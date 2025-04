"Bajasteis porque fuisteis un desastre, no por nuestra culpa": la dura respuesta de Miguel Melgar al Dépor sobre el 'Caso Fuenlabrada'

Miguel Melgar, exdirector deportivo del Fuenlabrada, ha roto su silencio sobre el famoso 'caso Fuenlabrada', aquel episodio que marcó el dramático descenso del Deportivo en la temporada 2019/2020. En una entrevista con El Desmarque, Melgar no se ha guardado nada y ha señalado directamente a los entonces máximos responsables del club coruñés y a la Federación, dejando titulares muy contundentes.

“Tuvimos que aguantar la lamentable actuación del presidente y del entrenador del Deportivo, de Fernando Vázquez”, dice con dureza Melgar. Asegura que tanto el club, con Fernando Vidal a la cabeza, como su cuerpo técnico eran conscientes de que el Fuenlabrada no podía moverse sin el visto bueno de LaLiga: “Sabían perfectamente que cuando nos hacíamos los análisis, el Fuenlabrada no se enteraba. El laboratorio mandaba los resultados a LaLiga, y era LaLiga quien decidía si podíamos viajar o no”.

Melgar reconstruye la cronología desde el positivo de Sotillos, el fisio y un directivo. "El lunes por la noche me llama el presidente, Jonathan Praena, y me dice que tenemos un problema. Han llamado desde LaLiga porque ha habido un positivo", recuerda. Incluso relata una escena curiosa: “Llamo a Sotillos y me dice que está en una terraza con sus padres. Le digo que tire para casa, que van a ir de LaLiga a hacerle análisis”. En esa segunda prueba, Sotillos dio negativo, pero hubo más positivos en el club.

A pesar de los positivos, asegura que fue LaLiga quien organizó el viaje a A Coruña: “Las 47 personas que viajamos dimos negativo antes de viajar. El lunes por la mañana nos hacen otra prueba, viajamos y todo parecía normal… hasta que nos comunican nuevos positivos tras llegar al hotel”.

Pero más allá del lío sanitario, lo que más molesta a Melgar es cómo actuó el Deportivo: “Lo que más me dolió fue el comportamiento del presidente y el entrenador de "La Coruña", que quisieron justificar un descenso deportivo con eso”.

Según su versión, “el Deportivo quería que se jugase la jornada. El presidente del Dépor, cuando le comunican ya en el estadio lo que ocurre, está de acuerdo en todo y tranquilo”. Y lanza un mensaje directo a los aficionados: “Todavía recuerdo gente del Dépor que no tiene ni p... idea, diciendo que bajaron por el Fuenlabrada… No, bajasteis porque fuisteis un desastre deportivo, no por nuestra culpa. Perdisteis contra el Extremadura ya descendido en casa”.

También apunta al papel de la Federación y su presidente: “Se tenían que haber parado todos los partidos. LaLiga quería pararla, pero Rubiales quería que se jugase. El Dépor iba de la mano de Rubiales. Rubiales quería salvar al Dépor no por cariño, sino por joder a Tebas”.

A la pregunta de la supuesta conexión de Tebas y el Fuenlabrada por la contratación del hijo del presidente de la LaLiga como abogado del club, Melgar puso el foco en el cambio del juez de competición: “Todos los juicios los ganó el Fuenlabrada. Si algo se hubiese hecho mal por el hijo de Tebas, algún juez lo habría dicho. Pero el que pusieron en Competición lo cambiaron por uno de Venezuela al día siguiente, cuando tenía que etar puesto desde seis meses antes”.

El exdirector deportivo concluye con una crítica también hacia los medios: “Lo más duro fue ver a periodistas con mal comportamiento, pero nos sentimos arropados por los clubes y el mundo del fútbol”.