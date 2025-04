El portugués Nuno Paiva, del Lleida, en la agenda del Liceo para la próxima temporada

Bombazo, otro, del Liceo para la próxima temporada. El conjunto verdiblanco tiene en su agenda la contratación de Nuno Paiva, uno de los artífices de que el Lleida llegara hasta la final de la Copa del Rey y se haya convertido en uno de las potencias de la OK Liga. El portugués, de 30 años, regresará a A Coruña tras su paso por el Compañía de María en la OK Plata en la temporada 2019-20. Y en principio no vendrá solo ya que Fran Torres, Tombita, este año su compañero en las filas ilerdenses, está cedido por el equipo verdiblanco y tiene un año de contrato.



Es una semana clave para el Liceo, con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero el mundo del hockey sobre patines es demasiado pequeño para que secretos a voces no se cuelen por las rendijas, sobre todo cuando son de esta magnitud. El medio especializado Hockey Cátedra publicó la exclusiva. Es el tercer fichaje que se conoce para el curso que viene, uniéndose al delantero Toni Pérez, que finalizará su etapa en el Sporting, y al portero Blai Roca, actualmente en el Noia.

Nuno Paiva, con el Compañía de María en un derbi de la OK Plata | JAVIER ALBORÉS



Natural de Povoa de Varzim, Nuno Paiva es un jugador diferente. Porque quizás no destacó en categorías inferiores ni fue ningún niño prodigio. Es más, hasta que llegó a A Coruña para jugar en el Compañía de María era prácticamente un desconocido. Tenía ya 25 años y jugaba en el filial del Porto. Pero desde el minuto uno deslumbró. “¿Qué hará aquí este?”, se preguntaban en las gradas del pabellón colegial. Se quedó a las puertas, de hecho, de subir al equipo a la OK Liga. Solo la pandemia le frenó (y un empate la semana previa al encierro, ya que hasta ese momento los coruñeses eran segundos).



Como se temían aquellos aficionados, su etapa se cerró tras solo un año y puso rumbo al Montebello italiano, donde siguió brillando dos años hasta ganarse un billete a la OK Liga de mano del Lleida, en donde lleva tres temporadas, en las que se destaca por su liderazgo, su ética de trabajo y se ha posicionado entre los mejores goleadores de la liga. Este curso lleva treinta, 22 en la competición doméstica, 3 en la Copa y 5 en la WSE Cup en la que su equipo se quedó la semana pasada a las puertas de la final. El Liceo es el salto definitivo en su carrera.