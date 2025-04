Diego Epifanio: "Cuando te dicen eso delante de tus hijos es difícil de llevar"

Diego Epifanio comparece en la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Riazor a dos días del partido que el Básquet Coruña disputará en el Martín Carpena de Málaga contra Unicaja, este domingo a las 17.00 horas. El entrenador, cuestionado por su afición tras la derrota ante Girona en el Coliseum, asume su responsabilidad y mantiene el foco en el próximo compromiso, donde espera tener a toda la plantilla disponible.

►Silbidos en el Coliseum. "Cuando te dicen eso delante de tus hijos es difícil de llevar. No es una situación fácil. En una carrera pasas por momentos buenos y momentos malos. Evidentemente son más agradables los momentos en los que el público cree en el trabajo de los profesionales del club, pero es una de las cargas que tiene de mi profesión. Siempre he dicho que no tengo una varita mágica. Lo único que puedo ofrecer es trabajo y el talento que tengo".

"Sufriendo más por mi entorno que por mí, intento ser muy profesional y ayudar al equipo y al club, que es lo que he intentado desde mi presentación hace tres temporadas y si esto sirve para quitarle un poco de presión a los chicos, mejor. No suelo escuchar mucho la crítica o la valoración positiva, que hace que saques el pecho, e intento no escuchar mucho ni medios ni redes para proteger mi salud mental".

"Entiendo que el público es el leitmotiv del proyecto y tiene derecho a expresar su opinión. Respeto muchísimo a los aficionados que sustentan el proyecto, y, si piensan que Epi es el máximo responsable dentro de todo lo malo, está dentro de mis responsabilidades".

►Mensaje al vestuario. "Primero, cuando eres profesional hay que demostrarlo en los malos momentos. Ahora es cuando más metidos tenemos que estar, ser conscientes de lo que le ha costado al proyecto llegar hasta aquí y dar nuestra mejor versión. Tenemos que hacer el máximo por tener el resultado positivo, lo que no podemos dejar de hacer es de trabajar, tener ilusión y respeto al escudo, a las personas que están dentro del proyecto, que son trabajadores y aficionados".

"Cuando estás en un proyecto como este, hay que ponerle la mayor de las ilusiones, dedicarle muchas horas para ayudar a salir de esta situación. Las dinámicas dicen muchas cosas con muy poco. El balón pesa más y la frustración hace mucho daño".

"El mensaje para el vestuario es no pensar en el último partido de liga, sino pensar en el siguiente, en Unicaja, intentar dar la mejor versión e intentar ganar, creciendo como equipo, limitando los errores que podamos cometer, dignificar nuestro trabajo y acercarnos a nuestros rivales en la tabla".

►Contra un campeón. "Unicaja es un equipo que tiene una base sólida de las últimas temporadas, que ha ganado títulos, algo que no es fácil de hacer, como el último que se ha jugado en España [es el reciente campeón de la Copa del Rey]. Tiene unos mecanismos muy buenos, además de una gran plantilla y un grandísimo entrenador".

"No creo que esas tres derrotas seguidas en la liga regular les hayan hecho mucho daño porque son muy conscientes y tienen experiencias como la del año pasado, de hacer una grandísima liga regular, y ahora vienen de un éxito y tendrán el foco puesto en las siguientes competiciones".

"Es un equipo que corre mucho, saca rendimiento a los primeros segundos y tiene confianza en jugadores con mucho acierto y, sobre todo, no te deja descansar. Son muy físicos y desgastan mucho al rival. Creo que es uno de los equipos más bonitos de ver ofensivamente y defensivamente no cometen muchos errores".

►Una semana atípica. "Esta semana ha sido bastante complicada, en casi todas las sesiones hemos tenido algún tipo de baja, sobre todo detallitos, molestias, que no nos han permitido estar todos. Espero que puedan estar todos para el entrenamiento de hoy y que podamos viajar todos en la expedición".