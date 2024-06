Leyma Coruña | La historia es optimista

Completada la temporada 23/24 de la LEB Oro con el sorprendente ascenso del Força Lleida, dos equipos saldrán por primera vez en la ACB, el catalán y el Leyma Basquet Coruña, brillante campeón de la fase regular.



Dos novatos en la máxima categoría que, con la historia reciente en la mano, pueden mirar su futuro inmediato con bastante optimismo.



Desde que la justicia borró del mapa, en 2017, las abusivas condiciones que exigía la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) para ingresar en su círculo, de los 12 equipos que ascendieron, solamente tres, el Palencia en la presente temporada, el Breogán en la 18/19, y el Gipuzkoa en la 20/21, tomaron rápidamente el camino de vuelta a la segunda categoría. El primero de ellos es el único de los cuatro novatos en este tiempo que no logró la permanencia.



El equipo castellano, debutante este curso en la ACB (en la campaña 16/17 fue la penúltima víctima –la última fue el Melilla, campeón de los playoffs 15/16– de los afortunadamente extintos canon y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos), tomó el testigo en la máxima categoría de otros dos novatos ascendidos la campaña precedente, el Granada –nada que ver con el que jugó 12 temporadas en la ACB repartidas en tres décadas y desapareció en 2012– y el Bàsquet Girona –nada que ver, salvo por la presencia de Marc Gasol, con el club, de nombre real Sant Josep, que jugó en la élite entre 1987 y 2008–; ambos salvaron la categoría en su debut y ambos permanecen en ella.



Antes que estos clubes, el Breogán fue el único ascendido –con Diego Epifanio en el banquillo– en el curso pospandémico 20/21. Y no sólo se mantuvo, sino que se clasificó para la Copa del Rey. En la 19/20, la Covid-19 acabó con la temporada cuando se habían consumido 24 jornadas. No hubo ni ascensos ni descensos. En principio. La ACB no aceptó a los dos primeros de la clasificación en el momento de suspenderse la competición, Valladolid y Gipuzkoa. El club vasco recurrió a la justicia, ganó y retornó a la ACB.



En la 17/18 se produjo el regreso del Real Betis, campeón de la fase regular con la mejor marca de la historia de la LEB Oro (30-4), y del Bilbao Basket. El conjunto sevillano jugaría en lo más alto las cuatro siguientes temporadas. La entidad vizcaina se mantiene en la ACB. En la 19/20 disputó la Copa del Rey y unos excepcionales playoffs que jugaron los 12 primeros En la 20/21 y la 22/23 jugó la Liga de Campeones.



En la campaña 17/18 escaparon de la LEB Oro el Breogán y el Manresa. El equipo lucense volvió a la segunda división tras acabar último con un balance de 9-25. El catalán sigue en la ACB, donde su estatus ha dado un salto respecto a los años previos a su descenso en la campaña 16/17. Ha disputado los playoffs en los cursos 17/18, 21/22 y 23/24.



En la primera campaña de liberación del canon y el y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos, los agraciados con el cambio a la categoría superior fueron el Gipuzkoa y el Miraflores Burgos, que, con Diego Epifanio como entrenador, puso a la ciudad castellana en la ACB después de que el otro club de la ciudad, el Tizona, se estrellase –con Epi como técnico ayudante– tres temporadas seguidas, las precedentes, contra las exorbitadas exigencias de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Antes de descender al final de la 21/22, el Burgos disputó dos ediciones de los playoffs y una Copa del Rey y conquistó dos Ligas de Campeones FIBA (19/20 y 20/21).



El equipo vasco, por su parte, militaría los dos siguientes ejercicios en la élite, descendiendo en el segundo. Volvería a la ACB tras la incompleta campaña pandémica 19/20. Pero bajaría de nuevo en la siguiente, en parte a causa de las dificultades derivadas de su tardía aceptación en la máxima categoría tras ganar el pulso vía justicia.



En principio, el Leyma Basquet Coruña no tendrá problemas para cumplir con los requisitos de la ACB. Falta saber cómo respira económicamente el Lleida, cuyo pabellón, Barris Nord, es apto, por aforo (6.100 asientos) para la máxima categoría.