Leyma Coruña | Epi: "Hay que seguir trabajando sin mirar la clasificación"

Diego Epifanio habló en rueda de prensa previa a un partido, el de este miércoles (20.00) en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, en un día nada habitual, un lunes, con la honrosa derrota (92-83) en la la pista del segundo clasificado, el La Laguna Tenerife, todavía fresca.

El técnico de Leyma Básquet Coruña volvió a citarse con los medios en el Palacio de los Deportes de Riazor, ya que el Coliseum está ocupado, desde hace algo más de una semana, por el Circo del Sol. Precisamente la ocupación del hogar de su inminente rival, en este caso por acoger la fase final de la Euroliga femenina, es la causa de que el duelo contra el equipo maño, correspondiente a la jornada 27, se dispute tres días después de la conclusión de la 29.

La derrota en La Laguna: "El resultado es una pena porque el equipo hizo muchos méritos para llevarse la victoria. Competimos muy bien y tomamos buenas decisiones, lo que pasa es que no estuvimos acertados".

El estado de la plantilla: "Tengo que verles ahora. El otro día, después del partido, estábamos bastante tocados porque hicimos un buen trabajo y nos vimos muy cerca de la victoria. Tenemos que seguir trabajando, sin mirar la clasificación ni pensar en otras cosas".

Las opciones de salvación: "Hay que seguir peleando y dando el máximo en cada partido. Ahora tenemos una nueva oportunidad contra el Zaragoza, a pesar de que tenemos poco tiempo para preparar el partido. Vamos a ver cómo están los lesionados, sobre todo de Atou. Fue un golpe en la espalda; los fisios son optimistas".

El mal momento del rival: "Creo que es un equipo con mucho talento y Porfi [Fisac] es un magnífico entrenador. Han hecho una buena temporada y han competido muy bien, lo que pasa es que ahora, sobre en dos finales de partido, no han sido capaces de llevarse la victoria. Pero es un equipo que está entre los tres mejores ataques de la competición, el segundo clasificado en el tema de robos... A nosotros nos costó muchísimo ganarle aquí, a pesar del resultado [110-86], en los momentos en que no respetamos el spacing ofensivo, aunque sí hicimos un buen trabajo defensivo, en las situaciones de apretar al balón. Ellos en casa están rindiendo mucho mejor, por lo que nos espera un partido muy complicado".

El plan: "Ayer [domingo] aterrizamos desde Tenerife. Entrenamos hoy y mañana viajamos, mitad avión, mitad bus, con la intención de volver a entrenar allí, así que vamos a ver si las cabezas, y sobre todo los físicos, están bien, porque creo que será muy importante entrar bien en el partido, muy concentrados, porque la forma de jugar del Zaragoza en muchos momentos lo hace imprevisible. A ver si entendemos cómo tenemos que defender como equipo a sus interiores Dublejvic y Sulejmanovic. Y también ver si somos capaces de parar su generación con el balón".

El cero de Barrueta: "Por la situación de partido no tuvo muchas opciones de tirar liberado, y en el momento en que gastó tiros no fueron tan liberados como en otras ocasiones. No hay problema. Muchas veces el acierto en los jugadores va y viene. Hay que seguir creyendo en generar venatajas para sacar buenos tiros".