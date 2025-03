Liceo - Barcelos | Conjura verde y blanca para una gran noche europea en Riazor

El olor a salitre y la brisa fresca caracterizan las grandes noches europeas en Riazor. Hace siete años que el Liceo no juega las eliminatorias de la máxima competición continental. Y se cumplen dos décadas desde la última presencia del Dépor. El equipo verdiblanco siempre vuelve. O es que nunca se ha ido. Hoy es el día D y la hora H. Recibe al Barcelos portugués en la ida de los cuartos de final de la Champions (20.30 horas, TVG 2). El Palacio aguarda 50 minutos de hockey elevado a la máxima potencia, uno de los grandes partidos de la temporada y una ilusión: volver a la Final Four. La eliminatoria se decidirá el próxima jueves en Barcelos, pero la fortaleza del Liceo en Riazor se antoja como una de las claves para sacar el billete a una fase final que el equipo coruñés no pisa desde Lodi en 2012, cuando levantó su sexto y último título de la competición.



Cuarto clasificado en el grupo B de la liguilla con cuatro victorias, tres empates y otras tres derrotas, el conjunto de Juan Copa se dice listo para el reto. Después de caer en las semifinales de la Copa del Rey contra el Reus, encadena trres triunfos en la OK Liga (Alpicat, 8-3, Calafell, 0-2, y Noia, 4-2). “Nos hemos recuperado bien desde la Copa, el equipo ha vuelto a hacer esos inicios tan buenos y vamos a competir la eliminatoria”, confía el entrenador coruñés.

Invicto en Europa



Enfrente estará el invicto Barcelos, líder del grupo A con cinco victorias y cinco empates. “Es evidente que recibimos a un gran equipo, que dominó el otro grupo. No podía ser de otra forma porque solo quedamos ocho en la competició. Espero dos partidos igualados y creo que la eliminatoria se decidirá en Barcelos, pero vamos con confianza y esperamos que venga mucha gente a animarnos para que nos ayude a sacar un buen resultado”, desea Copa.



O Maior de Portugal, como se hace llamar el decano del hockey luso, es un rival poderoso. Si bien no tiene el nombre ni el músculo económico de los tres grandes clubes de fútbol del país, Benfica, Porto y Sporting, sí posee un lustroso palmarés (una Liga de Campeones, tres ligas, cuatro copas o cuatro supercopas, entre otras) y una plantilla para competir por todo.



Bajo la dirección de Rui Neto, el Barcelos destaca por un cinco inicial de muchos quilates: el portero internacional argentino Conti Acevedo, el exliceísta y pilar defensivo Luís Querido, los talentosos Danilo Rampulla y Pol Manrubia (jugó cedido en el Liceo la temporada 2022-23) y el goleador Miguel Rocha, un potente interior que suma 59 tantos en 38 partidos y lidera la tabla de anotadores en la Champions (14 dianas) y la Liga portuguesa (35).



Evitar que la bola llegue a las zonas de remate que ocupa Rocha y frenar las rápidas transiciones que lanzan dos jugadores tan rápidos y habilidosos como Rampulla y Manrubia son dos de los básicos que necesita el Liceo para minimizar el caudal ofensivo del potente equipo luso, que además cuenta con una rotación que aúna experiencia con los Poka (35 años), Vierinha (28) y Pedro Silva (27) y juventud con el argentino Santiago Chambella (20).



Mientras el nuevo ciclo del Liceo afronta en su primer año la primera gran cita europea y con un amplio margen de mejora, para este grupo del Barcelos será la última oportunidad de triunfar en la Champions: los mentideros sitúan la próxima temporada a Manrubia en el Porto y a Rampulla en el Sporting, mientras que el Benfica se ha interesado por Acevedo.

Seis veces en la orilla



El equipo coruñés se enfrenta también a un muro que no supera desde la Final Eight de Lodi en 2012, la última vez que se proclamó campeón de Europa. Acumula seis eliminatorias de cuartos de final y otras tantas frustraciones, todas consecutivas.



En la temporada 2012-13 cayó contra el Barça (2-2 en Riazor y 5-3 en el Palau), en la 13-14 llegó a los penaltis contra el Porto (1-2 en el Dragão y 3-4 en casa), en la 14-15 cedió contra el Vic (2-2 en el Palacio y 3-2 en la vuelta), en la 15-16 se chocó de nuevo con el Barça (6-0 en la Ciudad Condal y 2-2 en A Coruña), en la 16-17 cayó ante el Benfica (2-3 en Riazor y 6-2 en Lisboa) y en la 17-18 se despidió frente al Reus (4-1 como local y 7-2 a domicilio).



En el total histórico de eliminatorias de cuartos de final, el Liceo suma otras cuatro derrotas para un total de diez y ocho victorias, de las que en seis acabó conquistando el título de campeón. La historia sobrevolará una vez más esta noche el Palacio de Riazor.