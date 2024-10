El héroe Barrueta: "No era una jugada para mí, la metí con una pata, increíble"

Yunio Barrueta es el hombre más buscado en A Coruña. Héroe en la primera e histórica victoria del Leyma Básquet Coruña en la ACB, nada menos que contra el Real Madrid (86-85), el estadounidense de origen cubano trató de explicar lo inexplicable: el triple ganador con tiro adicional que selló el triunfo naranja a dos segundos del final.

"No era una jugada para mí, pero Brandon [Taylor] me la pasó, la tiré y la metí con una pata, increíble", declaró Barrueta para los micrófonos de Movistar+. "Ganar el primer partido, contra el Real Madrid, un equipo tan grande, es una experiencia muy guay, también por la gente, que llenó completamente el Coliseum", añadió.

Papi Yunio, uno de los ocho héroes del ascenso que renovó con el Leyma Coruña y debutante en la máxima categoría, destacó las claves del equipo: "Tiene mucha energía, pasión y hambre y también jugadores con mucha experiencia".

También pasó por los micrófonos de Movistar+ el base naranja, Brandon Taylor, que anotó 20 puntos (solo superado por el madridista Campazzo, con 21): "Tengo que darle todo el crédito a Jesucristo, si no fuera por él no sé dónde estaría ahora mismo y creo que esto no habría sucedido".

"Ganar al mejor equipo de Europa es muy loco, estoy sin palabras, pero cuando tienes fe todo es posible. Amo a este grupo de chicos desde la pretemporada: los entrenadores, los jugadores... Somos como una hermandad", continuó Taylor, que también tuvo palabras de agradecimiento para la respuesta de la afición.

"¡Oh, dios mío! El ambiente es espectacular, me recuerda a mi época en la Universidad", se sorprendió uno de los cinco nuevos fichajes del Leyma y el jugador que dirigió la última jugada y dobló el balón para el triple del héroe Barrueta.