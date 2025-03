Juan Copa: “Me gusta la Copa. Duermes poco, pero te lo pasas bien”

Semana de Copa. Semana importante y especial para el entrenador del Liceo, un Juan Copa (A Coruña, 1970) que comparte experiencia por primera vez con su hijo Jacobo y que viaja a Calafell convencido de las posibilidades de su equipo por su nivel de competitividad. Gracias a eso son segundos en Liga y están clasificados para cuartos en Champions.



Los coruñeses debutan mañana en un apasionante duelo de cuartos contra el Igualada (18.15 horas), pero hoy la competición arranca con otros dos encuentros de signo incierto: Lleida-Alcoi (18.15 horas) y Barça-Noia (20.45 horas), el que puede ser el último partido en el torneo del KO para la leyenda Jordi Bargalló.

Dos Copas en la Copa. ¿Tenía ya ganas de compartir momentos así con Jacobo?

La verdad es que está haciendo una temporada, hasta ahora, maravillosa. Hablando como entrenador, estoy muy contento, muy contento con él. Ha dado un paso adelante en su primera temporada, está aportando mucho al equipo, me pone muy contento cómo está. Lo veo muy ilusionado, tanto a él como a Bruno, que también se estrena. Los dos son chavales, chavales nuestros de aquí, de Galicia. Cuando pasan cosas así me pone muy contento. Vamos a intentar disfrutar la Copa, que es lo que estamos haciendo ahora mismo los dos en el equipo. Nos va bien a los dos, así que qué mejor que irnos ahora cuatro días para allí.

¿Se esperaba más problemas o ya creía que sería así de fácil y natural entrenar a su hijo?

Cuando las cosas las haces porque hay que hacerlas, y las haces y quieres que salgan bien, hay muchas partes que tienen que ayudar. En este caso el vestuario ha ayudado muchísimo, y él ha ayudado también muchísimo, porque tiene una cabeza muy bien amueblada. Entonces lo único que queda es disfrutar.

¿Cómo se vive una semana de Copa del Rey?

Con ese puntito de nervios lógicos previos a una competición como esta, pero a la vez muy ilusionado porque veo al grupo muy bien. Creo que llegamos en un buen momento de juego, de saber lo que queremos y de que los roles dentro del equipo están muy marcados. Esto es importantísimo porque tenemos que intentar ser un solo jugador en pista.

¿Conviene tocar alguna tecla o no cambiar nada?

Las de esta semana han sido unas sesiones muy cortas para llegar allí con las ideas muy claras, cuatro cosas que tuvimos que repasar y coger buenas sensaciones. Después también está el trabajo de Godayol [preparador físico], sobre todo a nivel de prevención. La Copa siempre decimos que es un torneo muy exigente, muy físico, porque si vas pasando rondas es terrible. Las sesiones de esta semana fueron simplemente para repasar cuatro cosas y tener la cabeza muy clara de lo que queremos hacer en la pista. Es fundamental no cometer errores.

¿El Liceo necesita que los 10 jugadores estén enchufados?

Los 11 que vamos a viajar. Porque se incorpora Pablo Cancela [lesionado] y será muy importante también su rol. Es vital que se vea un grupo unido.

¿Va con opciones de jugar?

No, no. Queremos que esté allí, para que nos dé esa positividad, esa energía. Es muy importante que en estas situaciones la pregunta que se haga el jugador es qué está dispuesto a hacer por sus compañeros, tanto si está jugando como si no y el que juegue más y el que juegue menos. Esto es así. Tenemos que coger el avión con todo el mundo sabiendo lo que hay que hacer por el bien del grupo y del equipo.

Hay muchos veteranos, pero algunos que juegan su primera Copa. ¿La juventud le da ese plus al grupo?

Será su primera Copa, pero también están cansados de jugar torneos de este nivel y están muy bien. Los jóvenes están aportando muchísimo al grupo y los veteranos ya sabemos que el año pasado no estuvimos y que este año hay que aprovechar la oportunidad que nos hemos ganado de estar otra vez, y yo creo que con buenas opciones.

Si hubiese una porra, ¿dónde le gustaría que los expertos situaran al Liceo?

No lo sé, creo que este año nos hemos ganado el derecho a que nos tengan en cuenta porque somos un equipo muy competitivo, que es difícil ganarnos. Pero también es cierto que es una Copa súper abierta. Insisto, todo el mundo llega bien, pero sabemos que lo importante son las sensaciones que tengas, en nuestro caso el viernes a las seis y cuarto. El único equipo que puede llegar tocado, que es el Barça, lo va a hacer mucho más peligroso. Para mí sigue siendo el favorito número uno.

¿Para el Barça es un fracaso la eliminación europea?

El año pasado pasé lo que pasé, que fue no participar en la Copa del Rey, y yo respeto siempre a todos los clubes. Ese momento seguramente habrá sido muy duro para ellos, el año pasado también lo pasé yo y se pasa mal por no conseguir uno de los objetivos que tienes marcados, pero repito que yo creo que ese golpe le puede hacer incluso más peligroso para la Copa.

¿Recordaba una Copa tan abierta, en la que los ocho se vieran con opciones?

