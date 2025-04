Gus Lima: "En Málaga me siguen viendo como un niño aunque ya sea padre de familia"

A los 14 años cruzó el charco. Dejó su casa y a su familia, en Río de Janeiro, para cumplir un sueño a 7.700 kilómetros de distancia, en Málaga. Augusto Lima, pívot del Básquet Coruña, se formó en la cantera de Unicaja, el club donde debutó como profesional en 2009. Dos décadas después de su llegada a España, regresa a la que fue su casa durante nueve años y donde vuelve cada verano. Seis temporadas en dos etapas distintas, 160 partidos, la Copa del Rey en 2023 y la Champions en 2024 avalan su impacto en el equipo cajista, pero su ascendencia va más allá de los números. Ibon Navarro eligió a Lima por su carácter alegre e integrador, como pegamento en el vestuario. No en vano, el entrenador se acordó públicamente de su importancia en este ciclo ganador de Unicaja tras la conquista de la Copa el pasado febrero.



La huella que ha dejado Gus en la ciudad, la afición y en el club de Los Guindos es recíproca y este domingo vivirá sentimientos encontrados en el partido que el Leyma disputa en el Martín Carpena (17.00 horas, Movistar Deportes 3). “Volver a Málaga siempre es muy especial para mí. Es un sitio que lo es todo para mí, donde me crié y me hice profesional. Me siento muy bien cada vez que estoy allí”, reconoce.

Lima compatibilizó el equipo júnior con el de EBA durante sus primeros años en Unicaja hasta que Aíto García Reneses le llamó para jugar en la ACB con solo 18 años y 27 días. Fue en la segunda jornada de la liga regular contra el Manresa en Nou Congost. Y su carta de presentación no estuvo nada mal: once puntos y cinco rebotes en catorce minutos.



Esa primera etapa en la élite compartió horas de entrenamiento y de vuelo con jugadores históricos de la Liga como Berni Rodríguez, Carlos Jiménez o Jorge Garbajosa, de los que sacó ese colmillo competitivo que le caracteriza. La historia de Gus en Málaga es de idas y venidas. Durante su primera etapa alternó el primer equipo con el Axarquía –filial de LEB Oro– y también salió cedido al CB Granada –vivió la desaparición del club, un aprendizaje más en su carrera– antes de fichar por Murcia, donde despegó como profesional.



Después de triunfar en el Real Madrid –conquistó la Copa de A Coruña de 2016 y la ACB ese mismo año–, volver a Murcia y jugar a las órdenes de Diego Epifanio en Burgos, Lima regresó a Málaga en el año 2022 en un rol de veterano, una etapa marcada por las lesiones y los títulos.



“Me cuidaron mucho, antes y ahora, por la lesión. Para ellos sigo siendo un niño aunque ya sea padre de familia [Gus tiene tres hijos: dos niñas, de siete años y diez meses, y un niño de dos años]. Siempre me han tratado muy bien y espero un buen recibimiento. Todo lo bueno que le pase a Unicaja es positivo para mí, aunque este domingo espero que les ganemos”, se sincera el pívot brasileño, que si bien no es la primera vez que vuelve a Málaga como rival, sentirá otra vez esa extraña sensación en la que fue y sigue siendo su hogar. “Es la mejor ciudad de Europa para vivir”.