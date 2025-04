El Leyma Coruña vuelve a morir en la orilla (84-76)

El Leyma Básquet Coruña dio un paso más en el camino de regreso a la segunda categoría. El plantel dirigido por Diego Epifanio fue superior al Zaragoza durante más de la mitad del partido, pero acabó siendo víctima de sus propios errores: solo dos triples anotados de los 20 intentados en la segunda parte, donde su anotación fue un solo punto superior a la del primer cuarto.

Con semejantes protagonistas, el duelo no podía empezar de otra forma que no fuera a un ritmo vertiginoso. Posesiones entre cortas y medias y un poquito de aquí te pillo, aquí te lanzo. Así, las cinco primeras terminaron con tres triples (dianas de Silins y Yusta) y dos pérdidas (una por bando).

Sin acierto alto la delantera la tomó el que se lo tomó con menos ansia. El Leyma, que guiado por Taylor no tardó en doblar en el marcador al equipo maño (5-10), provocando el primer runrún en la grada. Que poco después, tras anotar Scrubb el 16-20, tornó en silbidos.

El ruido de fondo despertó a los de Porfi Fisac. Probaron desde lejos, una zona que los de Epi no defienden precisamente bien. Y desde ahí nivelaron el marcador. Dos aciertos seguidos de Dublejic, con Diagne desubicado, y otro par, ambos también liberados, de Spissu y Miguel González, que los visitantes replicaron de distintas maneras, mantuvieron la apretura hasta el primer bocinazo (26-27).

El Leyma, que compensó su laxa defensa exterior con un muy buen trabajo en las inmediaciones del aro, resteó mejor tras el parón. Parcial de inicio de 0-5. El Zaragoza siguió lanzando desde lejos, sin demasiado acierto, pero encontró el remedio en varios rebotes ofensivos. De uno de ellos nació un triple de Spissu, la única anotación local en los primeros tres minutos y medio.

Al borde del cuatro hizo diana Miguel González, otra vez desamparado en la esquina derecha (32-32). Tiempo muerto al canto de Epi. Tras el minuto de reflexión, pérdida de Jakovics y mate al contraataque de Sulejmanovic. Peor, imposible.

Volvió Taylor a pista. Y un pase suyo lo convirtió en asistencia un triple de Silins. Seguido de una bandeja de Lunsqvist. Más silbidos. Y más rebotes maños en canasta herculina. Hasta tres en una misma jugada. Seis en total cuando Fisac paró el partido (34-39). Tampoco funcionó. Dos libres de Lima dieron al Básquet Coruña una nueva renta máxima (34-41). Más silbidos. Y más con el 36-45. Y acompañados de abucheo con el triple de Barrueta que cerró la primera mitad (36-48).

Unos 20 minutos de apertura donde anotaron al menos una canasta ocho de los 11 jugadores utilizados por Epi. No lo lograron Jakovics ni Huskic y no pisó el rectángulo Núñez, que había sido titular en La Laguna. En el Zaragoza hicieron caja seis de los diez usados por Fisac.

Con la renta de dos dígitos, que alcanzó un nuevo máximo (36-49), el Leyma le rebajó dos rayitas al ritmo del juego. Al tiempo que el Zaragoza se aceleró un poco más. Al menos a la hora de atacar la canasta. Triples y más triples. Bastantes alejados de la lógica. Como el correcalles en que se convirtió el partido durate varios minutos de pérdidas visitantes y malísimas decisiones locales, que mantuvieron el marcador casi congelado, hasta que lo descongeló un 2+1 de Dubljevic, acompañado de una técnica a Epi (46-51).

Rumbos opuestos

El burgalés protestó un tiro de su equipo que tocó claramente el aro, algo que no vio ninguno de los tres árbitros, anulando así un posterior triple de Barrueta al no conceder una nueva posesión. Un momento de los que varían rumbos. El del Leyma se torció (desde un poco antes contra una zona 2-3 que no supo romper porque no entraron los triples) y el del Zaragoza se enderezó con un parcial de 8-0 que llevó al técnico visitante a parar la tromba (49-51).

El sexto triple seguido fallado en este cuarto por el Leyma dio paso al primer de Dimsa, que devolvió al Zaragoza una delantera (54-53) que no tenía desde el 34-32. Los naranjas, ayer de azul, capearon el chaparrón con cuatro libres de Taylor y, por fin, una diana lejana. De Barrueta. La única en nueve intentos visitantes estos 10 minutos (54-60). Con la mitad de margen echó el telón el tercer acto (59-62).

El último arrancó al contrario que el primero: falta de ideas, malas decisiones y peores tiros. Una pobreza entre la que brilló el Jokic de los pobres. Don Goran Huskic. Primero, asistiendo bajo el aro a Scrubb; luego, con un gancho con la izquierda (60-66). Font pudo estirar la renta, pero erró dos triples seguidos, ambos liberados, uno desde cada esquina.

No falló Sulejmanovic, asimismo sin marca, desde la derecha. Con 64-66 regresó al tajo Taylor. Que no acertó desde el arco a pase de... Huskic. Y de nuevo castigó desde la distancia el Zaragoza, ahora por medio de Bell-Haynes (67-67). El día de la marmota. Otra vez. Fallo de Font desde la derecha y diana de Bell-Haynes desde la izquierda (72-69). Tiempo muerto de Epi. Y balón perdido de Taylor al regreso a la pista.

El base de West Hollywood acertó desde 6,75 para devolver las tablas al electrónico (74-74). Sin embargo, Barrueta y el propio Taylor fallaron dos en la siguiente posesión. El Papi desperdició otro tras un libre convertido por Yusta. Y otro más después de que anotase Yusta, más solo que la una, el 79-76, con 36 segundos por jugar. Y un último fallo después de que Spissu, desde el 4,60, elevase el déficit a dos canastas (81-76).

En ese gatillazo de Barrueta murió toda opción de lograr un triunfo tan necesario como merecido durante más del 50% del encuentro en el Príncipe Felipe. Pero esto no va de merecimientos, va de meter más puntos que el enemigo. Y resulta muy complicado hacerlo anotando solo dos triples en 20 intentos tras el descanso. El Leyma, al igual que –sin ir más lejos– en Málaga y en La Laguna, volvió a quedarse en la orilla. Y ahora la orilla que atisba es la de Primera FEB.