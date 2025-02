Leyma Coruña-Lleida | Una bestia negra sin red

Es imposible despegar la etiqueta de “final” del cartel del Leyma Básquet Coruña-Força Lleida de este sábado (18,00 horas) en el Coliseum. Porque hay demasiado en juego. Sobre todo para el plantel entrenado por Diego Epifanio.



El técnico dijo en la rueda de prensa previa que “no tenemos que mirar más allá del Lleida en nuestras cuentas de la lechera”. Una sentencia con doble sentido. El habitual partido a partido esconde otra lectura: hay que centrarse en ganar como sea este partido. Porque, en caso contrario, el Leyma, que no podrá disponer de Gus Lima, se vería a tres victorias de distancia del plantel de Gerard Encuentra. Y con el riesgo de perder también el averaje particular, los cinco puntos por los que los naranjas se impusieron (101-106) tras los 45 minutos que duró el duelo de la primera vuelta.



En lado positivo de la balanza reposan tres aspectos. Aunque dos de ellos cogidos con pinzas. Uno lo recordó Epi ante la prensa: su equipo ganó el partido posterior a las anteriores ventanas FIBA. La víctima fue el..., Lleida. El otro tiene que ver con la historia. Tanto lejana como cercana. El conjunto naranja presenta un balance de 17-6 en los cara a cara con el granate, incluyendo una racha de abierta de cuatro éxitos encadenados.



El último atañe al territorio. A la ventaja, al menos sobre el papel, de jugar en el Coliseum, se une la escasa fiabilidad de la plantilla de Encuentra lejos del Barris Nord. Y es que el Lleida es, con el Básquet Girona, los únicos equipos de la ACB 2024-25 que solamente han arañado un triunfo a domicilio. El visitante de hoy en el multiusos lo consiguió hace 15 jornadas. El 27 de octubre, en la cancha del Breogán (77-81).



No obstante, en esta ecuación territorial entra otro aspecto, para nada positivo: los pupilos de Epi llevan desde un día antes de que el Lleida venciese en Lugo sin ganar delante de su afición. Desde el 110-86 al Zaragoza, del Coliseum han salido victoriosos la Laguna Tenerife, Manresa, Joventut, Bilbao Basket, Valencia Basket, UCAM y Gran Canaria.

Mejoría insuficiente

En estos dos últimos encuentros y en el de la jornada previa al largo parón, el equipo naranja ha presentado una mejor cara, pero insuficiente para frenar una racha que alcanza los nueve partidos seguidos sin ganar, la más larga de la historia del club herculino, junto con la que el equipo entonces dirigido por Gustavo Aranzana padeció entre las jornadas 2 y 10 de la LEB Oro 2018-19.



El Lleida tampoco está para tirar cohetes, aunque durante esta fase negra de su rival de esta tarde ha conseguido batir a un rival directo, el Granada (87-74), además de al Gran Canaria (88-78). Este éxito es el único que se ha echado al coleto en los últimos ocho compromisos. Llega al Coliseum con tres derrotas seguidas.



En un equipo de similares características al Básquet Coruña: juego dinámico y rápido, uso alto de tiro de tres puntos (el Lleida es cuarto del ranking, dos puestos por delante de su rival de hoy), poderío en el rebote ofensivo (son séptimo y octavo de la competición), la voz cantante está bastante repartida.



Thomas Bropleh (13,2 puntos), Luka Bozic (10.9) y Keye van der Vuurst (10,1) representan los tres tenores, con Oriol Paulí (9,1), Edo Muric (8,9) y Kenny Hasbrouck (8,7) como principales coristas. Y con un internacional español de nuevo cuño, Rafa Villar (5,6 y 3,3 asistencias) compartiendo batuta con Van der Vuurst (4,1 pases de canasta).



A este arsenal, que también incluye a los pívots Pierre Oriola (6,9 tantos y 4,4 rebotes) y Johnny Hamilton (4,0 y 2,8 en los solo cinco partidos que le ha dejado disputar una lesión que sufrió en pretemporada), se unirá, más que probablemente, James Batemon. El base estadounidense, fichado este lunes, viene de brillar en la liga australiana, donde, con 51 puntos, logró el récord histórico en un partido de la competición.



Más que probablemente también hará hoy su debut el segundo fichaje invernal del Leyma, el alero internacional dominicano Ángel Núñez, incorporado esta semana al grupo, con lo cual por fin se cerraría el hueco dejado por LJ Figueroa a finales del último mes de 2024.

Cruce de intereses

La temperatura deportiva ya de por sí alta del duelo de esta tarde ha subido algunos grados en las últimas horas, con el rumor que apunta a que el Leyma y el Lleida están pugnando por hacerse con el mismo jugador, el pívot letón Karlis Silins. Según algunas fuentes, el jugador viajó el viernes a A Coruña..., en el mismo avión que el equipo catalán.



No obstante, el mejor fichaje naranja es la mejoría física de Thomas Heurtel. Un plus a su excelente estado baloncestístico, plasmado en una actuación histórica en Badalona. En el CV del galo hay un nutrido puñado de partidos con muchísimo en juego, un plus para un Básquet Coruña necesitado de una quinta victoria que se resiste mucho más de lo esperado. Sería la quinta consecutiva contra el Força Lleida. Y validaría, por duplicado, aquello de que “no hay quinto malo”.