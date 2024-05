El Liceo cierra la fase regular con empate y se cita con el Voltregà en los playoffs

El Deportivo Liceo cerró la fase regular de la OK Liga con un empate ante el Noia (4-4) y ya conoce su primer obstáculo en los playoffs por el título. Será el Voltregà de los exliceístas Àlex Rodríguez y Jordi Burgaya, un rival enconado desde los cuartos de final de la Copa del Rey 2021 en Riazor hasta el polémico duelo del pasado diciembre en Sant Hipòlit.

Ocho goles, 26 faltas y cuatro tarjetas azules amenizaron un partido irrelevante en lo clasificatorio –el Liceo y el Noia abrocharon la tercera y la segunda plaza la pasada jornada– pero lleno de tensión y detalles a las puertas de los playoffs y con un posible enfrentamiento en las semifinales como telón de fondo.

El equipo de Sant Sadurní marcó el terreno desde el principio: se adelantó con una cuchara de Esteller y pudo hacer el 2-0 con un remate al larguero del mito liceísta Bargalló. No perdonó Gabarró, de falta directa tras la primera azul para Fran Tombita. Recortó distancias Pellizzari a pase de Sito, pero el Noia aumentó su ventaja con el segundo de Gabarró tras un servicio de Mendes. Aún tuvo una más el ‘27’ visitante, otra directa por azul a Pablo Cancela, pero Serra adivinó sus intenciones.

Reacción liceísta

La segunda mitad fue del Liceo, lanzado por dos golazos de César Carballeira: el 2-3 con una bonita maniobra desde detrás de la portería y el 3-3 con un palazo a la escuadra. Bruno Saavedra completó la remontada con una transición rápida y tuvo el 5-3 tras la décima falta del Noia. No acertó tampoco Morales en la décima del Liceo, pero Salvadó firmó el 4-4 con un trallazo lejano. Un empate justo y a otra cosa: los playoffs.

Barça-Sant Just, Reus-Calafell, Liceo-Voltregà y Noia-Igualada serán los enfrenamientos de cuartos de final, al mejor de tres partidos, y que comenzarán el fin de semana del 18 y 19 de mayo (fechas y horarios definitivos por confirmar). Alcoi y Girona jugarán el 'play-out' de permanencia en la OK Liga, mientras que Rivas y Mataró serán equipos de OK Plata la próxima temporada.