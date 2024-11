Guía polideportiva del fin de semana | Jornada de duelos directos

La competición entra en plena efervescencia, con once partidos en la jornada de este sábado y cuatro en la del domingo.

Sábado

Hockey patines. OK Plata masculina: Dominicos-Espanyol (Monte Alto, 12.30 horas). Cambio de hora para el Dominicos, que intentará también cambiar la racha del inicio de un curso que ha arrancado con tres derrotas. Recibe al Espanyol que está en su misma situación tras perder sus tres primeros duelos.

Voleibol. Superliga 2: Alcobendas-Zalaeta (Luis Buñuel, 17.00 horas). El Zalaeta mantiene el pulso en lo alto de la tabla, donde es tercero con cuatro triunfos y un partido perdido, y visita a un rival directo como el Alcobendas, sexto, con tres victorias y dos derrotas.

Hockey patines. OK Plata femenina: Batgora-Cambre (Ariznavarra, 17.00 horas). Jornada de fin de semana doble para el Resa Cambre, que visita hoy en el País Vasco al Batgora (17.00 horas), recién ascendido. Las pupilas de Manolo Souto estrenaron el casillero de puntos la semana pasada.

Hockey patines. OK Liga Iberdrola: Voltregà-HC Coruña (Oliveras de la Riba, 17.30 horas). Después de haber empatado el sábado pasado en Bigues y de perder el miércoles en casa contra el Fraga, el HC Coruña termina su primer maratón de partidos del mes en la pista de un Voltregà necesitado ya qye todavía no ha puntuado.

Baloncesto. Liga 2: Maristas-Aranguren (Maristas, 18.00 horas). Dos victorias seguidas han permitido coger aire al Maristas, que sube de nivel al recibir en su feudo al Aranguren, cuarto clasificado, aunque a ambos solo les separa un triunfo.

Fútbol sala. Segunda División: Amarelle-Navalcarnero (Sagrada Familia, 18.30 horas). Temporada dura para el Amarelle. Siete partidos. Siete derrotas. Las naranjas afrontan ahora la octava jornada en la que reciben al Atlético Navalcarnero, en la zona intermedia de la tabla con dos victorias y dos empates.

Balonmano. Primera Nacional: OAR-Ourense (San Francisco Javier, 19.00 horas). Duelo desigual en San Francisco Javier entre el nuevo líder, el OAR, que recibe a Ribeiro, penúltimo. Los coruñeses solo han perdido un partido. Los ourensanos, todos.

Hockey patines. OK Plata masculina: CDM-Sant Cugat (Elviña, 19.30 horas). El CDM está teniendo un dulce regreso a la OK Plata con dos victorias en tres partidos. Recibe a un Sant Cugat rocoso que solo ha ganado uno y perdido dos. El filial de la OK Bronce juega a las 20.15 horas un derbi en la pista del Raxoi.

Balonmano. Primera Nacional: Culleredo-Porriño (Tarrío, 20.30 horas). Cuatro derrotas seguidas marcan el momento de cambiar el rumbo para el Culleredo con un duelo directo en casa contra el Porriño, que le aventaja en tres puntos.

Domingo

Hockey patines. OK Liga. Liceo-Sant Just (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas). Las alertas están encedidas en el Liceo después de tres derrotas seguidas. La vuelta a casa tiene que ser el aliciente para iniciar la remontada. El Sant Justo, con Sito Ricart en sus filas, que fue la revelación de la temporada pasada, tiene un punto más que los coruñeses tras dos victorias y un empate.

Rugby. Liga Iberdrola: Cisneros-CRAT (Complutense, 12.00 horas). Situación insólita para el CRAT, penúltimo tras dos jornadas. Para sobreponerse le toca visitar al Cisneros, que le complicó el partido al Majadahonda en el debut y ganó la semana pasada al Sant Cugat.

Hockey patines. OK Plata femenina. Mieres-Cambre (Visiola Rollán, 13.00 horas). Gira por el norte de España para el equipo cambrés, ya vendrá de jugar el día anterior frente al Batgora. Después de la primera victoria, las naranjas buscan escalar puestos en la tabla.

Baloncesto. ACB. Leyma-Tenerife (Coliseum, 17.00 horas). Colofón del fin de semana deportivo en la ciudad. El Leyma vuelve a su feudo, donde solo perdió frente al Unicaja y arrolló al Zaragoza en el anterior partido como local. Única oportunidad del mes de ver a los naranjas en casa, porque no volverán hasta el 7 de diciembre.