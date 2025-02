Força Lleida, un dulce hogar para el Leyma Coruña

Si hay un rival de ‘garantías’ para el Leyma Básquet Coruña, ese es el Força Lleida. O, lo que es lo mismo, el segundo equipo que mejor se le ha dado históricamente, solo superado por el filial del Barça.



El próximo sábado los naranjas y los granates se verán las caras por vigésimo cuarta ocasión. La segunda en la Asociación de Clubes de Baloncesto, donde en la primera vuelta el Leyma dio continuidad a su hegemonía para poner el marcador en 17-6.



Una duelo que acabó convirtiéndose en clásico en la LEB Oro, donde el conjunto catalán, heredero del extinto Lleida Basquetbol, aterrizó en la temporada 2012-13, justo la de reingreso del Básquet Coruña en la segunda categoría nacional 10 años después de abandonarla tras vender la plaza al Zaragoza para sanear sus maltrechas arcas.



La historia de este enfrentamiento arrancó en el Palacio de los Deportes de Riazor. Y lo hizo de mala manera para el cuadro herculino, que cedió por 73-80 aquel 4 de enero de 2013.



No obstante, el plantel que entrenaba Antonio Herrera se vengó venciendo a domicilio por 68-75, un éxito que valió el primer pasaporte del cuadro naranja para unos playoffs por el ascenso a la ACB. Y además inició una larga e intensa historia de amor del Básquet Coruña con el Barris Nord, feudo del Lleida, de donde se ha llevado la victoria en nueve de sus 12 visitas. La última de ellas, esta misma temporada.



Fue en la jornada 9, en partido disputado el 12 del pasado diciembre. Los de Diego Epifanio ganaron por 101-106 después de cinco minutos extra, la única prórroga en los hasta la fecha 23 enfrentamientos.



Una historia de amor que, sin embargo, cuenta con la inevitable dosis de desencanto inherente a (casi) toda relación. Cayó en la incompleta campaña pandémica 2019-20. Y fue doble. Por un lado, es la única en la que el Força Lleida ha sido capaz de ganar los dos partidos al Leyma.

Por el otro, el 81-56 en pista catalana es la tercera derrota más amplia del equipo coruñés tras su retorno a la segunda división, solo superada por un 97-55 ante el Breogán y un 99-71 en Palma. Además, el 65-82 en el Palacio supuso la segunda derrota más dura de ese incompleto curso, que, curiosamente, acabó después de 24 jornadas con el equipo naranja situado en la tercera posición, 12 por encima del catalán.



Por el contrario, el Básquet Coruña acumula seis 2-0 en su palmarés contra el conjunto granate. La primera vez que sucedió fue en la temporada 2013-14, con 82-71 en Riazor y 76-84 en Barris Nord.

Ocho encadenadas

Tras repartirse las victorias en el siguiente ejercicio, el Leyma encadenó cuatro ganándolo todo ante su próximo contricante en la ACB. La racha se rompió de manera abrupta en la citada campaña 2019-20.



La siguiente fue la única en que no se vieron las caras. Quedaron encuadrados en distintos grupos de la primera fase y el Lleida no logró meterse en el denominado Grupo Oro-Clasificación, el de los equipos que lucharon por el ascenso, y tuvo que jugar en el Oro-Permanencia, el de los que compitieron por no caer a la LEB Plata.



La 2021-22 comenzó con otro triunfo del Lleida, logrando así su mayor tacada contra el Leyma, tres victorias, mientras que de los naranjas es de los mencionados ocho éxitos encadenados entre los ejercicios 2015-16 y 2018-19. El resultado en Barris Nord fue un estrecho 84-83, mientras que en Riazor los pupilos de Sergio García lograrían, con un contundente 88-63, el triunfo más holgado del conjunto naranja en estos 23 cara a cara.



El último triunfo del equipo ilerdense data de la temporada 2022-23, con Diego Epifanio y Gerard Encuentra ya como jefes de los respectivos banquillos. Fue en Riazor, en la segunda jornada, por 63-71. En la segunda vuelta, el Leyma mantendría la tradición de imponerse en Barris Nord (82-91).



Este triunfo es el primero de una racha abierta de cuatro, ya que los de Epi hicieron doblete (97-81 en el A Coruña y 83-85 en Lleida) ante los de Encuentra en el curso 2023-24, e el que reinó el Leyma.



A la vigésimo cuarta cita llegarán separados por dos victorias, en esta ocasión a favor del Lleida. El quinto bueno es más que necesario que nunca.