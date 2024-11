Guía polideportiva del fin de semana | La huelga no afecta a las ligas nacionales

La huelga de conserjes en las instalaciones municipales marcará este fin de semana, aunque los equipos coruñeses que militan en categorías nacionales no se verán afectados, ya sea por los servicios mínimos o porque juegan fuera de casa. La guía polideportiva estará marcada nuevamente por los compromisos del Leyma Básquet Coruña, que juega hoy en Granada, y el Deportivo Liceo, que recibe mañana al Calafell en el Palacio de Riazor.

Otros tres equipos juegan como locales en A Coruña: el Dominicos contra el Vendrell, el Viaxes Amarelle ante el Gijón y el Zalaeta frente al Extremadura Arroyo. Por su parte, Maristas, en Logroño, Cambre, en Riaño (León), Culleredo, en Vigo, Compañía de María, en Igualada (Barcelona), y OAR, en Cangas (Pontevedra), lo harán fuera de casa.

Sábado

►Hockey patines. OK Plata masculina, jornada 5: Dominicos-Vendrell (13.00 horas, Monte Alto). Con un cero en el casillero tras cuatro derrotas en otras tantas jornadas, el equipo coruñés repite en casa y en horario matinal ante el Vendrell, quinto clasificado del grupo Norte con tres victorias. En el bando catalán brilla Gabriel Villares, máximo goleador de su equipo con cinco dianas y hermano de Tomás, uno de los nuevos fichajes del Dominicos.



►Baloncesto. Liga Femenina 2, jornada 7: Unibasket-Maristas (17.00 horas, Polideportivo Lobete). El conjunto de Fernando Buendía viaja a Logroño para medirse al líder invicto del grupo B. Será un examen para la racha coruñesa, tres victorias consecutivas –suma otras tres derrotas– apoyadas en el gran momento de la combo guard estadounidense Nia Daniel, máxima anotadora de la liga con 18,1 puntos por partido. Eugenia y Marina causan baja, mientras que Raquel y Andrea son duda.

►Fútbol sala. 2ª División femenina, jornada 9: Viaxes Amarelle-Gijón (18.00 horas, Sagrada Familia). Duelo en la parte baja del grupo A. El cuadro coruñés, penúltimo con una sola victoria, la que logró la pasada semana ante el Navalcarnero, recibe al colista, que no sabe ganar y encadena ocho derrotas. Una gran oportunidad para las chicas que dirige Javi Leira.

►Voleibol. Superliga Femenina 2, jornada 7: Zalaeta-Extremadura Arroyo (18.00 horas, Barrio de las Flores). Con todas las jugadoras disponibles, el equipo del Instituto vuelve a casa, donde suma un pleno de victorias esta temporada. Cuarto clasificado con 12 puntos, recibe a un viejo conocido de la categoría, que es séptimo con 8 y no ha ganado lejos de su cancha.

►Hockey patines. OK Plata femenina, jornada 5: Patinalón-Cambre (18.30 horas, Polideportivo de Riaño). La plantilla que dirige Manuel Souto llega a la pista del líder en la quinta plaza después de encadenar dos victorias contra los vascos Gatikako y Batgora. El reto se antoja difícil para las coruñesas ante un rival que suma un pleno de triunfos.

►Balonmano. Primera Nacional masculina, jornada 9: Carballal-Culleredo (20.00 horas, Municipal de Carballal). El conjunto de Fernando Vázquez, decimotercero en la tabla con cuatro derrotas consecutivas, visita Vigo para medirse a un equipo de la media tabla, séptimo y con 10 puntos, el único capaz de ganar esta temporada al líder, el OAR Coruña.



►Hockey patines. OK Plata masculina, jornada 5: Igualada B-Compañía de María (20.30 horas, Les Comes). Tres victorias consecutivas suma en su regreso a la segunda división nacional el equipo colegial, que cierra la jornada polideportiva coruñesa con su visita a la histórica pista de Les Comes, donde le espera el filial del Igualada. Será un duelo entre dos de las plantillas más jóvenes de la categoría. El técnico Álex Canosa no podrá contar con Dani Garea y viajará con siete jugadores y dos porteros.

Domingo

►Balonmano. Primera Nacional masculina, jornada 9: Luceros-OAR (13.00 horas, O Gatañal). Líder destacado del grupo A con siete victorias, las cinco últimas consecutivas, y solo una derrota, el OAR viaja mañana al Morrazo para enfrentarse al filial del Frigoríficos, de ASOBAL, que encadena tres victorias y se presenta como el equipo más goleador del grupo.