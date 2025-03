Diego Epifanio: "Esta victoria es un impulso, un alivio y un poco de disfrute"

Respira el Básquet Coruña con el triunfo ante el Hiopos Lleida (97-84), respira Diego Epifanio, pero el técnico no muestra un ápice de alegría en la sala de prensa. Sabe que con esto no basta. Es solo el principio de la remontada. Satisfecho con el esfuerzo y el compromiso de los jugadores, eso sí, reconoce que la victoria "es un impulso, un alivio y un momento de disfrute" para todos.

►Alivio y dedicatoria colectiva. "Hacia tiempo que no me sentaba en la rueda de prensa después de que el equipo ganase un partido. Durante este desierto de victorias ha habido mucha gente que se merecía una dedicatoria. La lista es muy larga, son muchas personas las que trabajan para sacar esto adelante: en la oficina, en el cuerpo técnico, los jugadores. Y también tengo que agradecerle a la afición el ambientazo que se ha vivido hoy en el Coliseum".

►Triunfo vital para la permanencia. "Clasificatoriamente dice que estamos más cerca de nuestros rivales y que le tenemos ganado el averaje a uno de ellos, pero esto no nos vale si acaba así la Liga. Es un impulso, un poco de alivio y de disfrute para todas las personas que forman el proyecto, pero ahora tenemos que seguir trabajando. Vienen rivales de mucha entidad, que están jugando muy bien y seguimos necesitando victorias. Descansar, desconectar e intentar buscar soluciones para mejorar".

►Intensidad en los dos lados de la pista. "Hemos empezado haciendo las cosas muy bien, con las ideas muy claras en ataque y con bastante energía en defensa. Los jugadores han salido muy enchufados, han podido correr, rebotear y nos hemos sentido a gusto con nuestra forma de jugar, de compartir el balón. Luego hemos tenido algunos errores puntuales y ellos han ido bajando el marcador gracias a su talento y, aunque al descanso no hemos podido sacar un porcentaje tan bueno en los tiros, hemos acabado mejor".

►El talento no se entrena. "No tengo varitas mágicas, tengo un grupo de jugadores comprometido en sacar esto adelante. En partidos así no se trata tanto de lo que yo o el staff les podamos decir en un tiempo muerto, simplemente que puedan recoger el aliento, entender la situación y volver a su máximo. Ha habido un momento que, por ansiedad, cometimos errores, pero una vez que volvimos a la pista hemos sido capaces de volver a competir y sacar ventajas en el marcador".

►'Small-ball'. "Lleida es equipo con mucho talento y muchos manejadores para el bloqueo directo. Cuando jugamos con Thomas [Heurtel], Brandon [Taylor] e Inguss [Jakovics] o Phil [Scrubb] era par poder defender a sus ballers y, en ataque, tener nosotros opciones de poder trasladar rápido el balón y encontrar soluciones para generar ventajas en el bloqueo directo".

►Thompkins, Taylor y Heurtel. "Son jugadores con mucha calidad y creo que, como aficionado, yo pagaría una entrada para ver a Thomas o Brandon jugar. Para el espectador sus condiciones y cualidades, su esencia como jugadores, son merecedoras de la Liga en la que estamos y del espectáculo que se ve. Somos conscientes de nuestras virtudes y limitaciones. En cada partido tenemos que mostrar esas virtudes e intentar ayudarnos colectivamente para ayudarnos".

►Sin minutos para Ángel Núñez. "Tengo la suerte de tener doce jugadores y siempre intento poner a los que nos pueden ayudar. Ángel está poniendo muchísimo de su parte, pero era un partido en el que cualquier detalle era muy importante para poder sacar el partido y, a lo mejor, esa química aún no la teníamos para aportar en el campo".

►'Mudanza' en Riazor. "No podemos poner excusas. Todos tenemos que hacer un esfuerzo y poner máxima voluntad de nuestra parte: el club y las instituciones de la ciudad. Otra situación sería más idílica, pero esto es lo que hya. Es ejemplar el sacrificio y esfuerzo de los jugadores. Ellos interpretan que no hay que poner excusas ni quejas. Tenemos que preparar la semana lo mejor posible y volver a competir a nuestro máximo rival contra Manresa. Es lo único que tenemos en la cabeza a partir de ahora".