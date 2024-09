Leyma | Gus Gago: “Hablar del ascenso todavía me emociona” (23-24)

Nadie lleva más tiempo que él en el Básquet Coruña. Gus Gago (Pobra do Caramiñal, 1980) es la mejor máquina a la que tienen acceso no sólo los jugadores, también quienes deseen conocer la entidad naranja. Uno de los héroes anónimos del histórico ascenso. Nadie mejor que él para poner la guinda al serial, con la temporada 23-24, sobre la historia del club herculino en la segunda categoría nacional.

Empezamos por el final (feliz). ¿Qué supuso para ti el ascenso?

Uuuuf... Hablar hoy en día de ello todavía me emociona. No me canso de repetirlo: me emociona porque es un paso más, no el final de una etapa, y la confirmación, el refuerzo del trabajo de mucha gente durante muchos años, empujando para que el proyecto saliese adelante.

¿La meta de una carrera de fondo?

No me gusta calificarlo como una meta, sino como un paso más, parte del proceso de crecimiento del club, pero ganar la LEB Oro ha sido un logro muy importante. Y un hito para la mejoría de las condiciones del deporte en la ciudad.

¿Tuviste lágrimas suficientes para regarlo?

(Risas) No soy una persona que se emocione fácilmente. De hecho, mi madre se sorprendió porque decía “nunca te he visto así, ser tan expresivo. Estoy muy contenta porque te he visto expresar un montón de emciones que nunca te había visto”. Emociones que ni yo mismo sabía que tenía contenidas. Para mí, la temporada pasada fue un punto de ruptura emocional. Una tremenda experiencia que me acompañará el resto de mis días.

¿Habías soñado con ello?

Sí. Siempre se dice que soñar es gratis. Pero nunca lo había sentido como una posibilidad real. Lo sentí en el tramo final de la temporada.

¿Lo habías visto, por sensaciones, cerca/posible antes?

La respuesta es que sí. Porque había algo especial. Con el grupo humano y de trabajo que teníamos se veía que podía pasar algo grande, porque era un grupo que no paraba de crecer y de desarrollarse. Ganar la última LEB Oro no es un hito de la temporada pasada, es algo que ha ido germinando desde hace dos temporadas. A nivel grupal, ha sido una evolución de dos temporadas, pero a nivel de entorno, de más tiempo. Los nuevos sabían a donde llegaban. Porque había un grupo de trabajo que les decía “este es el camino”. La integración de los nuevos hizo que el grupo siguiese evolucionado y creciendo como equipo.

¿Alguna dedicatoria especial?

Vas a hacer que me emocione (risas). Voy a ser políticamente correcto: a todas las personas que han pasado por el club y han dado lo mejor de sí mismas para que esto fuera posible.

Casi todos los jugadores que he entrevistado para este serial me han dicho que se alegran especialmente por Charlie Uzal y por Gus Gago.

El club ahora es muy grande, pero al principio éramos pocos, y entre menos gente hacíamos más cosas. Me enorgullece, porque entiendo el deporte como que detrás de los jugadores, de los entrenadores, de los directivos..., hay personas. Seguro que no se acuerdan de mí como el mejor preparador físico, pero si se acuerdan de mí simplemente como persona, me enorgullece. Creo que lo mejor que nos llevamos de la vida deportiva son el reconocimiento y las relaciones personales que se establecen. A principio de temporada suelo decirle a los jugadores “lo mejor que nos puede pasar es que dentro de diez años nos veamos en un aeropuerto y nos demos un abrazo sentido y nos acordemos de lo que pasamos juntos”. Los personajes desaparecen, pero las personas siempre seguimos ahí.

¿En qué aspectos ha evolucionado más el club en estos veinte años?

Es imposible escoger sólo uno. Ha evolucionado de forma bestial en todas las áreas. Y después del ascenso y con la preparación para la ACB el club se ha dimensionado una barbaridad. Se han añadido personas, departamentos, cargos..., que hasta hace poco no había. Sigue siendo reconocible como el club al que yo llegué en 2004, pero la evolución ha sido brutal.

De 0 a 10, ¿cuánto ha evolucionado la preparación física entre 2004 y 2024?

No lo calibraría de cero a diez, pero sí que hay una evolución constante. Una llegada de conocimiento científico grandísimo, y el área de la preparación física se va alimentado de muchas fuentes de conocimiento que ayudan a desarrollar y mejorar la metodología de entrenamiento. El flujo de información y de aporte científico al área es constante. Es algo que se va alimentando día a día y te lleva a aplicar nuevos conocimientos. Es un trabajo en el que tienes que estar todo el tiempo retroalimentándote, buscando información y estar muy abierto a todo. Para los que nos dedicamos a esto es un proceso de formación continuo. Es más, diría que en esta evolución no habrá un final.

¿Varía la preparación física en función del objetivo deportivo?

Varía en función de muchos, muchos, muchos factores. El factor clasificación te diría que no. Puede haber, a principio de temporada, una filosofía que condicione alguna toma de decisión cortoplacista de cara a un objetivo final, pero lo veo más como una cuestión filosófica; a nivel cuantitativo no suele haber una modificación en función de las expectativas clasificatorias. Lo que más influye es el planteamiento que hagamos de la forma de jugar del equipo. Condiciona la distribución de cargas de trabajo. Muchas veces, desde fuera puede parecer que el equipo está en baja forma física por equis factor. Y no es tan así, lo que pasa es que en el día a día se toman decisiones para estabilizar o mejorar las condiciones físicas del equipo, por circunstancias más inmediatas que pensar en el final de temporada. Hasta no he tenido que tomar decisiones a largo plazo.

¿Varía mucho de LEB Oro a ACB?

La dinámica de esfuerzos es distinta. Los ratios esfuerzo-descanso son distintos, en proporciones, en la ACB, y eso sí que es un hecho que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la norma del saque rápido, es algo que a nivel condicional tiene mucha influencia, porque te obliga a hacer esfuerzos repetidos de más intensidad. El baloncesto sigue siendo un deporte intermitente, pero en este caso los tiempos de descanso son más cortos y los de alta intensidad, un pelín más largos. Y eso condiciona el diseño de las tareas.

¿Sufre más el físico del jugador cuanto mayor es la presión, o cuerpo y cabeza van por separado en este aspecto?

La manifestación de rendimiento deportivo, que parece una frase muy rimbombante, es el rendimiento que no se manifiesta solamente en ganar o perder. Es algo mucho más integral y depende de cuestiones psicológicas, físicas... Cada estrés, en cada uno de los ámbitos de la persona y del grupo, tiene repercusión en otros ámbitos. Puede sobrecargar o sobredimensionar cuestiones como la física, la mental o la técnica.

¿Hay una preparación general, o cada jugador demanda un plan específico?

Las dos cosa. Una parte de preparación colectiva, que va en función del estilo de juego y de la metodología de entrenamiento, y una individual, de desarrollo de cada jugador, que hay que tener muy en cuenta y que tiene mucha importancia.