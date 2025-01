El Básquet Coruña sigue peinando el mercado a la caza de un recambio para Figueroa

Pablo de Amallo, nuevo presidente del Básquet Coruña, destacó en rueda de prensa que su equipo se plantea reforzarse de cara a la segunda parte de la competición en la presente temporada.

"Es la primera rueda de prensa en representación de la nueva directiva, el motivo es exponer los objetivos en este mandato. Nuestro principal reto es mantener la categoría, estamos peleando por ello y de momento nos vamos salvando", dijo.

"El segundo objetivo es que queremos afrontar la ampliación de capital que nos impone el CSD en torno a los 2.300.000 euros. Estamos intentando que la mayor parte de la suscripción la cubran los abonados", agregó.

"El tercer reto es la mejora en las infraestructuras deportivas del club, tenemos muchos problemas deportivos relacionados con el uso de la pista. El Ayuntamiento nos ha hecho un gran favor cediéndonos el Coliseum para jugar pero tenemos muchas interferencias con conciertos... Vamos a intentar mejorar las instalaciones del equipo profesional y de los equipos base".

"Como cuarto objetivo nos proponemos mejorar la cantera del equipo, tenemos entre 700 y 800 chavales jugando en todas las categorías, masculinas y femeninas, pero queremos tener una fuente de nutrir a los equipos con gente de la zona".

En cuanto a los posibles refuerzos, el mandatario expresó que "el proceso de reforzar la plantilla sigue adelante, la entrada de algún jugador está complicada, el mercado está difícil pero tenemos abiertos todos los frentes buscando refuerzos, la idea es cubrir inicialmente la salida de Figueroa".

"Estamos tranquilos, tenemos que jugar nuestra Liga, que no es ganarle al Valencia, que ojalá; con el Madrid ya sonó la flauta. Nuestra Liga son el 'Breo', el Lleida, Girona, Granada, hemos ganado al Zaragoza. Tenemos que centrarnos en ella y estar tranquilos", reconoció De Amallo.

Por su parte, el director deportivo Charlie Uzal incidió en el adiós de LJ Figueroa. "Nos dijo que no quería continuar a pesar de que llegó con muchas expectativas, la idea es un cambio de cromos que nos cubra las posiciones de 3 y de 4, queremos tener recambios en todas las posiciones, alguien polivalente con tiro exterior y que pueda hacer las dos posiciones. Figueroa no estaba a gusto y la oferta de Grecia era muy buena, tener un jugador que no está a gusto no es bueno ni para él ni para nosotros", aseveró.

"Ahora mismo es muy complicado porque casi todos los jugadores interesantes están fichados, los jugadores buscan equipos de Europa o consolidados, nosotros somos un recién ascendido. Estamos centrados en la posición de 3", expresó.

El vicepresidente Miguel Valín reconoció que en la actualidad "hay dificultades pero el primer año en ACB es normal, estamos a la expectativa de lo que sucede en el día a día, estamos poniendo todos los medios a disposición del club para mejorar pero estamos encantados con la plantilla".