Guía polideportiva del fin de semana

Salvo la OK Plata masculina, de parón por la disputa de la Copa Princesa, y el rugby, a la espera de que arranque la segunda fase en la que el CRAT se jugará la permanencia en la élite, fin de semana cargado en el polideportivo coruñés con siete partidos.

Hockey patines

OK Liga Iberdrola, jornada 14: Sant Cugat-HC Coruña (Rambla del Celler, 18.15 horas). Alcanzado el objetivo de la clasificación para la Copa de la Reina, el equipo dirigido por Stanis García abre la segunda vuelta visitando al Sant Cugat, que finalmente se quedó fuera. En el duelo que abrió la competición en octubre, las coruñesas se impusieron por 3-2 en un encuentro muy igulado.

OK Plata femenina, jornada 13: Berenguela-Resa Cambre (Fontiñas, 17.00 horas). Derbi gallego de la categoría en Santiago para el equipo entrenado por Manolo Souto, que busca su primera victoria de 2025 tras dos empates y la derrota de la semana pasada. En frente, un Berenguela en clara línea ascendente y que viene de ganar sus dos últimos partidos. Los dos equipos además están empatados a 14 puntos en la zona intermedia de la tabla, lo que garantiza un duelo con mucha emoción.



Fútbol sala.

Segunda División, jornada 18: Viaxes Amarelle-Majadahonda (Sagrada Familia, 16.30 horas). El equipo naranja, que no gana desde noviembre (cuatro derrotas y dos empates), vuelve a coquetear con los puestos de peligro. Y no tiene un rival fácil esta jornada en la que visita su feudo el líder Majadahonda, que no obstante, pinchó en sus dos últimos compromisos, en los que no pudo pasar del empate, cediendo parte de su ventaja al frente de la tabla.



Balonmano

Primera Nacional, jornada 19: Teucro-Attica 21 OAR (Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra, 17.00 horas). En modo imparable tras 15 victorias seguidas y líderes con nueve puntos de ventaja, los coruñeses afrontan una de las salidas más complicadas que les quedan en la segunda vuelta, a Pontevedra para medirse al Teucro, tercero y en la lucha por una de las plazas de clasificación para la fase de ascenso.

Primera Nacional, jornada 19: Culleredo-Gáldar (Tarrío, 19.30 horas). El segundo clasificado visita a los coruñeses, en el otro extremo de la tabla, luchando por evitar el descenso. Parece que un abismo tanto en la clasificación como en forma de puntos separa a ambos, pero los de Fernando Vázquez en casa se muestran muy fuertes y la competitividad es su principal seña de identidad.



Voleibol

Superliga 2, jornada 16: Zalaeta-Torrelavega (Barrio de las Flores, 19.00 horas). El equipo del instituto parece haber alcanzado la velocidad de crucero e instalado en la cuarta plaza, recibe a un Torrelavega que aunque está por detrás, es sexto, ya le sorprendió al ganarle en Cantabria por 3-0. Las coruñesas buscan venganza y mantener la buena dinámica de la segunda vuelta con tres victorias seguidas.



Baloncesto

Liga 2, jornada 15: Maristas-León (Pabellón de Maristas, 18.00 horas). Un partido para medir las aspiraciones del conjunto de Fernando Buendía, quinto con diez victorias y que se enfrenta como local al León, tercero un triunfo más, once. Los dos equipos, con una trayectoria muy parecida, han ganado en las dos pasadas jornadas. Las colegiales buscan subir ese pequeño escalón que le separa del podio de la liga.