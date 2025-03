Hugo Vázquez: “Las vallas en España están que echan fuego”

Las vallas masculinas son ahora mismo una de las pruebas estrella del atletismo español, incluso por encima del mediofondo con el afamado 1.500 metros y ahora también el 800. El pasado fin de semana, en el Europeo disputado en Apeldoorn, Quique Llopis, Abel Jordán y Asier Martínez consiguieron un triplete histórico al clasificarse los tres para la final de los 60. Solo una semana antes el coruñés Hugo Vázquez estuvo luchando mano a mano contra ellos en el Campeonato de España. Incluso fue el culpable de que Martínez, campeón de Europa de 110 en 2022, se quedara fuera de la final. El del Marineda Atlético firmó una temporada en pista cubierta pletórica. Subcampeón de España sub-23. Récord gallego sénior. Y finalista en el Nacional absoluto. Ahora mira ya al aire libre. Objetivo: Campeonato de Europa sub-23.



“Ha sido una locura”, resume el velocista coruñés sobre los últimos meses. “Empecé a entrenar en septiembre e iba muy bien, pero en diciembre se me pilló el nervio ciático y estuve un mes parado y cuando recuperé gracias a los fisios, tuve que parar otra semana por el isquio”, recuerda. Pero los resultados llegaron igual. “Fui a mi primer meeting internacional, pensé que no llegaría ni a la final, es más, no sabría ni si podría correr, y fui tercero”, sigue.

Hugo Vázquez | QUINTANA



En la siguiente carrera ya se quedó a una centésima de su mejor marca y se fue al Nacional sub-23 con muchas opciones de podio. “Salió muy bien, gané mis eliminatorias, la semifinal también la gané y luego en la final quedé segundo”, dice. Solo cedió ante Gonzalo Sabin, con el que lleva batiéndose desde categoría júnior, casi repartiéndose los oros. “Últimamente me gana él, creo que ya me va tocando, a ver si en aire libre le puedo ganar”, bromea sobre el que es un gran amigo suyo.



Y por último, llegó el Nacional absoluto. “Fue como un premio porque ya llevaba muchas carreras encima, ya estaba un poco cansado, y salió el récord gallego en semifinales y luego en la final me avisó el isquio y como ya no podía optar a medalla no merecía la pena forzarlo y empezar la temporada de aire libre lesionado”, comenta sobre por qué no terminó la prueba.

Próximos retos



“En España las vallas están que echan fuego”, confirma Vázquez. “En cinco años han pegado un gran despunte, con tres o cuatro corredores en el top 15 de Europa. Pero es que además se está corriendo en todas las categorías”, apunta y reflexiona: “Con mis marcas igual otros años podría haber sido medallista a nivel absoluto”. Así que en verano tendrá que volver a estar a su mejor nivel si quiere ir al Europeo sub-23 para el que una plaza ya parece fija para Abel Jordán. “La mínima del año pasado la tenemos cuatro y solo pueden ir tres”.



Uno de los aspectos a trabajar cree que es la velocidad. “Abel Jordán tiene 6.50 en 60 lisos y 7.50 en vallas, pierde un segundo. Yo, 7.20 y 7.84, pone como ejemplo. Casi va más rápido con vallas que sin ellas. “No tengo ni idea de por qué, igual es algo mental”, reconoce. Pero también tiene aspectos a su favor como la técnica, con la que suple la falta de centímetros ("siempre suelo ser el vallista más bajito de las finales") y una salida explosiva.

Base en A Coruña

Hugo Vázquez entrena en A Coruña a las órdenes de Vicente Veiga. Desde aquí puede luchar de tú a tú con los grandes especialistas nacionales, como está demostrando, aunque cree que algunas de las condiciones de entrenamiento, con base en las pistas universitarias de Elviña, podrían ser mejorables. "No sé está mal", apunta, "pero por ejemplo podría haber más luz en la pista".

Aprovecha para pedir para compañeros que practican otras modalidades del atletismo, sobre todo saltos y lanzamientos, las pruebas de concursos, que sí que lo están pasando peor: "La gente que hace longitud tienen que saltar en tierra directamente, no pueden saltar en arena porque está hecha un cristo. Saltadores de altura no hay porque las colchonetas no se pueden usar como es debido. Pértiga ya no te digo. Y no se puede lanzar según tengo entendido porque estropean el campo".

Estados Unidos

El coruñés estuvo un año en Estados Unidos, en la Lindenwood University de Missouri, donde se ganó una beca gracias a sus resultados deportivos y estudió Computer Science, lo equivalente a Informtática, mientras continuaba con sus entrenamientos. "Es una experiencia que la recomiendo, por lo menos para vivir una vez o el tiempo que haga falta. Siempre hay tiempo para echarse atrás, pero para aprovecharla no", recomienda.

A él la vida le trajo de vuelta a casa, pero no por eso se acaba su carrera deportiva. Su progresión es continua. Cada año mejora un poco más. Argumentos para creer en una gran temporada de verano que lo lleve hasta Bergen (Noruega), donde en julio tendrá lugar el Campeonato de Europa sub-23.