Diego Epifanio: "Se me escapará una lágrima seguro cuando acabe el partido"

Diego Epifanio comparece en la sala de prensa del Coliseum con la sensación de despedida. Este viernes cierra la histórica primera temporada del Básquet Coruña en la Liga ACB contra el Baskonia (18.30 horas) y sigue en el aire la incógnita acerca de su continuidad.

¿El último partido de Epi en el Básquet Coruña? “Puede ser que acabe la temporada y que el club comunique que Epi no sigue, pero yo seguiré como siempre: trabajando hasta el último día de la mejor manera posible e intentando disfrutar, que no lo hemos hecho casi nunca. No todos los proyectos tienen la suerte de estar en la Liga ACB. Es un partido para disfrutar y para despedir la temporada”.

La comunión con la afición. “Me siento muy respetado por todos. Aunque haya gente a la que no le guste cómo tomo las decisiones o cómo hablo en los tiempos muertos, les respeto igual porque se han gastado el dinero para venir al pabellón y llevan el escudo en el pecho. Tengo que respetar tanto a las voces críticas como a las que no. Me he sentido muy querido desde el primer día y, con la gente que interactúo, siempre he tenido respeto, y ellos también. El cariño es mutuo. Epi está siempre agradecido. Y me emociono seguro cuando acabe el partido. Han sido muchas situaciones en tres años. Y tres años dan para mucho: para discutir, para enfadarse, para reír, para celebrar… aunque este año, menos. Pero alguna alegría nos hemos llevado para el cuerpo”.

“A alguno se nos escapará seguro una lágrima. Al final, cuando se hagan los análisis, evidentemente esta temporada no ha sido buena a nivel deportivo, pero sí lo ha sido a nivel social, de repercusión en los medios… Y a partir de ahí queda un bonito camino para el club. Sobre todo, entiendo que haya gente que pueda expresar una opinión distinta. Pero ahora es momento de valorar lo vivido y celebrado (que ha sido mucho), y de poner fuerza y energía para volver”.

La despedida de la ACB en el Coliseum. “Jugamos en nuestra casa, delante de nuestros aficionados. No sabemos qué decisiones va a tomar el club, pero lo que está claro es que todos queremos despedirnos con profesionalidad del club y de los aficionados. Es lo que hemos hablado antes en la sesión de vídeo: que demos nuestro máximo a nivel de esfuerzo y concentración, sabiendo que ellos ya están clasificados para los Playoffs y no creo que vayan a levantar el pie del acelerador. Para nosotros, va a ser nuestro último partido delante de nuestra afición en el Coliseum, es la oportunidad de despedirnos de la mejor manera posible”.

“Es un momento de emociones para todos. Estamos apenados, tristes, rabiosos… Pero creo que ya se están tomando decisiones en el club para volver a la ACB cuanto antes. Y creo que sería un buen momento, siendo un día difícil para todos, para despedir el año: nosotros, agradeciendo el apoyo de la afición; y también para que los aficionados, aunque algunos no hayan vivido todo el proceso y se queden solo con lo que han visto este año (e imagino que estén enfadados), vean quienes han seguido el proceso y han disfrutado de jugadores durante tres o cuatro temporadas y han vivido muchas alegrías”.

“Si somos generosos disfrutaremos de un espectáculo en un momento duro para todos, porque se acaba una temporada que no quisiéramos que hubiese acabado así. La situación no es fácil y el horario para nuestros aficionados es más incómodo que uno posterior. Ojalá se puedan acercar a despedir la temporada. Entendemos que el horario no es el mejor; es una cuestión de la Liga y de la televisión”.

“Será un momento emocionante, porque el partido en el que ascendimos fue fuera, y esta vez se acaba una película: la primera temporada en la historia del Básquet Coruña en la ACB. Ojalá la secuela sea mejor que este año”.

El reto de ganar al tercer equipo de Euroliga. ”Afronto este partido con la ilusión de ganar a un Euroliga más. Ya hemos ganado a los dos anteriores [Real Madrid y Barça, en casa]. A ver si somos capaces de ganar otro más para despedirnos de la afición tras una temporada muy dura. Hemos trabajado para competir contra un equipo que, en la primera vuelta, nos pasó como un camión por encima. Son muy físicos y tienen mucho talento”

“Aquella situación fue muy complicada: era en Navidades, veníamos de hacer un sobreesfuerzo compitiendo muy bien contra Valencia y estábamos en un momento en el que LJ [Figueroa] había salido del equipo, teníamos dos jugadores lesionados como Gus [Lima] y Phil [Scrubb], y, además, varios jugadores tenían fiebre. Fue un momento muy malo físicamente. La imagen no fue buena. Intentaremos competir, disfrutar y no perder balones para que Baskonia no pueda correr”.

Pendientes de Thompkins y Lima. "Trey y Gus ya están entrenando más con el grupo. Estamos esperando a ver qué sensaciones tienen para ver si llegan. Está claro que ni Álex [Hernández] ni Thomas [Heurtel] van a participar"

Las primeras reservas. “Pregunté cuántos socios hubo el primer día el año pasado, me hablaron de unos 2.000, y si sigue así se conseguirá pronto el objetivo del club: 4.000 socios. Ojalá, porque este proyecto se merece que lo sigan apoyando, y la afición se merece que el club le dé alegrías. Creo que el club está en muy buenas manos y que tomará las mejores decisiones para seguir creciendo”.