Creo que en los cuartos de final todo el mundo se va a ver con opciones, incluido el Igualada que seguramente va a venir con la moral por las nubes por lo que hizo el fin de semana pasado, que la verdad es algo muy importante como meterse en una Final Four de la WSE Cup europea eliminando a todo un Sporting de Lisboa, y hace nada viene de sumar contra el Barça. Seguramente llegará en su momento mejor de la temporada.

Ahora se dice en su ‘prime’.

Eso, en su prime, aún pregunté el otro día porque no sabía que se decía así (se ríe). Seguramente nosotros también llegamos en un buen momento, no sé si todavía en nuestro prime, pero también en un buen momento. Creo que se van a ver buenos partidos. ¿Y quién va a estar mejor? Pues el que tenga más acierto, el que tenga esa pizca de suerte y el que cometa menos errores. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, cometer los menos errores posibles, porque si cometes muchos, al día siguiente te coges el avión y te vienes para casa.

Con usted como técnico el Liceo siempre llegó a la final de la Copa salvo en 2022, que cayó en cuartos, aunque fue el año que ganó la Liga.

Y se perdona [la eliminación]. Es una competición muy bonita, a mí me gusta mucho, me recuerda y tiene momentos de los sectores, que yo trabajé mucho con la formación, muchos Campeonatos de España… Me gusta mucho trabajarla también. Es muy chulo porque vas pasando rondas, no tienes mucho tiempo para preparar los partidos, y prácticamente duermes poco... O sea, que te lo pasas muy bien.

Al jugar el viernes, no tendrán día de descanso si llegan a la final. ¿Puede afectar?

No, para nada, para nada, el que gane el viernes la competición le pegará unos picos de subidón que le darán para estar bien para el día siguiente. Pero bueno, no pensamos en el sábado todavía porque hay que pensar en el viernes, porque si no hay viernes no hay sábado.

¿Tiene ya pensado el discurso que va a dar en el vestuario antes de salir?

Esas cosas te vienen… Preparé lo que hablamos estos días, pero para el viernes me irán llegando las ideas según estemos allí, seguramente me saldrán cuando lleguemos a Calafell, al hotel o cuando estemos en la toma de contacto con la pista. De momento trabajamos estos días en lo que ya dije, en que estén bien, en que lleguen bien, trabajar alguna cosa donde el Igualada nos puede hacer algún cambio táctico respecto al partido de aquí, porque yo creo que alguna cosa se guardó.

¿La relajación no es buena pero tampoco la sobreexcitación?

Es muy peligrosa la sobreexcitación, porque va a ser un partido en el que vamos a tener que defender a un equipo que es muy físico y controlar las emociones sabiendo que evidentemente si no hacemos bien las cosas nos vamos para casa. Pero creo que ahí hemos mejorado mucho, que manejamos bien estos partidos y esos momentos y controlamos bien esas emociones. Entonces estar sobreexcitado es tan malo como no tener tensión, por lo tanto vamos a buscar el equilibrio, que es lo que hemos intentado buscar este año, el equilibrio en la pista: cuando hay que defender se defiende, cuando hay que atacar se ataca. Pues esto es lo mismo, intentar llegar en el punto óptimo para estar lo suficientemente motivados para hacer un buen partido.

¿Los marcadores cortos de esta temporada son como entrenamientos para los partidos típicos de competiciones como la Copa?

Sí, creo que lo estamos haciendo bien, exceptuando el último día en Sant Just que yo creo que un poco fue porque también veníamos de una semana muy complicada, pero solemos estar manejándolo bien. El hecho de estar tan sólidos es fundamental. Lo es en cualquier disciplina, ser un equipo que defiende bien, que es sólido y no comete errores graves. Lo que queremos todos los entrenadores es intentar llevar los partidos a nuestra zona y es lo que estamos intentando hacer. A partir de ahí depende mucho también del acierto, pero lo primero, que es defender bien, ya lo tenemos sellado.

¿El 5-1 en Igualada de la primera vuelta no sirve como referencia porque ya no son el mismo equipo?

Allí ellos fueron mejores, pero nos vino muy bien, porque a partir de ahí fue cuando salimos hacia adelante. Tácticamente sí que nos sirve para ver alguna cosa en la que nos puede crear peligro un equipo como el Igualada, pero a partir de ahí nosotros somos un Liceo totalmente diferente. Ellos lo están haciendo muy bien, ya lo hicieron bien el año pasado, lo están repitiendo este con jugadores físicos, con jugadores que son verticales, con una muy buena portería, que la verdad que está haciendo una temporada fantástica. Espero un partido muy igualado, pero cogeremos cosas del que tuvimos aquí [victoria por 3-1] para repetir lo que hicimos bien y luego dependerá un poco del acierto que tengamos.

¿Aquel partido fue el punto de no retorno dentro de la temporada?

Fue un partido duro, porque era la tercera derrota consecutiva y además tuvimos la vuelta complicada por la DANA que pasó allí y llegamos el martes. Partido duro y viaje duro, pero sacamos cosas buenas de ese viaje, porque vi al grupo muy unido a pesar de que estábamos en un momento malo. Y estas cosas se sacan así, entre todos. Lo hablamos, miramos lo que teníamos que solucionar, nos pusimos a trabajar, a entrenar, y eso nos ha llevado a estar ahora, en este mes, en la lucha por la Copa, en la lucha por los cuartos de final de Champions, que estamos súper ilusionados con esa eliminatoria, y segundos en la Liga. Estamos donde queremos estar.