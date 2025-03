Iván Ares no estará en el Rallye de A Coruña

El Rallye de A Coruña 2025 tendrá una baja más que sensible: Iván Ares no correrá la edición de este año, que se celebra el próximo fin de semana. El piloto de Carral no tomará la salida de la prueba, al igual que tampoco lo harán ninguno de los tres Toyota de su equipo, Breogán Motor. El motivo es que esos tres coches participan en el Campeonato de España, cuya primera prueba se tenía que haber disputado la semana pasada en Lorca, pero se suspendió por las fuertes lluvias que hubo en la zona. La Federación ha establecido la nueva fecha en el mismo fin de semana que la prueba coruñesa, por lo que los pilotos tuvieron que decidir, decantándose por el nacional. Iván Ares en particular no corre el Campeonato de España, pero acude como responsable de gestionar el equipo de Breogán Motor.

Una baja sensible para el Rallye de A Coruña, que ve cómo uno de los favoritos a ocupar uno de los cajones del pódium se cae del mismo una semana antes de la cita. Esto deja como máximos favoritos a Vïctor Senra y Alberto Meira, abriendo esa tercera posición al resto de aspirantes de la competición. Para esta edición número 29 son 103 los pilotos que se han inscrito, según ha confirmado la organización de la prueba.

El Rallye de A Coruña 2025 volverá a contar con cuatro tramos que se recorrerán el sábado 22 de marzo. Serán un total de 90,980 kilómetros cronometrados y más de 460 si se tienen en cuenta todos los enlaces, pasando por los Concellos de Oza-Cesuras, Aranga, Laracha, Culleredo o Cerceda. El día anterior, y como es ya tradicional, se llevará a cabo la ceremonia protocolaria en la plaza de María Pita, que incluye entrevistas y firma de autógrafos por parte de los pilotos.