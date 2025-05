Leyma Coruña: el undécimo pasajero

Este sábado, en torno a las 20.30 horas, el descenso del Leyma Básquet Coruña pasará de matemático a irreversible. Y el equipo naranja se convertirá oficialmente en el undécimo que ha caído de la Asociación de Clubes de Baloncesto a tres jornadas o más de la última de la fase regular desde que entró en vigor, en la temporada 1996-97, el formato con 18 equipos en liza.



El naranja es el octavo que pierde la categoría a la conclusión de la antepenúltima fecha del calendario. La derrota (79-67) en la pista del Bilbao Basket, el 11 del presente mes, acabó con las opciones de permanencia de la plantilla entrenada por Diego Epifanio.



El Básquet Coruña tomó entonces el testigo del Palencia, que en la campaña 2023-24, también la de su debut en la ACB, bajó a falta de tres jornadas. Y lo hizo con solo cinco victorias en su casillero, dos menos que el Leyma tras la 31 del presente curso.

Triple empate

El equipo herculino comparte con otros dos la máxima cantidad de éxitos entre los equipos descendidos bajo este parámetro: el UCAM de la 2003-04 y el Valladolid de la 2011-12. Ambos también perdieron la categoría al final de la antepenúltima jornada. El equipo murciano se quedó con los siete y el castellano sumó uno más.



El récord de precocidad lo ostenta el conjunto murciano, que en el curso 1996-97, el primero con el sistema de competición vigente, descendió con todavía cinco compromisos por disputar y únicamente cuatro éxitos en su mochila.



Los mismos con que esa misma campaña se cayó matemáticamente de la ACB el Fuenlabrada. A falta de cuatro jornadas. No lo hizo antes porque le tenía el averaje particular ganado al UCAM. El de conjunto del sur de Madrid repitió guarismos en la 2022-23: cuatro victorias y descenso a la conclusión de la fecha 30.

El propio Fuenlabrada, el UCAM y el CB Valladolid –no confundir con el actual Real Valladolid, que esta temporada ha descendido a Segunda FEB– son los únicos que han bajado más de una vez con tres partidos o más por delante.

Hecho insólito

En la campaña 2001-02 se produjo un hecho todavía no repetido. El Cantabria Lobos perdió la categoría a falta de tres jornadas, a pesar de que no era colista. Marchaba penúltimo, con un balance de 6-25, pero el farolillo rojo, el Gijón, mantenía un hilillo de vida al tener una marca de 3-1 en el triple empate con el cuadro montañés y el antepenúltimo clasificado, el Gran Canaria.



Otro precedente peculiar es el del CB Valladolid de la temporada 2013-14, el peor equipo con el formato actual de competición. Pese a sumar solo tres triunfos en las 34 jornadas de la regular, no fue hasta la antepenúltima cuando se certificó su descenso matemático. Lo evitó antes gracias al averaje particular ganado al Bàsquet Manresa.



En las cuatro temporadas desde la 1996-97 que, por diversos motivos, o no hubo descensos (por renuncias y por la pandemia) o no contaron con 18 equipos, solamente perdió la categoría uno, el Manresa de la 2016-17, con tres encuentros por jugar, no jornadas, ya que aquella competición tuvo 17 participantes.



Antes, la ACB no había tenido descensos directos en las ligas con 24 conjuntos en liza (1988-89 a 1991-92), con 20 (1992-93 a 1995-96) y con 16 (1983-84 a 1987-88).