El Concello, abierto a colaborar en la reforma del Palacio en caso de ascenso

El posible ascenso del Leyma Básquet Coruña a la ACB traería consigo una necesidad: adaptar o reformar el Palacio de los Deportes de Riazor a las exigencias y condiciones de la máxima categoría del baloncesto nacional. Y el Concello de A Coruña, que no es ajeno a esta situación, mostró su buena voluntad públicamente.

“As novas necesidades van esixir da colaboración do Concello”, asumió Gonzalo Castro, tercer teniente de la alcaldesa y responsable del Área de Fomento y Promoción de la Ciudad, a la que está adscrita la concejalía de Deportes.

“A ACB require un recinto nunhas condicións adecuadas. Ter éxito tamén conleva asumir responsabilidades e [desde o Concello da Coruña] teremos que colaborar dentro das nosas posibilidades”, insistió el concejal.

“Primeiro teremos que ver que é o que pide a ACB e que pide o club. Cambiar de recinto ou quedarse no Pazo dos Deportes é unha decisión que lle corresponde ao club”, añadió Castro, ante la posibilidad de cambiar el Palacio por el Coliseum: “Eu son partidario de ter recintos cheos”, opinó.

Una pantalla gigante

Por otra parte, la alcaldesa confirmó que se habilitará una pantalla gigante en la explanada de Riazor para seguir en directo el partido del viernes: “Queremos facilitar que as persoas que non se poidan desprazar a Melilla podan disfrutar do partido e, agardamos, o ascenso do Leyma Básquet Coruña á máxima categoría”, deseó.