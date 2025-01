Leyma | Epi: "Hay que intentar ver el vaso medio lleno"

Los problemas crecen en el Leyma Básquet Coruña. Diego Epifanio comenzó la rueda de prensa previa al duelo con el Valencia Basket tosiendo, y con la voz bastante tomada anunció que un virus está afectando a la plantilla y que ayer solo pudo contar con ocho jugadores.

"A perro flaco, todos sun pulgas", arrancó el burgalés. "Ayer faltaron al entrenamiento un par de jugadores. Uno tuvo que estar en un vestuario fuera del grupo. Hay un virus que no está afectando bastante fuerte y, están confirmadas las bajas de Ingus y de Alex para el entrenamiento de hoy. Vamos a ver si los síntomas desaparacen en algún otro de la plantilla que parece poder haber estado afectado también".

Respecto al duelo entre su equipo, la peor defensa de la liga, y el 'taronja', el mejor ataque, Epi matizó que "no somos la peor defensa, somos el equipo que más puntos encaja, que no es lo mismo, aunque pueda parecerlo".

Leyma y Valencia se enfrentaron el pasado septiembre en un amistoso donde el equipo herculino encajó muchos triples (19), algo que también le ha pasado en los dos últimos encuentros ligueros. "En el último partido, un jugador que venía con el 25%, nos hizo un 60%; venía con tres puntos de media y nos hizo 35. Son números evidentes. Creo que hay varios aspectos [a mejorar] a día de hoy en nuestro juego. Una de las razones por las que podemos recibir muchos puntos es porque estamos perdiendo muchos balones y los equipos rivales, en situaciones de primeros segundos, nos castigan con muchos puntos. Pero también tenemos que mejorar nuestro ataque, la toma de decisiones, compartir mejor el balón, respetar el spacing, hacer los mejores tiros posibles, para cargar el rebote ofensivo y poder hacer un mejor balance defensivo".

No somos la peor defensa, somos el equipo que más puntos encaja, que no es lo mismo

La defensa exterior no es lo único que preocupa al preparador burgalés. "Estamos trabajando mucho y poniendo mucho énfasis en el tema del rebote. Sin ser un mal equipo reboteador [top-3 de la ACB en totales y en ofensivos], los rivales le están sacando mucho rendimiento a sus ofensivos y nosotros muy poco al nuestro. No damos muchas segundas oportunidades, comparado con otros equipos de la liga, pero sí nos castigan mucho. Por eso tratamos que quitarnos eso y la situaciones de primeros segundos. Vamos a ver si tácticamente podemos incidir en cosas, si podemos mejorar en eso. Sin que fuese una psicosis, en el último partido no estuvimos bien en la presión del balón, con lo cual circularon muy fácil y nos tiraron triples muy fáciles al primer pase. Tenemos que incidir en la defensa del bloque directo".

Epi enfatizó que "es lo que podemos hacer con lo que tenemos. No me preocupa mucho eso; me preocupa un poco que si me lo transmites tú, será que el entorno piensa un poco eso. Y estos es lo más difícil de gestionar por nosotros. El entorno piensa muchas cosas, a veces bien basadas y a veces sin mucha explicación. Intentaremos seguir haciendo lo que creemos que es necesario para competir de la mejor manera posible".

Ahora se trata de que a lo mejor quieres un coche azul y solo hay rojos

A continuación, admitió que "sí tengo un pequeño miedo al hecho de que nos visita el equipo que más puntos mete en la ACB y en la EuroCup. Un equipo que ayer [en la pista del Venezia] tuvo un problema en el porcentaje de tiro de tres y no sacó la victoria, pero estuvo a punto de llevársela después de ir perdiendo por 22 puntos. Es un equipo de los más físicos, que te te exige mucho en ese aspecto, y nosotros ahora no estamos en un buen momento, por efectivos y por lo que somos como equipo".

Epi completó el perfil del plantel que entrena Pedro Martínez. "También es el equipo que más asistencias da, el que más valora, el que más rebotes ofensivos coge, el que más usa el tiro de tres y el que menos balones pierde. Si juntas eso, te da que, posiblemente, a día de hoy sea el mejor equipo de la competición. Es un poco la filosofía que consigue trasmitir Pedro a sus equipos: esfuerzo defensivo, correr, compartir mucho el balón... Y la suerte de estar por encima del 35% en el tiro de tres. Nosotros podemos intentar esa propuesta, pero si, por lo que sea no se tiene suficiente confianza... Es un equipo muy difícil, y más por el momento en que nos encontramos".

No estamos en un buen momento, por efectivos y por lo que somos como equipo

El técnico del Leyma rechazó cualquier tipo de debilidad grupal derivada de las últimas derrotas. "A nivel de compromiso, cero dudas. A veces, cuando las cosas no salen, la toma de decisones es peor, casi siempre por querer ayudar. Les podemos exigir mucho, y creo que ellos, además, son conscientes de la circunstancia que tenemos, y estoy convencido de que vamos a dar nuestro máximo. Hay que prepararse para los malos momentos. Para soportar los silencios y lo que no son silencios, para soportar el acierto de rival, nuestra malas decisiones, y que eso no nos destruya como equipo. Desde fuera se puede opinar mucho de lo que sea, pero en ningún momento el equipo ha transmitido que esté hundido, que no tenga ganas de pelear cada balón. No sé si alguien pensaba que el primer año de un proyecto nuevo en la ACB iba a ser maravilloso; nuestro objetivo ahora es mantenernos. Y si la ACB acabase hoy, seguiríamos en la liga. Hay que intentar ver el vaso medio lleno. También porque hay muchas cosas que nos están condicionado".

Si la ACB acabase hoy, seguiríamos en la liga

En lo tocante al reemplazo de LJ Figueroa, Epi admitió que buscan un jugador de las mismas características, aunque advirtió de que es posible que no lo encuentren. "A lo mejor no es LJ segundo; a lo mejor tiene que ser otro jugador. Que el que venga, sume. No es como ir a un concesionario de coches y decir: 'Quiero este modelo, con estas prestaciones y este consumo'. En verano a lo mejor lo puedes hacer, si llevas tanto dinero; ahora no se trata de eso, se trata de que a lo mejor quieres un coche azul y solo hay rojos. Lo que hay que tener es paciencia. Y hablar de los que estamos, que son los que a día de hoy nos pueden ayudar".

El burgalés no negó el temor y la posibilidad de que el virus se extienda. "Por eso los médicos han tomado los protocolos necesarios", aclaró, antes de subrayar que "hoy teníamos un acto todos juntos después del entrenamiento, pero lo hemos suspendido. Pero no hay que poner excusas; esto le pasa a todos los equipos. Yo solo espero que en todo momento podamos tener cinco jugadores en la cancha".