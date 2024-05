Epi: “Es complicado, porque puede ser una gran alegría, o un hostión tremendo”

Diego Epifanio compareció ante los medios en la que podría ser la última rueda de prensa previa a un partido de esta sensacional temporada. El técnico del Leyma Basquet Coruña evitó cualquier atisbo de triunfalismo, a pesar de que la situación de su equipo es la mejor posible para conseguir el objetivo, “la palabrita esa” de la que el burgalés –dijo, tras la victoria del pasado domingo ante el Castelló–estar “hasta el gorro”.



Epi reconoce que, a pesar de estar a las puertas de “otro partido más importante de la historia del club”, la rutina no ha variado. “La semana está yendo con normalidad, salvo porque estamos esperando a ver cómo evoluciona Olle [Lundqvist]. Evidentemente, con mucho ruido fuera del vestuario, pero intentando preparar con toda normalidad el partido contra el Melilla”.



Respecto al estado del sueco, su jefe indicó que “tanto él, porque es una cuestión de posibilidad y dolor, como Gus [Gago, el fisio], están haciendo todo lo posible para que pueda estar con nosotros. Es verdad que es la vez que menos tiempo de plazo hemos tenido para la recuperación, pero todas las personas implicadas en la posibilidad que de Olle esté el viernes en Melilla y jugando están haciendo el cien por cien”.



El técnico de la marea naranja aseguró que ya había estado en un final de temporada tan peculiar como este. “Ya voy para mayor (risas). Cuando era ayudante, llegamos a la última jornada Tizona y Andorra; si ganábamos, ascendíamos, y si no, ascendía Andorra. En mi experiencia en Breogán, también: el que ganase, ascendía”. Aunque muy pronto se vio obligado a rectificar.

“Es verdad es que esta vez es distinto, porque al rival que tenemos delante el resultado de nuestro partido le es indiferente, ya que depende del que se dé en Castellón. Con todas las situaciones que se están dando, lo que haga Lleida en su partido [contra el Menorca], lo que haga Burgos en Alicante, hay muchos condicionantes. Con tantas posibilidades, nunca había estado. Pero nosotros tenemos que intentar controlar lo que depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros es hacer el mejor partido contra Melilla e intentar ganarlo”.



El técnico del líder de la LEB Oro recalcó que “lo que pase en Lleida y en Alicante no depende de nosotros. Da igual lo que vaya pasando en esas canchas, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que si ganamos nuestro partido, hemos acabado la liga. Dependeremos de otros resultados si no somos capaces de ganar en Melilla, que es un reto difícil, porque jugamos fuera de casa, porque es el último partido de ellos ante su afición y seguro que lo quieren hacer bien, porque los jugadores querrán defender sus futuros contratos... Todo el mundo entendería que nos sintiéramos mucho más cómodos si jugásemos en el Palacio”.

Ruido bueno

Respecto al ruido generado en torno a su equipo, Epi admite que “es normal. Y es muy bueno. Ahora vas a comprar el pan y la gente sabe lo que hace el Basquet Coruña, que a lo mejor en otros años no pasaba. Todos los que estamos dentro sentimos que en la ciudad hay un cosquilleo distinto. Pues hay que gestionarlo bien. Pero una vez que se ponga el balón en juego en Melilla, tendremos que gestionar nuestros nervios, nuestra ansiedad, nuestra toma de decisiones... Lo bueno de llegar a un partido así es que dependemos de lo que seamos capaces de hacer”.



El entrenador del Leyma lamentó que “este partido se juegue en Melilla, porque no nos pueden acompañar nuestros aficionados. Si hubiese sido en otro sitio, con un acceso más fácil, seguro que habríamos tenido mucho apoyo. Eso sería un plus”.

En lo tocante al posible ambiente en el Javier Imbroda dijo que “vamos a jugar en un campo de un equipo cuyos aficionados son conscientes de que a lo mejor es más importante estar viendo el Castelló-Cantabria. Pero imagino que Rafa [Monclova, técnico del Melilla] y sus jugadores querrán acabar bien la temporada, y sus aficionados querrán apoyar a su equipo en el último partido. Como profesionales que somos, cuando competimos contra otro grupo de personas, queremos ganar. Pero no sé cuáles serán las sensaciones en la gradas, porque no conozco suficiente su afición”.



Respecto a si espera algún tipo determinado de partido, habienda cuenta de lo que hay en juego, Epi recuerda que “ellos vienen de hacer un muy buen partido en el WiZink [contra el Estudiantes]. Y, para empezar, es un equipo que tiene trece jugadores. A dos de ellos no les conocía, no les había dedicado mucha atención cuando les había visto jugar. Tiene buenos jugadores y está muy bien entrenado, aunque, por lo que sea, no ha conseguido esa dinámica de buenos resultados”.

Talento individual

El burgalés subrayó que el Melilla “tienen a dos de los siete mejores anotadores de la liga, [Bryce] Douvier y [Parker] Van Dyke; al máximo asistente de la competición, [Óscar] Alvarado, y al máximo reboteador, [Hasan]Varence. Nos preocupa mucho el talento individual que tienen, y además tienen una manera muy especial de jugar. Defensivamente nos vamos a tener que exigir mucho. Por eso es muy importante el tema de la concentración y del esfuerzo, no pensar en otra cosa que no sea cómo vamos a defender a esos jugadores”.



