Dava Torres: “El proyecto no se hace en un día, queda trabajo”

La Supercopa, en la que el Liceo perdió en semifinales contra el Barça, solo fue un borrón. Dava Torres, capitán del equipo coruñés, está convencido de ello. Van por el buen camino, han hecho un buen trabajo en pretemporada y ahora empieza laliga, que se espera “igualada y difícil” y que dice que competirán desde el principio hasta el final.



“El partido del otro día no fue el arranque que queríamos, no hay que esconderse. Queríamos dar una mejor versión y no estuvimos bien”, reconoce Torres. “El proyecto no se hace en un día y la liga termina el último día, esperamos competirla hasta el final. Nos queda mucho trabajo, pero los nuevos ya están aportando cosas. Vienen a reforzar el equipo. Llegan en un buen momento, con juventud, pero con grandes horas de vuelo. Van a aportar desde el minuto uno”, añade.



El domingo empieza la OK Liga con la visita del Alcoi. “Tenemos muchísimas ganas. Viene un equipo difícil, con jugadores veteranos. Y cuando empieza la liga todo el mundo quiere robar puntos porque históricamente es al principio y al final cuando más puntos se roban”, valora. “El Alcoi seguramente que venga con esa intención. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchas ganas de quitarnos la mala sensación del pasado sábado, creemos en el trabajo que hicimos en la pretemporada que fue muy bueno, aunque el otro día la actuación no fuese brillante. Vamos a llegar preparados para ganar. Si conseguimos hacer las cosas bien, saldremos con más confianza. Es un partido para morirse en la pista y salir con los tres puntos”, corrobora.

Un Alcoi con veteranos



Sobre el rival, destaca la portería, defendida por Marc Grau Guiri y la aportación de veteranos como Gonzalo Pérez y Ferrán Formatjé. “Guiri es muy amigo, también veterano, creo que lleva once años de portero del Alcoi”, dice y busca similitudes entre su equipo y el alicantino, los únicos de fuera de Cataluña: “Ellos se renuevan cada x tiempo, tienen que conseguir jugadores y este año lograron buenos fichajes”. Advierte, además, de su carácter valiente. “Siempre vienen a intentar ponerse por delante, pero creo que nosotros vamos a estar muy fuertes”, valora.



El capitán defiende la caliad de la OK Liga. “Cada año es igualada y difícil. Se habla mucho de la liga portuguesa pero al final, de los campeones del mundo, nueve estaban jugando aquí”, reflexiona. “Hay mucho nivel, cualquier equipo tiene muy buenos jugadores. Espero una liga difícil pero creo firmemente que nosotros seremos unos candidatos”, continúa. “Queda mucho trabajo, con diferentes objetivos. El primero, clasificarnos para la Copa del Rey. Y después competir todos los títulos. Será una liga difícil con nuevos equipos, nuevos entrenadores, nuevos jugadores... Y con un Liceo que irá a ganar a todas las pistas”, finaliza Torres.