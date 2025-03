Los equipos coruñeses se la juegan este fin de semana: ¿Dónde ver cada partido?

El deporte coruñés vuelve a ofrecer un fin de semana cargado de emociones con encuentros clave para el Dépor, Básquet Coruña y Liceo. Aquí te contamos dónde y cómo seguirlos en directo.

Sábado 23 de marzo

Dépor - Costa Adeje Tenerife (12:00 h, Riazor)

El Deportivo recibe al Costa Adeje Tenerife en un duelo importante en la lucha por la permanencia en la Liga F, las deportivistas cosecharon un punto de oro la semana pasada en Valdebebas ante el Real Madrid. El encuentro podrá verse en DAZN 3 y en Movistar+ 2.

Básquet Coruña - Valencia Basket (18:00 h, La Fonteta, Valencia)

El equipo naranja afronta un reto complicado ante el Valencia Basket en la LEB Oro. Tras el varapalo del derbi el pasado fin de semana, los de Epi buscarán dar un golpe sobre la mesa en la pelea por la salvación. El choque se podrá seguir en M+ Deportes.



Domingo 24 de marzo

Liceo - Noia (12:00 h, Palacio de los Deportes de Riazor)

La OK Liga vive otro gran partido en Riazor. El Liceo recibirá al Noia, enfrentamiento entre 2º y 5º clasificado. El encuentro podrá seguirse en directo a través del YouTube de la OK Liga (https://www.youtube.com/@okligatv) para todos los liceístas que no puedan acercrse a animar al Palacio de los Deportes.

Deportivo - Cartagena (18:30 h, Riazor)

El equipo blanquiazul cierra el fin de semana en casa contra un Cartagena con muchas bajas. Para aquel que no pueda acudir a Riazor, el partido se podrá ver en LaLigaTV Hypermotion 2, además de poder seguirlo en directo a través de nuestra web.