Epi admite que la de sus jugadores “es una situación complicada, porque el momento puede ser de una gran alegría, o un hostión tremendo. Por eso nos protegemos tanto, porque hay estar preparados para cualquier situación. Incluso para tener que volver a entrenar el lunes, y para eso nuestra cabecitas también tienen que estar preparadas. Entiendo lo que decís la prensa y los aficionados, y es buenísimo para el club, para el impacto en la ciudad, pero hay que ser conscientes de que esto es deporte. El otro día me hablaban de que hay muchas posibilidades..., pero siempre hay una que te amarga la vida. Celebrar sería buenísimo, pero si no se da el caso, hay que seguir trabajando. Nuestro deseo es ser el mejor equipo posible. Y si al final de la liga regular no podemos serlo, querremos ser el mejor equipo posible a final de temporada. Por eso es muy importante que todos tengamos la cabecita donde toca”.

Diego Epifanio reconoce que no pensaba, a principio de temporada, llegar a estar en esta situación. “No lo digo por nada, sino porque creo que la competición ha sido brutal. Proyectos como Estudiantes, San Pablo, Lleida, Fuenlabrada, Betis... Es una liga que ha sido muy chula y que, pase lo que pase, los playoffs y la Final Four van a ser apasionantes. A principio de temporada todos, obviamente, habríamos firmado estar en esta situación, que ganando, o incluso perdiendo y ganando otro equipo, vas acabar primero de la liga regular. Habríamos firmado todos, sin ninguna duda, pero yo no hubiese apostado mucho por ella”, admite el burgalés.



Epi asegura que, a pesar de su condición de único –junto con Goran Huskic– del BC actual que ya sabe lo que es ascender a la ACB, no ha hecho un trabajo mental especial con sus jugadores (“no sé lo que ha hecho Goran en el vestuario, no le controlo”, dijo en tono humorístico). “Tenemos varios jugadores que han vivido la experiencia de jugar partidos importantes con premio, que es lo que tiene este. Es más un mensaje que hemos ido mandando durante toda la temporada, de rutina, de hacer nuestras cosas, de controlar las emociones, de no hacer tonterías...”

El técnico valora muchísimo una ruta que arrancó el pasado verano “El éxito cuesta mucho. Y el camino ha sido muy duro, y muy gratificante porque hemos vivido muchas cosas buenas. Sobre todo, el nivel del grupo humano es brutal, por eso yo me empeño tanto en protegerles. Los jugadores han hecho un trabajo bestial, pero no sólo en lo que veis la prensa y los aficionados; el día a día ha sido muy bueno, tanto a nivel profesional como personal. Hay gente que ha renunciado a algunas cosas por el bien del equipo, gente que ha hecho muchos esfuerzos personales... Por eso hay la contención esta de “es que también puede ser un palo. Así que cuando acabe el partido, si hay que celebrar, celebrar, y si hay que seguir trabajando, seguir trabajando”.

La bomba

Por ello, el preparador castellano asegura que “en ese sentido, el disfrute tiene que ser de nuestros aficionados; la liga regular ha sido la bomba, nunca se ha desplazado tanta gente con el Basquet Coruña, ha habido dos llenos en el palacio y muchos partidos por encima de la tres mil personas. Creo que ese camino, que han disfrutado los aficionados y hemos disfrutado nosotros, merece recompensa, pero vamos a ver lo que acaba pasando”.



Epi no ve ninguna clave más allá de las habituales (mayormente, rebote, acierto lejano, controlar las pérdidas de balón), salvo el hecho de “que cuando juegas en tu casa sueles estar más a gusto. Todo pasa por hacer nuestras cosas, por controlar nuestras normas defensivas, dónde queremos poner énfasis defensivo, los primeros segundos de posesión, el rebote... Son los básicos que son importantes en todos los partidos”.

“No creo que vayamos a correr más oyendo que se están dando malos resultados, o vayamos a correr menos sabiendo que se están dando buenos resultados” Respecto a una posible prohibición de que llegue a la pista lo que está sucediendo en los otros dos partidos, Epifanio ejerce un poco de gallego: “No creo que vayamos a correr más oyendo que se están dando malos resultados, o vayamos a correr menos sabiendo que se están dando buenos resultados. Después del partido, a lo mejor necesitamos estar conectados para saber lo que pasa. O no. Ya veremos. No sé si suena muy simple, pero es que es la verdad: tenemos que estar muy focalizados en lo que nos va a demandar el partido, y eso es tener los cinco sentidos puestos en la pista de Melilla”. Por último, el técnico del Leyma lamentó que no puedan viajar los tres chicos del Xiria, equipo EBA vinculado, que han ayudado al equipo durante toda la temporada. “Es una pena, pero es un tema de organización del viaje, que se complicó mucho para nosotros, porque Santi [Martínez], Valentín [Carrizo] y Nahuel [Peña] son muy importantes dentro del equipo. Es un trabajo que no se ve, porque al ser doce no les hemos podido convocar salvo en algunos partidos. para nosotros era importante que hubiesen podido estar, pero es una pena dónde se va a celebrar este último partido, por la dificultad que tiene la organización del viaje”.