El calendario hacia el título del Liceo

Terminó la temporada regular, veintiséis jornadas que dictaminaron el destino de los catorce equipos de la OK Liga, entre ellos un Liceo que acabó segundo con 58 puntos tras 19 victorias, un empate y seis derrotas, mejorando considerablemente las prestaciones del curso pasado (14-4-8) y que se cita con el Lleida en el playoff con ventaja de campo. Ocho contendientes son los que iniciarán en dos semanas la lucha por el título en las cuatro eliminatorias de cuartos de final: Barça-Alcoi, Liceo-Lleida, Reus-Noia (del que saldría el rival de los verdiblancos) e Igualada-Calafell. Por otro lado, dos equipos descendieron matemáticamente, Vilafranca y Vic; y otros dos jugarán por evitar el último billete de vuelta a la OK Plata, Sant Just y Alpicat. Los dos que quedan, Caldes y Voltregà, disputarán una eliminatoria para terminar de ordenar la tabla, noveno o décimo. El hockey, por tanto, no acaba todavía. Al contrario, la emoción se redobla en las próximas semanas.



El Liceo ya tiene cita. Sábado 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas , a las 18.30 horas, arranca en el Palacio de los Deportes de Riazor la eliminatoria de cuartos de final contra el Lleida. Esta fase será al mejor de tres, con el primer partido en casa del que tiene factor cancha, que es el caso de los coruñeses, que al haber acabado segundos, se aseguraron esta ventaja hasta la final (donde solo la cederán si llegan y se enfrentan al Barça). El segundo duelo será el sábado 24 en Lleida y si es necesario un tercer partido este sería en A Coruña el día 27. Las semifinales empiezan solo tres días después, el 30 de mayo. Si los veriblancos se clasifican, los dos primeros encuentros será en el Palacio (30 de mayo y 1 de junio) y después se trasladaría a Reus o a Noia para jugar el tercero, el 6 de junio, y el cuarto si fuera necesario el día 8. Si hay quinto sería en A Coruña el día 10. La final está prevista para que empiece el 13 de junio, con segundo partido 15 y tercero, el 20. El cuarto y el quinto quedarían para 22 y 24. El título de Liga se puede decidir en San Juan.

De menos a más



El Liceo ha llegado hasta aquí con una trayectoria de menos a más. Porque de las seis derrotas que sufrió a lo largo de la liga regular, tres fueron en las cinco primeras jornadas. Desde entonces, solo perdió tres y empató uno de los 21 partidos siguientes. Empezó bien la competición, con dos victorias, pero saltaron las alarmas con las tres derrotas encadenadas en Vic, en casa frente al Barça y en Igualada. El equipo supo reaccionar. Primero sufriendo para ganar por 1-0 al Sant Just en el siguiente partido en el que lo más importante era invertir la tendencia para cimentar una remontada de seis victorias seguidas, su mejor racha del curso, para ascender a los puestos de arriba y ya acabar la primera vuelta como subcampeón de invierno y en la segunda ir cumpliendo objetivos hasta garantizar esa segunda posición.



Y eso que hubo tramos del calendario en el que la exigencia fue máxima. El Liceo ha jugado 41 partidos en 30 semanas desde que el 5 de octubre arrancó oficialmente la temporada con la Supercopa. Si se tienen en cuenta los parones, solo entre los de Navidad y Semana Santa salen cinco semanas, sale un ritmo vertiginoso de dobletes.



En cuanto a la plantilla, Arnau Xaus lidera la faceta goleadora con 23 tantos, quinto en la clasificación general, mientras que Dava Torres es el primero en la estadística de asistencias, con 12, y Tato Ferruccio, en el de tarjetas (7).