locales que por su acierto y Martí Serra tuvo una primera parte tranquila exceptuando una bola que llegó al segundo palo, donde estaba demasiado solo Edu Fernández, y tapó bien el hueco; y una contra en superioridad tras una aislada falta de entendimiento entre Carballeira y Torres que aprovechó Marc Rouzé para plantarse solo frente a él, sacando la manopla en el último momento.

Mucho más trabajo tuvo Guillem Torrents, el culpable, junto a los palos (Carballeira sumó un tercero), de que el Igualada no fuera goleado al descanso. El joven portero arlequinado encadenó intervenciones de mérito. Le sacó una Xaus y también en mano a mano a Copa. Metió el casco ante un potente disparo de Ciocale mandando la bola a las nubes del Palacio y tapó todos los huecos en la directa lanzada por Xaus cuando Marc Carol vio la tarjeta azul.

Parecía que hacía falta una genialidad para batirle y eso fue lo que se sacó de la chistera Dava Torres. El Liceo estaba en superioridad y seguía sin encontrar el hueco. se acababa el tiempo de power play, incluso el de la posesión, lo que empezaba a marcar Martí Serra con golpes contra el suelo con su stick. El coruñés se encontró la bola en el área y no le importó el tráfico. Se la asó entre las piernas para alejarla de los defensas y el portero, al que vio demasiado sentado y levantó y picó la bola para poner en pie al Palacio.

El gol no cambió el plan. El Liceo seguía defendiéndose mediante la posesión y no pasaba apuros. Sí que los creaba en la portería contraria, sobre todo en una jugada polémica en la que Ciocale fue empujado en el área sin que los colegiados considerasen que era una acción merecedora de ser penalti. 1-0 al descanso. Marcador corto, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia en juego sobre la pista, e insuficinte para afrontar con calma la segunda parte.

El Igualada salió en el segundo tiempo dispuesto a arriesgar más, no le quedaba si quería rentabilizar su visita al Palacio por primera vez en diez años. De entrada, se jugó más en las dos áreas y ya no era el exclusivo monólogo verdiblanco. Y cuando peor lo estaba pasando el Liceo, apareció Jacobo Copa para destascar el partido. El siete celebró su decimonoveno cumpleaños con una jugada en la que con potencia entró por la banda, disparó y el ángulo despistó a Torrents para hacer el 2-0.

Juan Copa le pedía a los suyos que se juntasen. Pero no contaba con que Tato Ferruccio viese azul acto seguido. La protestó el técnico, creyéndola rigurosa. Rouzé no pudo con Serra en la directa, pero con el Liceo con uno menos, sufrió para tapar los huecos y Roger Bars se quedó demasiado solo para recortar distancias y mantener las esperanzas de los suyos.

Pero si el marcador se había abierto con una obra maestra, se cerró con otra. Va sobrado de genio Fabrizio Ciocale. Tuvo un primer intento de una jugada de católogo, pero llegó demasiado forzado. A la segunda, el argentino se fue por la banda en velocidad, se metió hacia el centro botando la bola con su stick, en el aire se la acomdó hacia el otro lado y remató en el aire un 3-1 que volvía a dejar cierto margen a los de casa.

Peligró con un penalti que encendió de nuevo la ira de Juan Copa en el banquillo. Respondió Serra ante Roger Bars, que tampoco llegó al rechace, más rápido el portero. El partido terminó al revés de como había empezado. Con el Igualada volcado en la portería contraria y el Liceo taponando los tiros y celebrándolo desde el banquillo. Los tres puntos se quedaron en casa y las cuentas quedaron ajustadas. En menos de un mes, tercer asalto en la Copa del Rey.