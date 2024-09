Leyma | Javi Vega: “El tercero de la semifinal fue un quiero y no puedo” (20-21)

Javi Vega (Leganés, 5 de enero de 1988) aterrizó en A Coruña después de tres temporadas ACB seguidas en el Burgos, las dos primeras a las órdenes de Diego Epifanio, con quien se reencontraría poco después. Antes jugó para Sergio García en este extraño curso, el primero de sus tres vestido de naranja. En el presente defenderá los colores del Estela Cantabria.

Después de una larga sucesión de desgracias, casi os plantáis en la final. ¿Cómo se explica esto?

Dentro de esos altibajos, estuvimos bastante sólidos y llegamos a encadenar rachas creo que hasta de seis partidos ganados. Hicimos dos buenas primeras fases y eso nos dejó bien encaminados para los playoffs, aunque tuvimos la mala suerte de que sólo subía uno.

Hicisteis una buena primera fase y una segunda mejor, hasta ese último partido ante el Castelló. ¿Supuso la derrota un golpe duro, o por el contrario os dio un extra de motivación?

Al principio fue duro, pero no el primero no subía directo, era de cara al cruce. Es cierto que el factor cancha era muy importante, al ser los playoffs a tres partidos. Si hubiésemos acabado primeros, los cruces habrían sido diferentes. En ese momento no le dimos demasiada importancia, pero, mirando hacia atrás, sí la tenía, porque eun playoff a tres, jugar dos partidos en casa es mucha ventaja.

Cuando hablaron conmigo para fichar me dijeron que querían dar un saltito

Antes de encarar la serie contra el Oviedo, ¿en vuestras cabezas estaba presente su condición de bestia negra histórica?

Era un rival más, aunque sí es cierto que pasaba todo por Pumarín. Y así fue. Un thriller. Ganamos con polémica por una posible falta en el último segundo.

Superasteis una doble maldición, ganar en Pumarín, y dos partidos seguidos al Oviedo, pero no pudisteis con la del partido en Riazor para sentenciar. ¿Cómo resumes la semifinal?

Fue una pena. Llegamos a Granada sin nada que perder, y conseguimos ganar. Se nos puso muy de cara, pero en Riazor nos salió un partido de estos que quieres pero no puedes. En el tercero, en Granada, ellos estuvieron muy bien y a nosotros nos faltaron fuerzas; remamos y remamos pero no conseguimos darle la vuelta. Llegó un punto en que cada canasta suya parecía valer un punto más.

Tienen tanto valor los jugadores del ascenso como los que salvaban al equipo al principio

¿Esta temporada elevó el nivel de exigencia? ¿O el objetivo ya estaba claro?

Creo que esta temporada el objetivo ya era bastante ambicioso. Cuando hablaron conmigo para fichar me dijeron que querían dar un saltito más. Ese año ya se hizo una plantilla con grandes nombres. Se puso dinero, y se notó. Esa fue, en su momento, la mejor temporada de la historia, y a partir de ahí se hicieron plantillas del mismo nivel, e incluso más.

Aunque la última temporada jugaste en el otro equipo que acabó dando el salto a la ACB, ¿te alegraste por el ascenso del Leyma?

Sí, obviamente, porque además sigueron casi todos los compañeros. Ese equipo prácticamente lo siento todavía mío; no había pasado ni un año que había estado con ellos. Me alegro un montón, también por el cuerpo técnico, por Epi, por Roberto [Cibeira]...

Llegó un punto en que cada canasta del Granada parecía valer un punto más

En tus tres temporadas en A Coruña fuiste un jugador importante y llegaste a ser el capitán. ¿Hay en este éxito un trocito de cada uno de los jugadores que han pasado por el equipo?

Yo creo que sí. Tienen tanto valor los que han conseguido el ascenso como los que salvaban al equipo al principio. Casi es más difícil salvarse que subir, por la presión que tienes que pasar. Estar abajo es mucho peor.

En tu amplia experiencia ACB cuentas con la temporada de debut de un equipo, el Burgos, y además con Diego Epifanio al timón. ¿Crees que el Leyma tiene mimbres para conseguir la permanencia?

Hay que ver cómo llega el resto, cómo va la pretemporada, la incógnita de algunos fichajes... Pero renovar a tantos jugadores y hacer cinco fichajes es una buena manera de opositar a salvarte bien.

¿Tienes algún consejo para la plantilla?

La mayoría de ellos ya tienen experiencia en la ACB. Pero les diría que mantengan la calma. El trabajo está ahí, si crees en él, en el proyecto, hay que darle tiempo. Si empiezan mal, que piensen que la temporada es muy larga y se puede enderezar. Tienes que esperar tu monento, y en ese momento estar lo mejor posible.