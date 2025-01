Guía polideportiva coruñesa del fin de semana | Todos a jugar contra el temporal

La alerta naranja por temporal provocó el cierre de numerosas instalaciones en Galicia, pero la lluvia y el viento no cambiarán los planes de los nueve equipos coruñeses de ligas nacionales que juegan bajo techo este fin de semana y el CRAT Rialta, a campo abierto, seis de ellos como locales en los campos.

Sábado

Hockey patines. OK Liga Iberdrola, jornada 13: Mataró-HC Coruña (Jaume Parera i León, 13.00 horas). El equipo que dirige Stanis García, en su mejor momento de la temporada después de encadenar tres victorias y sellar su clasificación para la Copa de la Reina, rinde visita al colista de la máxima categoría, aunque en los últimos cuatro partidos solo ha perdido uno.



Baloncesto. Liga Femenina 2, grupo B, jornada 14: Maristas-BOET Mataró (Colegio Maristas, 16.30 horas). El conjunto coruñés afronta su segundo partido del año en casa después de caer la semana pasada en el derbi gallego contra el Cortegada. Las chicas de Fer Buendía esperan la visita del BOET Mataró, segundo equipo de la localidad catalana que ocupa la décima posición en el grupo, mientras que las colegiales aspiran a las cuatro plazas que dan acceso a la liguilla de ascenso.



Fútbol sala. Segunda División, grupo 1, jornada 17: Rodiles-Viaxes Amarelle (Manuel Busto, 18.30 horas). Metido de lleno en la lucha por la permanencia, el cuadro de Javi Leira visita Villaviciosa (Asturias), la cuna de la sidra, para medirse a uno de los ‘cocos’ de la competición, el Rodiles. Cinco partidos sin ganar contemplan la trayectoria reciente del Amarelle, que intentará pescar algún punto en la difícil pista de un equipo que mira hacia las posiciones de ascenso.



Voleibol. Superliga Femenina 2, grupo A, jornada 13: Zalaeta-Covadonga (Barrio de las Flores, 19.00 horas). Segundo duelo coruñés-asturiano de la jornada y también el segundo de las ligas nacionales de la agenda polideportiva que se disputa en nuestra ciudad. El equipo del instituto, cuarto clasificado en la tabla, recibe a un viejo conocido en apuros, el Covadonga, tercero por la cola.



Balonmano. Primera Nacional, grupo A, jornada 17: Culleredo-Las Palmas (Tarrío, 19.30 horas). Oportunidad inmejorable para el conjunto de Fernando Vázquez de poner tierra de por medio con la zona roja. El Culleredo espera la visita del Juventud Las Palmas, colista del grupo y que en 16 partidos todavía no ha estrenado su casillero de puntos. Prohibido fallar.



Hockey patines. OK Liga Plata Norte, jornada 12: CDM-Cerdanyola (Elviña II, 19.30 horas). Después de cerrar la primera vuelta con un meritorio empate ante el líder del grupo, el Shum Maçanet, el Compañía inicia la segunda mitad de la temporada ante el segundo clasificado, el Cerdanyola, con la espinita del estreno, en el que no compitió como esperaba. “Al menos que sufra, y si nos podemos llevar algún punto mejor”, destaca el técnico Álex Canosa.



Hockey patines. OK Liga Plata Norte, jornada 12: Dominicos-Sant Cugat (Monte Alto, 19.30 horas). Con un importante golpe moral tras la victoria del pasado fin de semana contra el Sant Feliu, que le permitió abandonar el farolillo rojo de la competición, el equipo colegial no se puede relajar. Penúltimo clasificado con solo cuatro puntos, recibe al Sant Cugat, que tiene once y al que podría meter en el lío de la permanencia. "Es otro partido de puntuación doble", advierte el entrenador Manu Togores.



Balonmano. Primera Nacional, grupo A, jornada 17: Porriño-OAR (Municipal do Porriño, 20.30 horas). Líder indiscutible de la categoría, el equipo hotelero visita un feudo clásico del balonmano gallego: O Porriño. El equipo pontevedrés suma una única derrota en los últimos cinco partidos y asusta por los números de Martín Rodríguez, máximo goleador (79 dianas, casi cinco por encuentro). Más tiene que temer el equipo local ante el mejor ataque y la mejor defensa de la categoría.



Domingo

Hockey patines. OK Liga Plata Femenina, jornada 11: Rochapea-Cambre (Rochapea, 11.45 horas). Duelo en la mitad de la tabla para el Resa Cambre, que mañana visita Navarra para medirse a otro equipo clásico de la categoría. Con 13 puntos en el casillero, las coruñesas quieren aumentar su ventaja sobre las locales, con nueve.



Rugby. Liga Iberdrola, jornada 6: CRAT-Majadahonda (Universitario de Elviña, mañana 12.00 horas). Las estrecheces del CRAT Rialta, último clasificado en la máxima categoría, chocan contra el campeón de todo, el Majadahonda, verdugo de las coruñesas la pasada temporada en Liga y Copa y este curso en la Supercopa. En el capítulo de buenas noticias destacan el regreso de las veteranas Elsa y Judith para la tercera línea y, probablemente, el debut de la primera línea Maica.