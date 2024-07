Al fichaje de Lima se unen cuatro renovaciones en el Leyma Coruña

Los rumores en torno a la plantilla con que el Leyma Basquet Coruña debutará en la ACB no cesan. Casi cada día se suman nombres a la lista de futuribles. Los últimos, vía piratasdelbasket.net, son los del internacional canadiense Phil Scrubb, ex del Obradoiro, y del estadounidense Trey Thompkins, ex del Real Madrid, equipo con el que conquistó una Euroliga, cuatro ligas, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas ACB.



Aunque el club herculino no ha anunciado ningún fichaje ni ninguna renovación, fuentes consultadas por este diario aseguran que el primero en salir a la palestra, el pívot brasileño Augusto Lima, ya ha cerrado por completo el acuerdo para vestir la camiseta naranja. La misma fuente especula acerca de otra presunta adquisición, el escolta Jaylon Brown, ex del Bilbao Basket (2018-2021) y esta temporada en las filas del Pinar Karsiyaka turco, con el que disputó la Liga de Campeones FIBA.



Lima, las dos últimas temporadas en el Unicaja Málaga, tendrá como compañeros interiores, según la misma fuente, a dos renovados que todavía no han sido anunciados, Goran Huskic y Atoumane Diagne.



También habrían prolongado su vinculación el base Alex Hernández y el ala-pívot Beqa Burjanadze, dos de los cuatro que la pasada campaña tenían en el contrato un año más por objetivos. Los otros son el mencionado Huskic y el alero sueco Olle Lundqvist.



Otro nombre ilustre que ha sonado en las últimas semanas como futurible pupilo de Diego Epifanio es el del alero internacional lituano Mindaugas Kuzminskas, con el experiencia ACB con el Unicaja (2013-2016) y que la recién finalizada campaña militó en las filas de AEK Atenas.



También surgió un rumor, este, sobre el papel, con mucho menos fundamento, acerca del ‘4’ estadounidense James Webb III, ex del UCAM y que en el curso 23/24 jugó en el Maccabi Tel Aviv, donde firmó muy buenos números.



Sea como sea, las renovaciones de las que habla esta fuente no oficial concuerdan con la idea de continuidad que Epi –quien tuvo a Lima en el Burgos en la 18/19– pregonó tras finalizar el histórico curso, la misma filosofía que cuando ascendió con el Miraflores en la campaña 16/17, llevándose a la ACB a la mitad de la plantilla que logró salir de la LEB Oro. El Leyma Basquet Coruña 24/25 va tomando cuerpo. En todos los sentidos.