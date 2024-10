Leyma | Epi: "Unicaja tiene una marcha más que los demás"

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado (19.00 horas) en el Coliseum contra el Unicaja, Diego Epifanio no escatimó en elogios hacia el rival, al que considera ahora mismo el mejor equipo de España.

"Sin ninguna duda. Seguro", respondió el técnico del Leyma Básquet Coruña. "Está imbatido esta temporada, mantiene un bloque que hizo que el año pasado perdiese cuatro partidos en liga regular y tiene una de las mejores plantillas, no solo por la calidad de sus jugadores, también por lo que ha conseguido Ibon [Navarro, entrenador del Unicaja] en el grupo, como el ritmo de juego, el feeling que tienen entre ellos... Es indudable que, a día de hoy, es el mejor equipo de la competición".

A la pregunta de si hay alguna manera, más o menos definida, de meter mano al líder de la ACB, el preparador burgalés dijo que "imagino que todos los entrenadores tenemos, durante la semana previa a jugar contra el Unicaja, nuestra idea, nuestro plan de partido, pero por ahora nadie ha dado con la tecla para sacarlo de ese ritmo".

"Es un equipo brutal en los primeros segundos. Es el mejor equipo en saque rápido. [Kendrick] Perry es clave en eso, pero cualquiera de sus bases imprime un alto ritmo de circulación de balón. Hay que intentar que en esos primeros segundos no nos metan canasta, aunque es imposible porque se la meten a todo el mundo, pero al menos que nos hagan el menor daño posible", subrayó Epi.

"Y cuando nos metan canasta, que no nos condicione después", añadió el técnico del Leyma. "Tienen jugadores en todas las posiciones para hacer muchas cosas. Por ello es un partido para intentar hacerles jugar a otra cosa, teniendo en cuenta que nuestra manta es la que es: cuando tiras de un lado destapas otro. Pero vamos a intentar jugar el mejor baloncesto posible ante un equipo muy físico, muy duro, que te obliga a tomar malas decisiones", detalló.

Respecto al partido de la pasada semana en Adorra, Epi comentó que "hay que asumir en la liga que estamos, donde es muy difícil ganar. Las malas sensaciones no fueron por los porcentajes de tiro, que es una cosa que va y viene, sino por momentos en los que no estuvimos bien, yo el primero. Momentos en en que tuvimos que estar más listos y no lo estuvimos".

El técnico valoró muy positivamente el regreso al Coliseum, tras dos partidos seguidos a domicilio, porque "aquí estamos muy bien, para el día a día y luego porque nuestros aficionados marcaron un poco la diferencia en el primer partido, que en todo momento creyeron que podíamos ganar al Madrid. Ojalá vuelva a estar lleno", deseó.

Epi incidió en que el hecho de recibir al mejor equipo de la ACB no añade una presión extra. "No tenemos más que el primer día. El objetivo es mantener la categoría, y esa presión ya es muy difícil porque en esta liga es muy difícil ganar. Tenemos que hacer del Coliseum un fortín. Necesitamos que nuestra afición nos lleve volandas los cuarenta minutos para poder competir mejor".

Olle Lundqvist sigue fuera del equipo, mientras que Trey Thompkins jugará su segundo partido. Para ambos pidió paciencia: "No vamos a exigirles más de la cuenta; Trey no es Supermán y Olle no es Supermán, ellos tienes que dar sus pasos, pero están en un momento distinto al resto del equipo".

Volviendo a los malos momentos y a los aspectos a mejorar, Epi admitió que "me preocupan muchísimas cosas". Por ejemplo, que "cuando cometemos un error, no podemos cometer otro seguido. Es muy fácil decirlo aquí sentado, pero luego hay que hacerlo ahí abajo. También tenemos que trabajar tácticamente para encontrar soluciones para que cuando nos anotan hacer luego el mejor ataque posible, para no perder dos balones seguidos... Todo lo que está en nuestra mano. Concentración y esfuerzo, porque en esta liga un mal parcial te puede condicionar el partido entero".

En lo tocante a si hay una velocidad ideal para jugarle al rival de este sábado, el entrenador del BC se mostró tajante: "En mi cabeza tengo claro cuál es el ritmo que nos interesa, pero también tengo muy claro que Unicaja tiene una marcha más que los demás. Puedes plantear jugar cinco contra cinco, pero es que ellos muchas veces convierten canastas en uno por cero. A todos los equipos. Son capaces de anotar en dos segundos. El otro día metieron anotaron dos segundos después de recibir canasta. Eso es la bomba. Y no es casualidad; es fruto del trabajo. Vamos a ver si somos capaces de defender eso. Mi aspiración es que algún día nosotros tambiém seamos capaces de meter canastas dos segundos después de que nos metan canasta", concluyó Diego Epifanio.