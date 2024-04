El Compañía de María regresa a OK Plata un año después de su descenso

No ha pasado ni un año desde que se consumó su descenso a OK Liga Bronce y el Compañía de María ya es equipo de OK Plata. Con un triunfo en el Polideportivo Elviña 2 ante el Aurrera navarro (5-3), el equipo coruñés confirmó matemáticamente el ascenso a la segunda división nacional.

En una temporada casi perfecta, con 20 victorias, un empate y una única derrota, el Compañía de María suma 61 puntos a falta de dos jornadas para el final y la ventaja de siete sobre el Oviedo Roller, segundo con 54, ya es suficiente para celebrar el ascenso.

Y bien que lo celebraron los pupilos de Ángel Canosa después de un encuentro que se complicó más de la cuenta ante un rival que lucha por evitar el descenso. Aunque el Compañía dominó desde el principio, sufrió para cerrar el encuentro.

Con 3-1 al descanso y 4-3 a falta de nueve minutos, hasta el quinto gol no respiró tranquilo. Hugo García (2), Nacho Liñán, Álex Pérez y Nacho Sáenz de Buruaga firmaron los tantos del equipo coruñés, que el próximo curso acompañará al Dominicos en la OK Liga Plata Norte.

OK Plata

Precisamente el Domincos, que la semana pasada certificó su permanencia en OK Plata Norte, el Escola Lubiáns y el Ordes, descendidos matemáticamente, cayeron como locales ante el Sant Cugat (3-6), el Vendrell (0-10) y el Tordera (1-4), respectivamente. Por su parte, el Resa Cambre encajó una goleada ante el líder de OK Plata Femenina, el Alcalá (0-7).

Sectores

En un gran día para el Compañía de María tras el ascenso del primer equipo a OK Plata, los equipos alevín y juvenil aseguraron su presencia en el Campeonato de España en las Fases de Sector que se celebran en Oleiros y Pola de Lena. Precisamente, el Oleiros estará en el Nacional alevín mientras que el Dominicos jugará el juvenil.